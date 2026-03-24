V olomouckém bytě spadl strop, suť zasypala koupelnu

Ke zřícené části stropu v bytě vyjížděli hasiči v pondělí vpodvečer do domu v centru Olomouce. Trojice lidí, která se uvnitř bytu v době zhroucení konstrukce nacházela, vyvázla bez zranění.
V bytě v centru Olomouce se zřítila část podhledové konstrukce stropu, suť zasypala koupelnu. | foto: HZS Olomouckého kraje

„K nahlášené destrukci objektu vyjely naše jednotky v 17:30. Na místě bylo zjištěno propadnutí stropních podhledových konstrukcí,“ popsal mluvčí krajského hasičského sboru Petr Běhal.

V bytě v centru Olomouce se zřítila část podhledové konstrukce stropu, suť zasypala koupelnu.

„V době události se v objektu nacházely tři osoby, vše se naštěstí obešlo bez zranění,“ dodal.

Podle zveřejněných fotografií se zhroutila část stropu v koupelně, suť zasáhla mimo jiné vanu a doslova ji zasypala. Zasažen byl podle Běhala zčásti rovněž obývací pokoj. Příčinou byl zřejmě špatný technický stav konstrukce.

„Na základě rozhodnutí statika byla bytová jednotka vyloučena z užívání a ve spolupráci s městským úřadem se řeší náhradní bydlení pro evakuované obyvatele,“ doplnil mluvčí.

Nejčtenější

Bránili mladíkovi ukrást zaparkované auto. Napadl je, seniora to stálo život

U prostějovského nákupního centra Zlatá Brána došlo k potyčce dvou lidí, jeden...

Čtyři dny od násilné smrti seniora u prostějovského nákupního centra zveřejnila policie podrobnosti o zločinu. Útočníkem je podle kriminalistů recidivista, který poškozeného a dalšího člověka napadl...

„Zatkli muže, měl zakrvácené ruce.“ Potyčka u nákupního centra skončila smrtí

U prostějovského nákupního centra Zlatá Brána došlo k potyčce dvou lidí, jeden...

Násilnou smrt vyšetřují od odpoledních hodin policisté v Prostějově. Jeden účastník incidentu u tamního nákupního centra podle kriminalistů zranil druhého tak, že napadený svým zraněním podlehl....

Že jsou pacienti ze studie s defibrilátory v pořádku? Moje máma zemřela, líčí Martin

Premium
Fakultní nemocnice Olomouc

Předloni v květnu o půl páté ráno probudila syna. Stěžovala si, že má bolesti na hrudi a špatně se jí dýchá. Osmdesátiletá žena skončila nakonec s těžkým infarktem ve Fakultní nemocnici Olomouc. Po...

Zfalšovali záznam o infarktu, aby mohli dát pacientovi defibrilátor? Výmysl, tvrdí lékař

Premium
Pohled na budovu A olomoucké fakultní nemocnice, v níž mimo jiné sídlí oddělení...

Kauza defibrilátorů, které lékaři Fakultní nemocnice Olomouc podle mínění policie implantovali řadě pacientů pod kůži zbytečně, nabírá na obrátkách. Server Seznam Zprávy upozornil na to, že interní...

Násilnou smrt u nákupního centra řeší policie jako vraždu, obětí je senior

U prostějovského nákupního centra Zlatá Brána došlo k potyčce dvou lidí, jeden...

Jako trestný čin vraždy vyšetřují zatím kriminalisté násilnou smrt u nákupního centra v Prostějově. Podle zatím dostupných informací tam ve čtvrtek po poledni mladý muž napadl seniora a ten na místě...

V olomouckém bytě spadl strop, suť zasypala koupelnu

V bytě v centru Olomouce se zřítila část podhledové konstrukce stropu, suť...

Ke zřícené části stropu v bytě vyjížděli hasiči v pondělí vpodvečer do domu v centru Olomouce. Trojice lidí, která se uvnitř bytu v době zhroucení konstrukce nacházela, vyvázla bez zranění.

24. března 2026  8:37

Stroj na pokuty. V ulici olomouckého centra letos napočítali už osm stovek přestupků

Olomoucká ulice Denisova je součástí pěší zóny, řada řidičů si tudy ovšem...

Je to marný, je to marný, je to marný. Částí známé hlášky z kultovního filmu Jáchyme, hoď ho do stroje! glosovala olomoucká městská policie své veřejné upozornění na fakt, že za necelé tři měsíce...

24. března 2026  7:15

V kraji se šíří smrtící hrozba pro psy, chorobou je mohou nakazit divoká prasata

ilustrační snímek

Začíná to šíleným svěděním, pokračuje nenormálním sliněním, otokem hltanu a končí smrtí. Tak dopadnou psi, kteří se nakazí Aujeszkyho chorobou. Nemoc se přitom nyní výrazně šíří mezi divočáky v...

23. března 2026  16:23

Firmy v Česku reagují na útok v Pardubicích. Posilují bezpečnostní opatření

V pardubické průmyslové zóně hoří, jedna ze skladovacích hal je kompletně...

Řada firem po celé republice, které se specializují na výrobu dronů a zbraní, po pátečním možném teroristickém útoku na halu v Pardubicích posílily svá bezpečnostní opatření. Jiné považují svou...

23. března 2026  15:27

Řidička se dvěma promile najela na tramvajový pás, poničené auto shořelo

Opilá řidička vjela do tramvajových a železničních kolejí a způsobené poškození...

Hodně draho přišlo řízení v opilosti mladou ženu, která v Olomouci kvůli svému stavu nezvládla jízdu. Vyjela ze silnice na tramvajový pás, a to v místě křížení s železniční tratí, a poškození vozu...

23. března 2026  12:20

POHLED: Sluncem zalitá Sigma, klub dostal tvář. Ale nejtěžší část přichází teď

Hráči Sigmy slaví s fanoušky ve Švýcarsku postup do osmifinále Konferenční ligy.

To porovnání působí až úsměvně. Když před rokem hrála fotbalová Sigma čtvrtfinále domácího poháru na hřišti pražské Slavie, v sektoru hostí ji podporovalo 25 fanoušků. Minulý týden se jich do 830...

23. března 2026  11:21

Bránili mladíkovi ukrást zaparkované auto. Napadl je, seniora to stálo život

U prostějovského nákupního centra Zlatá Brána došlo k potyčce dvou lidí, jeden...

Čtyři dny od násilné smrti seniora u prostějovského nákupního centra zveřejnila policie podrobnosti o zločinu. Útočníkem je podle kriminalistů recidivista, který poškozeného a dalšího člověka napadl...

23. března 2026  9:35,  aktualizováno  9:59

Větrná elektrárna je jako ropný vrt. Rozhodnout musí místní, říká ochránce přírody

Ochránce přírody Ivo Dokoupil z Hnutí Duha Jeseníky.

V Česku nenajdeme místo, kde by větrné elektrárny vůbec nevadily, pořád jde ale o nejčistší, nejlevnější a nezávislý zdroj energie. Takový názor má ochránce přírody Ivo Dokoupil z Hnutí Duha...

23. března 2026  4:51

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Singrovka M240.028 v Želině před cestou do Kyselky

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  22. 3. 19:29

Když v komunálkách naštvete voliče, naštvete souseda. A to nechcete, říká politolog

Premium
Martin Kubeš je odborník na politický a sociální marketing. Působí v projektu...

Je to přehlídka lidové tvořivosti reklamy, říká o obecních volbách expert na politický a sociální marketing Martin Kubeš z projektu Vše pro komunálky. Na nic si nehrajte, buďte autentičtí a mluvte s...

22. března 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Olomoucký bek Sláma po konci v Evropě: Odhodlání si musíme přenést do ligy

Olomoucký Jiří Sláma (vpravo) v akci proti Mohuči.

Ve fotbalové Sigmě působí od deseti let. A tak logicky jízdu pohárovou Evropou nesmírně prožíval. Po čtvrteční prohře v Mohuči ale nečekaná olomoucká pohádka končí. A tak nejen obránce Jiří Sláma teď...

21. března 2026

Cennou barokní kašnu čeká v Olomouci obnova za tři miliony, prosakuje z ní voda

Merkurovu kašnu v Olomouci čeká velký zásah restaurátorů i vylepšení...

Umělecky nejkvalitnější olomouckou barokní kašnu z první poloviny 18. století letos obyvatelé a návštěvníci Olomouce neuvidí v provozu až do srpna. Čeká ji totiž velký zásah restaurátorů i vylepšení...

21. března 2026  7:56

