Maximum světla i úsporný provoz. V Olomouci bude nová onkologická ambulance

„Naše ambulance dosud sídlí v prostorách, které jsou už několik let z hlediska moderní hemato-onkologie zcela nevyhovující. Naši pacienti jsou v řadě případů léčeni nejmodernější, cílenou a personifikovanou léčbou, která se ve všech věkových skupinách přesouvá z hospitalizační sféry do ambulantní. Usilovali jsme tedy o to, aby měli všichni důstojné zázemí,“ řekl Papajík.

Budova zbrusu nového ambulantního pavilonu za 160 milionů korun už stojí v jižní části nemocničního areálu v sousedství dětské kliniky. Místo současných pěti v ní bude devět vyšetřoven, pět odběrových míst, výkonová místnost, dva denní stacionáře pro podávání léčby a transfuzí, moderně řešené čekárny i recepce.

Stavba, která začala loni v březnu, právě finišuje. Po jejím vybavení technikou a dalším zařízením se sem už koncem srpna začnou stěhovat zdravotníci. Právě ti se na výsledné podobě pavilonu sami podíleli.

„Dopředu jsme jasně definovali, co od té budovy očekáváme, kam se chceme posunout a jaké máme nedostatky v současné budově. Tam nám vadí hlavně kapacitně nedostatečné prostory. Pacienti čekají na vyšetření na chodbách, někdy i venku na lavičkách. Stávající budova už nevyhovuje ani technologicky,“ popsala vrchní sestra kliniky Monika Labutíková.

Ambulantní část kliniky do roka uskuteční 26 tisíc vyšetření, k tomu podává deset tisíc infuzí protinádorových léků a šest tisíc transfuzí krevních destiček či plazmy. V nové budově bude podle přednosty Papajíka schopná postupně navýšit svůj ambulantní výkon i kapacitu až o třetinu.

„Tady bude péče kvalitnější, příjemnější a také ji budeme moci rozvinout a nabídnout klientům napříč střední a severní Moravou,“ myslí si Papajík.

Umělecká díla navržená přímo na míru pacientům

Nová budova nezapře podobu s jinou moderní stavbou v nemocničním areálu, II. interní klinikou – gastroenterologickou a geriatrickou, dokončenou v roce 2018. Autorem obou je architekt Adam Rujbr.

5. září 2018

„Pavilon hemato-onkologie bude šetrný hned ve třech ohledech. Kvůli pacientům mají všechny čekárny denní světlo a výhled ven, aby lidé měli kontakt s přírodou. Uvnitř není žádná ozvěna a světla jsme ladili tak, aby se co nejvíce podobala odpolednímu slunci. Vlídnější bude i zázemí pro personál a šetrná bude budova také k životnímu prostředí,“ vyjmenoval architekt.

Parametry budovy, která spadá do kategorie pasivních domů, podle něj výrazně překračují současné normy. Díky vzduchotěsné tepelné obálce také zaručuje velmi nízkou spotřebu energií.

Jako jeden z mála zdravotnických objektů bude budova v interiéru vyzdobena uměleckými díly originálně navrženými přímo na míru onkologickým pacientům.

„To by mohlo pomoci snížit či překlenout stres, který řada pacientů v době léčby prožívá. Pacienti a zdravotníci se mohou těšit na unikátní objekt nabízející specializovanou ambulantní péči v podmínkách odpovídajících nárokům současné rychle se rozvíjející personifikované medicíny,“ doplnil Papajík.