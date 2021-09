Olomoucké Divadlo Tramtarie je zpět a doufá, že ho zachrání premiéry

„Máme za sebou dva úspěšné venkovní festivaly, kde o diváky nebyla nouze, s návratem do uzavřených prostor ale vnímáme nechuť lidí řešit nařízená opatření, sedět v hledišti v roušce a podobně. Netušíme tedy, jestli budou chodit do divadla tak jako dřív,“ uvedla ředitelka divadla Petra Němečková.

Pro scénu jsou přitom příjmy ze vstupného klíčové, i díky nim je ze zhruba 65 procent ekonomicky soběstačná.

„Jsme v kulturní sféře dost fenomén, dokážeme si totiž na sebe vydělat víc než polovinu rozpočtu, a to v kultuře není vůbec běžné. Bývá zvykem, ze většinu rozpočtu kulturních organizací pokrývají dotace,“ podotýká Němečková.

Heslem této sezony je tak Pomozte nám nahodit řemen! Diváky má přilákat třeba obnovená premiéra dojemné inscenace Madisonské cesty, která měla premiéru loni v březnu, ale divadlo stihlo uvést jen jedinou její reprízu, než bylo vládními nařízeními uzavřeno.

Hra vypráví příběh dvou rozhádaných dcer, které svede dohromady smrt jejich matky, osamělé Francescy a které brzy zjišťují, že kromě domu a několika starých smluv, jim matka odkázala i jedno velké tajemství. Sestry se tak snaží najít pravdu, ale i cestu k sobě navzájem.

„V příběhu jsou na prvním místě vztahy na různé způsoby. Tedy nejen partnerský, ale i sesterský nebo mezi rodiči a dětmi. A žádný z nich zde není jednoduchý nebo snadno definovatelný. Hra je o tom, že život zkrátka nemá jasné klíče, jak co řešit, a je to vlastně dobře, i když to nakonec může dopadnout všelijak,“ přiblížil režisér Vladislav Kracík.

Drama i komedie z prostředí seznamek

Divadlo připravilo i další novinky, jako je třeba skandální drama Nebezpečné známosti, originálně pojatá Čechovova klasika Tři sestry nebo komedie Láska, sex a internety. Ta se bude s humorem věnovat aktuálnímu fenoménu seznamování na internetu.

„Seznamování online je velmi aktuálním tématem, se kterým se dnes běžně setkal téměř každý z nás. Statistika dokonce říká, že až třetina českých manželství začala právě na online seznamce,“ vysvětlila dramaturgyně inscenace Tereza Matějková.

„My se zaměříme na uživatele právě takových aplikací, nabídneme divákům humorný vhled do jejich prostředí, ale také budeme společně zjišťovat, zda se v něm dá najít láska na celý život,“ dodala.

V prosinci pak Tramtarie uvede i další autorskou hru z pera uměleckého šéfa Vladislava Kracíka nazvanou Amelie z Hejráku. Půjde o něžnou, poetickou komedii z prostředí olomouckého sídliště.