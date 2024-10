Olomoucká fakultní nemocnice začala stavět nový superpavilon za čtyři miliardy

Zda nový superpavilon ponese staré jméno, ukáže čas, jisté však je, že do budovy za více než čtyři miliardy, v níž najde zázemí řada klinik a rozšíří se do ní i urgentní příjem včetně několika operačních sálů, by první pacienti mohli vejít v polovině roku 2028.

„Nový pavilon je klíčový pro zvýšení kvality zdravotní péče i další rozvoj naší nemocnice. Vznikne moderní zázemí pro špičkovou léčebnou péči, kterou chceme nadále poskytovat,“ uvedl ředitel FNOL Roman Havlík s tím, že architektonické řešení budovy se snaží vyjít vstříc pacientům.

„Vstupní haly, čekárny a interiéry jsou navrženy tak, aby poskytovaly příjemné a klidné prostředí. Součástí budovy bude například i kavárna a výdejna zdravotních pomůcek,“ popsal.

Do nového pavilonu se přestěhují neurologická, neurochirurgická, ortopedická a traumatologická klinika a své provozy do něj rozšíří kromě urgentního příjmu a centrálních operačních sálů také radiologická klinika a klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny.

„Celkem zde bude umístěno 273 lůžek pro pacienty a řada specializovaných lékařských přístrojů včetně angiografických systémů,“ přiblížil ekonomický náměstek Tomáš Uvízl.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek na slavnostním zahájení stavby podotkl, že výstavbu centrálního pavilonu B zařadil stát mezi své priority a zadotoval ji třímiliardovou částkou.

„Těšíme se na benefity nové budovy pro všechny pacienty i samotné zdravotníky. Fakultní nemocnici Olomouc vnímáme jako jeden ze stěžejních pilířů mezi poskytovateli zdravotní péče v zemi,“ vyzdvihl ministr.

V areálu nemocnice nyní rovněž pokračuje výstavba ambulantního onkologického pavilonu P4 a po dokončení hrubé stavby „béčka“ je na řadě výstavba nové porodnicko-gynekologické kliniky.