„Musíme si pomáhat, a to nejen na jevišti, ale i mimo něj. Proto jsme Tramtarii nabídli naše prostory, které nabízejí větší kapacitu, a umožní jí tak překlenout složitou finanční situaci. Máme ostatně stejný cíl – udržitelný rozvoj kultury v Olomouci a jejím okolí,“ uvedl ředitel MDO David Gerneš.
„Nabídky Moravského divadla si nesmírně vážíme. V současné situaci je pro nás tato pomoc zásadní a dává nám možnost dál tvořit bez existenčního tlaku. Velmi se těšíme na spolupráci a věříme, že repertoár Tramtarie scénu Sedmička obohatí a přinese divákům další atraktivní tituly,“ doplnil ředitel Divadla Tramtarie Vladislav Kracík.
Působení Tramtarie v Sedmičce, kde je 120 míst oproti 80 sedačkám dosavadní domovské scény nezávislého divadla ve Slovanském domě, nijak neomezí současné využití prostor Moravským divadlem.
„Sedmička nabízí široké spektrum aktivit, jež bude nyní ještě rozšířeno. S Tramtarií půjde o oboustranně výhodnou spolupráci, na kterou se těším,“ vyzdvihl Gerneš.
Malá kulturní scéna Sedmička funguje v Olomouci déle než rok a divákům nabízí komorní inscenace jako například Královny, Když se zhasne nebo Teror. Dále se zde konají koncerty, besedy a vzdělávací aktivity pro veřejnost.
Herci Tramtarie se na nové scéně poprvé objeví v únoru, představí zde první letošní premiéru divadla, inscenaci Ošklivec německého dramatika Mariuse von Mayenburga.