„Nová je primárně ta věc, že tady vůbec bude dětská akutní psychiatrie. Třicet dětských lůžek má být rozděleno do dvou jednotek po patnácti, které vzniknou při rozsáhlé rekonstrukci a dostavbě kliniky psychiatrie,“ shrnul primář kliniky Aleš Grambal.
Celková kapacita kliniky se tak téměř zdvojnásobí. Aktuálně zde mají k dispozici 64 lůžek, nově jich bude až 120. Investice vyjde na více než 450 milionu korun bez DPH, zhruba polovinu nákladů pokryje evropská dotace. Stavební práce začaly letos v lednu.
Akutní lůžkovou dětskou psychiatrii v současnosti podle vedení FNOL neposkytuje žádná nemocnice v kraji, v případě potřeby je tak nutné pacienty řešit případ od případu.
„O menší děti se stará naše dětská klinika. Větší, které už potřebují hospitalizaci, jsou hospitalizované ve Šternberku, pokud je to možné, případně v Kroměříži. Ostatní menší děti většinou posíláme do Brna,“ popsal Grambal.
Pokud jde o akutní stav, nemocnice podle něj potřebnou hospitalizaci zajistí co nejdříve.
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Ještě výraznější problém může nastat poté, co akutní stav pomine. Na návaznou ambulantní péči totiž děti čekají měsíce. „Na ambulantní psychiatrické vyšetření u psychiatra se čeká průměrně čtyři až šest měsíců. Do budoucna proto bude nutné více propojit psychiatrii například se sociálními službami. Nemůžeme spoléhat jen na psychiatry, jichž je málo a v nejbližší době bohužel nepřibudou,“ upozornil primář.
Součástí bude i víceúčelová tělocvična či zahrada
Právě nedostatek odborníků je zároveň největším otazníkem nad novým dětským oddělením. Stavba sice má být přibližně za dva roky hotová, personál pro nový provoz však nemocnice teprve musí získat.
„To je výzva, která na nás čeká nejvíc. Následující dva roky proto chceme využít také k získávání a přípravě lidí pro dětskou psychiatrii. Za dva roky chceme být ideálně plně funkční nebo aspoň začít, protože nevíme, jak to bude personálně,“ dodal Grambal.
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Nové prostory mají zároveň změnit způsob, jakým bude klinika s pacienty pracovat. Vedle farmakologické léčby a psychoterapie chce více využívat pohyb, práci s dechem či další terapeutické aktivity. Součástí dostavby proto bude víceúčelová tělocvična i zahrada pro pacienty.
Nový čtyřpodlažní pavilon označený jako U2 vznikne vedle současné psychiatrické kliniky a bude mít také jedno podzemní podlaží. Následovat bude rekonstrukce stávající budovy U, nově označené U1. Podle vedení nemocnice má být výsledkem především místo, kde bude možné mít děti s nejzávažnějšími akutními problémy.
Premiér: Dětská psychiatrie patří mezi priority
Představení koncepce nové psychiatrické kliniky se zúčastnil i premiér Andrej Babiš (ANO). Podle něj chybí akutní dětská psychiatrická péče ve čtyřech krajích.
„Ministerstvo zdravotnictví má devatenáct psychiatrických nemocnic, z toho jsou jenom tři dětské. Samozřejmě důležité také je, abychom na to měli lidi, aby lékařské fakulty produkovaly potřebné odborníky,“ řekl na tiskové konferenci.
Také on upozornil, že samotné vybudování nových prostor problém nevyřeší. Dětskou psychiatrii proto označil za jednu z priorit vlády s tím, že je potřeba věnovat větší pozornost rovněž prevenci duševních problémů mladých lidí.
„Agresivita stoupá, sociální sítě mají strašné negativní dopady na naše děti. Musíme to urychleně uchopit, protože prevence je doposud nedostatečná,“ připustil.