Olomouc bourá dům, jenž blokuje tramvajovou trať. Dala za něj pět milionů

Sobotní bourání objektu začalo v Rooseveltově ulici na jihu Olomouce o půl osmé ráno. Na místo přijel i speciální demoliční bagr s hydraulickými nůžkami. „Budova by měla být zbourána během jednoho dne, v dalších dnech už bude probíhat jen odvoz sutin,“ podotkl tiskový mluvčí olomoucké radnice Michal Folta.

Demolicí vyvrcholí snaha krajského města odstranit překážku, která stála v cestě prodloužení tramvajové trati na Nové Sady přímo do středu tamního sídliště. Nyní tramvaje zastavují na jeho okraji na současné konečné zastávce Trnkova.

Jednopatrový dům stál jen pár metrů od ní, Olomouc ho koupila již v roce 2016. Skládal se ze dvou k sobě zrcadlově obrácených staveb, každá měla vlastní vchod. Jedna ze staveb patřila městu už dříve, v podnájmu tady sídlila autoškola. V druhé části v bytech žily dvě generace někdejších vlastníků.

Jednání o odkoupení jejich poloviny nebyla jednoduchá, tehdejším představitelům Olomouce zabrala čtyři roky. Zasekla se hlavně na různých představách o ceně.

Město dalo o dva miliony víc, než řekl znalec

Radnice za dům ze začátku podle znaleckého posudku nabízela tři miliony, vlastníci ale byli neústupní. Roli sehrál také fakt, že dům jejich rodině patřil víc než šedesát let. Posléze začátkem roku 2016 kývli na částku pět milionů.

„Kupní cena je vyšší než cena obvyklá, stanovená znaleckým posudkem na tři miliony,“ připustila tehdy mluvčí města Radka Štědrá.

Olomouc dvoumilionový přeplatek hájila ojedinělostí situace, kdy neexistovalo vhodnější řešení. Kdyby dům město nekoupilo, přišlo by o možnost vybudovat plánovanou trať jako dvoukolejnou.

„Pokud by zůstal stát, musela by být jednokolejná. Navíc by bylo třeba složitě řešit trasu kolejí kolem domu,“ uvedla mluvčí. Trať by navíc zasahovala do silnice, což by stálo víc než dva a půl milionu. „Podle odborného stanoviska by toto řešení mělo také negativní dopad na efektivní provoz tratě,“ dodala Štědrá.

Samotná stavba dalšího kusu trati pak oficiálně začala letos 1. března. Cestujícím začne sloužit už na podzim příštího roku. Dlouhý bude 1 200 metrů, povede přes Zikovu na Schweitzerovu ulici a bude mít tři zastávky Stát bude 469 milionů korun.