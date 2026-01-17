Olomoucká Tramtarie bojující o přežití bude hrát i na scéně Moravského divadla

Autor:
  7:56
Olomoucké nezávislé Divadlo Tramtarie bude nově hostovat na malé kulturní scéně Sedmička, kterou provozuje Moravské divadlo Olomouc (MDO). Ta má totiž o polovinu větší kapacitu než nynější scéna Tramtarie, jež navzdory diváckému zájmu a pravidelně vyprodaným představením bojuje s existenčními problémy.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Luděk Peřina, ČTK

„Musíme si pomáhat, a to nejen na jevišti, ale i mimo něj. Proto jsme Tramtarii nabídli naše prostory, které nabízejí větší kapacitu, a umožní jí tak překlenout složitou finanční situaci. Máme ostatně stejný cíl – udržitelný rozvoj kultury v Olomouci a jejím okolí,“ uvedl ředitel MDO David Gerneš.

„Nabídky Moravského divadla si nesmírně vážíme. V současné situaci je pro nás tato pomoc zásadní a dává nám možnost dál tvořit bez existenčního tlaku. Velmi se těšíme na spolupráci a věříme, že repertoár Tramtarie scénu Sedmička obohatí a přinese divákům další atraktivní tituly,“ doplnil ředitel Divadla Tramtarie Vladislav Kracík.

Působení Tramtarie v Sedmičce, kde je 120 míst oproti 80 sedačkám dosavadní domovské scény nezávislého divadla ve Slovanském domě, nijak neomezí současné využití prostor Moravským divadlem.

„Sedmička nabízí široké spektrum aktivit, jež bude nyní ještě rozšířeno. S Tramtarií půjde o oboustranně výhodnou spolupráci, na kterou se těším,“ vyzdvihl Gerneš.

Malá kulturní scéna Sedmička funguje v Olomouci déle než rok a divákům nabízí komorní inscenace jako například Královny, Když se zhasne nebo Teror. Dále se zde konají koncerty, besedy a vzdělávací aktivity pro veřejnost.

Herci Tramtarie se na nové scéně poprvé objeví v únoru, představí zde první letošní premiéru divadla, inscenaci Ošklivec německého dramatika Mariuse von Mayenburga.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Rozkaz zněl jasně, glosují lidé odfláknuté značení. Šlendrián, přitakává radnice

Nové dopravní značení v olomoucké části Nové Sady po právu budí rozpaky.

Tak tohle se nepovedlo. Nové dopravní značení v olomoucké části Nové Sady po právu budí rozpaky. Pracovníci totiž piktogramy označující cyklistický pruh namalovali bez předchozího úklidu na zamrzlý...

Úřednici odsoudili v korupční kauze, dnes jako bezúhonná už zase vede odbor

Premium
Před olomouckým okresním soudem stanula v září 2025 v kauze Autostráda úřednice...

Úřednice krajského úřadu Olomouckého kraje Svatava Špalková, odsouzená v korupční kauze Autostráda, znovu zastává na úřadě vedoucí funkci. Do čela nově vytvořeného odboru se vrátila po dočasné...

Náledí a chvíle hrůzy. Řidič skončil v potoce koly vzhůru, další boural opilý

Řidič auta v Újezdu na Olomoucku se zřítil do potoku. Posádka zůstala zaklíněná...

Složky integrovaného záchranného systému v Olomouckém kraji v neděli řešili krátce po sobě tři závažnější dopravní nehody. Havárie spojovala nezvládnutá jízda na zasněžené a namrzlé silnici. Ve dvou...

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Motorový vůz M131.1515 s přívěsným vozem na točně chebské výtopny

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

Investoři už se hrnou. Z Přerova a okolí může být po dostavbě D1 ekonomický tygr

Slavnostní otevření posledního úseku D1 (19. prosince 2025)

Nedávné dokončení nejstarší a nejdelší české dálnice D1 je dobrou zprávou pro plány investorů, kteří chystají na Přerovsku průmyslové zóny. Přímý dopad to má například i do rozpočtu obce Troubky, kde...

Olomoucká Tramtarie bojující o přežití bude hrát i na scéně Moravského divadla

Další novinkou letošní sezony olomouckého Divadla Tramtarie je černá komedie...

Olomoucké nezávislé Divadlo Tramtarie bude nově hostovat na malé kulturní scéně Sedmička, kterou provozuje Moravské divadlo Olomouc (MDO). Ta má totiž o polovinu větší kapacitu než nynější scéna...

17. ledna 2026  7:56

Kratom nově: Bez dětí, kilovek a dráž. Zmapovali jsme, jak to funguje v praxi

Premium
Prodej kratomu nyní podléhá přísnějším pravidlům.

Berou ho vysokoškoláci jako doping ve zkouškovém období, dospělí coby vzpruhu do práce, senioři zase na bolavá záda či klouby. Zatímco ještě nedávno si kratom, který v malých dávkách stimuluje, ale...

16. ledna 2026  15:07

Obchvat za miliardy využívá jen někdo, část Přerova tak dál rozčilují kolony

První řidiči projeli poslední úsek D1, který byl otevřen 19. prosince 2026 – po...

Přerov má od poloviny prosince vytoužený dálniční obchvat kolem města. Jenže úleva v dopravě přesto není taková, jak si přerovský magistrát představoval. Problémy jsou zejména v městské čtvrti...

16. ledna 2026  11:56

Exotická koza se po týdnech toulání našla. Hasiči ji odchytli ve sklepě paneláku

Zatoulaná exotická koza se našla ve sklepě panelového domu v Jeseníku. (leden...

Několik týdnů putovala jesenickými lesy i zastavěnou krajinou exotická koza s himálajskými kořeny, která se loni na podzim zaběhla chovateli v Rychlebských horách. Tento týden se za nevyjasněných...

16. ledna 2026  10:36

Sigma nezastavuje. Chci útočit na první trojku, hlásí nová olomoucká posila Baráth

Nová posila Sigmy Olomouc Péter Baráth (uprostřed) už trénuje s týmem na...

V zasněžené Olomouci rychle podškrábl novou smlouvu, vyfotil se pro klubové kanály a pak s novým týmem odletěl na soustředění do Španělska. Fotbalisté Sigmy mají novou posilu - maďarského...

15. ledna 2026  14:43

Řidič srazil na přechodu školačku, omluvil se jí a odjel. Hledá ho policie

Policie hledá řidiče, který na Olomoucku srazil na přechodu školačku. Z místa...

Policisté z Olomoucka už více než týden marně pátrají po řidiči osobního auta, který v obci Červenka srazil na přechodu nezletilou dívku a odjel. O pomoc s vyšetřováním proto nyní požádali i...

15. ledna 2026  13:55

Řidič popelářského auta nezvládl couvání a urazil roh domu, škoda je čtvrt milionu

Řidič popelářského vozu nezvládl couvání a narazil do domu, kterému urazil část...

Nemalé starosti způsobil na Přerovsku obyvatelům rodinného domu šofér popelářského vozu jedoucí vyvézt odpad. Při couvání totiž nezvládl udržet přímý směr a narazil do rohu nemovitosti, kterou tím...

15. ledna 2026  13:06

Trh s byty v kraji podle makléřů ochladne, poroste zájem o nájemní bydlení

ilustrační snímek

Realitní trh v Olomouckém kraji podle zástupců oboru letos zřejmě nezažije žádný bouřlivý růst. Očekává se spíše stagnace jak v objemech kupovaných nemovitostí, tak v jejich cenách. Podle makléřů...

15. ledna 2026  12:01

Boj o zubaře. Radnice utrácejí miliony, mladí lékaři upřednostňují velká města

Ilustrační snímek

Nová zubařská ordinace slouží od začátku roku lidem v Hanušovicích na Šumpersku a okolí. Aby radnice pozvedla dostupnost stomatologické péče v odlehlém regionu, investovala přes dva miliony korun do...

15. ledna 2026  6:43

Olomouc stojí před otázkou zda a jak podpoří sdílená kola. Jinak zmizí z ulic

Veřejná podpora sdílených kol v Olomouci skončila a cyklisté čekají, jestli...

Veřejná podpora sdílených kol v Olomouci skončila a cyklisté čekají, jestli radnice vypíše výběrové řízení na pokračování služby. Nejhorší scénář je, že by bikesharing z města zmizel, jako se to...

14. ledna 2026  13:43

Od hořícího přímotopu explodovala v bytě tlaková láhev, škoda přesáhne milion

Byt v Olomouci po požáru přímotopu a výbuchu tlakové láhve.

V jednom z bytů v Olomouci explodovala v noci na středu tlaková lahev. Nikdo se nezranil. Událost se stala poté, co začal hořet přímotop, který byl na lahev připojen. Výbuch nastal ve chvíli, kdy...

14. ledna 2026  10:06,  aktualizováno  12:30

Konec Breiteho éry, Sigmě odešel kapitán. Zájem je i o Mikulenku. Na Hanou míří Sejk

Olomoucký kapitán Radim Breite vynadal Slávistovi Davidu Douděrovi.

Když v zimě roku 2020 přestoupil do fotbalové Sigmy záložník Radim Breite, ani o sám si nemohl myslet, že na Hané zanechá tak velkou stopu. V Olomouci nakonec strávil šest let, odehrál 181 ligových...

14. ledna 2026  11:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.