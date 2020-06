ČSSD se bojí neúspěchu, poprvé tak jde do krajských voleb v koalici

Je to zlomový okamžik pro Českou stranu sociálně demokratickou (ČSSD). Krajský šéf ČSSD Jiří Zemánek podepisuje koaliční dohodu mezi oranžovou partají a teprve nedávno založeným hnutí Patrioti Olomouckého kraje. U pultíku stojí kromě Zemánka také jeho stranický kolega a krajský náměstek Ladislav Hynek, za Patrioty pak lékař Ladislav Jabůrek a starosta Litovle Viktor Kohout.

S podpisem koaliční smlouvy padlo včera jedno z největších tabu krajské ČSSD – pustit si na kandidátky „lidi z venku“. Strana si od spojení slibuje až dvouciferný volební výsledek. Bez spojence by jí totiž naopak téměř jistě hrozil debakl.

Hrozil pád na dno

O tom, že se v ČSSD vede vážná debata o spojení s osobnostmi mimo partaj, informovala MF DNES již před časem.

Podle krajského šéfa Zemánka padlo ráznější rozhodnutí po posledních evropských volbách loni v květnu. Ani volební průzkumy v dalších měsících nevěstily ČSSD přílišné šance do budoucna.

„Viděl jsem, že strana jako značka nemá podporu. Chtěl jsem využít faktu, že krajské volby jsou vlastně hodně lokální a lidé nás tu znají. Řekl jsem si, že je ten čas oživit ČSSD spojením s nějakými dalšími lidmi,“ popsal včera pro MF DNES Zemánek.

Přemluvit spolustraníky však rozhodně nebylo jednoduché. ČSSD se celorepublikově chlubila dlouhé roky velmi početnou členskou základnou. V Olomouckém kraji mimo jiné i to vedlo k jasnému postoji, že strana bude kandidovat vždy samostatně a nikoho z venku si na kandidátku nepustí.

Několik let se o změnu myšlení snažila úzká skupinka sociálních demokratů kolem Jaroslava Vomáčky. „S myšlenkou otevřít kandidátku lidem jsem přišel tak před šesti lety, když začaly výsledky ve volbách klesat. Ten pád na mě působil nezadržitelným dojmem. Tehdy to bohužel ještě nikdo nechtěl slyšet,“ vzpomíná Vomáčka.

„Větší šance, než kdybychom šli sami“

Podle všeho se nyní přeci jen myšlení uvnitř strany otočilo, což Vomáčka kvituje. „Tahle kandidátka má větší šanci, než kdyby byla čistě z řad sociálních demokratů,“ je přesvědčen.

Podle Zemánka je důvodů, které vedly k názorovému obratu, více. „Několikrát jsem jel po všech okresech a potkal jsem se s předsedy jednotlivých organizací. Snažil jsem se jim vysvětlit, že pokud se nespojíme, tak se nestane zázrak a budeme bojovat o alespoň nutných pět procent,“ říká Zemánek.

Nakonec mu potřebná většina dala za pravdu. „Je to cesta, jak oživit sociální demokracii. Když nám věří Patrioti, mohl by to být signál i pro voliče, že nám mohou věřit,“ myslí si krajský šéf a zároveň lídr společné kandidátky Zemánek.

Podle litovelského starosty Viktora Kohouta se dali Patrioti dohromady loni v listopadu a hledali koaličního partnera. „Nové hnutí, které kandiduje samo, není úplně ideální varianta. Šlo nám hlavně o řešení místních problémů a hledali jsme partnera,“ říká Kohout.

„S panem Zemánkem se jednalo velmi korektně. Jdeme se stranou, která byla kdysi velmi silná a třeba ještě jednou bude,“ řekl Kohout.

Sociální demokracii, stejně jako řadu dalších stran, totiž zároveň trápí akutní nedostatek silných osobností. „My těch odborníků nemáme příliš mnoho. Navíc hodně lidí ze strany odešlo, jak padají čísla,“ připouští Zemánek.

O to větší šanci ale vidí ve spojení s Patrioty. „Oni nechtějí stranickou příslušnost a stranická politika je nezajímá,“ říká.

Podle Zemánka může fungovat symbióza mezi politicky zkušenými sociálními demokraty, kteří již tři období sedí na kraji v koalici, a lidmi, kteří byli doposud převážně mimo politiku.

Na společné kandidátce zastupuje Patrioty několik lékařů, kteří jsou obecně voličsky atraktivní. Silným tahákem může být i litovelský starosta Kohout, který se několik týdnů těšil mediálnímu zájmu během uzavření oblasti Litovle, Uničova a Červenky kvůli koronaviru.

Potenciál ve spojení s takovými lidmi vidí i politolog z Univerzity Palackého Jakub Lysek. „ČSSD mi přijde v Olomouckém kraji personálně slabá, jakákoliv lokálně známá osobnost na kandidátce pomůže. Navíc starostové řešili koronavirovou krizi v první linii, a pokud se osvědčili, hlasy zcela jistě přinesou,“ říká.

„Ten koaliční model fungovat může. Je to ostatně model z jiných krajů a aplikovaný i jinými tradičními stranami, jako KDU-ČSL,“ dodává. Podle Lyska nabízí spojenectví pro ČSSD i prostor pro případné personální posílení v budoucnu.

Zároveň nicméně existuje i varianta, že voliči dají přednost zástupcům Patriotů, které „vykroužkují“ kandidátkou vzhůru – na úkor koaličních sociálních demokratů...