„K nahlášené destrukci objektu vyjely naše jednotky v 17:30. Na místě bylo zjištěno propadnutí stropních podhledových konstrukcí,“ popsal mluvčí krajského hasičského sboru Petr Běhal.
„V době události se v objektu nacházely tři osoby, vše se naštěstí obešlo bez zranění,“ dodal.
Podle zveřejněných fotografií se zhroutila část stropu v koupelně, suť zasáhla mimo jiné vanu a doslova ji zasypala. Zasažen byl podle Běhala zčásti rovněž obývací pokoj. Příčinou byl zřejmě špatný technický stav konstrukce.
„Na základě rozhodnutí statika byla bytová jednotka vyloučena z užívání a ve spolupráci s městským úřadem se řeší náhradní bydlení pro evakuované obyvatele,“ doplnil mluvčí.