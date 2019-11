Vítězí nákupní centra a střed Olomouce skomírá, varuje majitel známého baru

Je dnes centrum Olomouce vhodné místo pro podnikání?

Když se na to dívám z více úhlů pohledu, řekl bych, že není. Obchodníci jdou raději podnikat do nákupního centra a nikdo jim to nemůže mít za zlé. Jsem také obchodník, a profesně je tak chápu. Ve srovnání se středem města je nákupní centrum atraktivnější lokalita.

Čím to je?

Nejprve musím říct, že mám Olomouc rád, jsem patriot a nechci být za každou cenu kritický. Ale jako podnikatel vidím v centru spoustu nedostatků, se kterými se tu nejen já dlouhodobě potýkám. Střed města skomírá. Díky své práci s whisky hodně cestuji po světě, jezdím do řady měst či metropolí. A ve srovnání s nimi, když středem Olomouce projdete v sobotu či neděli, je zde vše zavřené a bez života. A to si toto krásné město nezaslouží.

Jak tedy podle vás vypadají a fungují centra měst v zahraničí?

Je to místo, kam lidé v sobotu či v neděli vyrazí na rodinný oběd, a mají pak důvod strávit tam celé odpoledne. Centra mnohých měst zkrátka žijí, koná se v nich řada akcí. A ty přilákají potenciální zákazníky pro tamní podnikatele, kteří nemusí mít, tak jako v Olomouci, o víkendech zavřeno. Je to tak pro byznys atraktivní lokalita, která láká prestižní značky. A ty zase další zákazníky, pro které se konají další akce. Je to koloběh, zkrátka nabídka–poptávka. Tak funguje trh.

A čím ten koloběh roztočit v Olomouci?

Věřím, že to může fungovat i u nás. Neexistuje ale žádné rychlé řešení, které to tu hned spasí. Je to kombinace dílčích bodů, postupných změn, jež zákazníky i obchodníky do centra přilákají. To, že ve středu města, jako je Olomouc, chybí obchody známých značek, je na pováženou. Například Starbucks, Burger King nebo McDonald’s přitom v Olomouci jsou, takže tu kupní síla je. Jinak by tady nebyly. Ale jsou opět mimo centrum, a to o něčem svědčí. To je nezpochybnitelný fakt. Stejně jako to, že se v centru zhruba co půl roku kvůli odchodu podnikatelů mění složení obchodů. Ani to není v zahraniční obvyklé.

Dobře, ale o jaké dílčí body konkrétně jde?

Větší komunikace s podnikateli. Například při nedávné rekonstrukci třídy 1. máje vznikl před zastávkou U Dómu zásobovací záliv. Je ale úzký, zásobovací auto se do něj nevejde. To je naprosto nepochopitelné. Dále oživení centra akcemi, které nalákají lidi z Olomouce a okolí, aby vyrazili do města. Většina akcí a festivalů se koná mimo centrum. Obrovský potenciál středu města tak není absolutně využitý. Proč například nemohou být zahrádky kaváren a restaurací otevřené, samozřejmě za určitých podmínek, celoročně? Dalším z konkrétních příkladů jsou zdejší vánoční trhy.

Jak to? Ty přece do centra dostanou po několik týdnů tisíce lidí.

To je pravda. Ale já jsem se několikrát setkal s tím, že do Olomouce na svátky přijeli ze světa či z jiných částí republiky zdejší rodáci, kteří jsou úspěšní a pracují jinde. Dorazí za rodiči, případně sem někoho pozvali. Ale co najdou od 25. prosince na náměstí? Nic. Jeden stánek s punčem, jinak vše sklizené a centrum opět připomínající město duchů. I to je pro mě naprosto nepochopitelné. A to je jedna z těch dílčích věcí, jež dávají dohromady současný špatný výsledek.

Rozumím, ale na náměstí je i během roku řada dalších akcí. Je to tedy stále málo?

Samozřejmě, i tady jsou výjimky. Například skvěle udělané jsou tvarůžkové a vinné slavnosti, už tradičně se konají na náměstí a jejich obliba jde nahoru. Ukazují, že to jde. Podívejte se ale například na burger festivaly, které se v posledních letech konají u jednoho z olomouckých nákupních center. Proč nejsou na náměstí? Jako obchodník pořadatele chápu, chtějí co nejatraktivnější lokalitu. A to pro ně náměstí evidentně není.

Před časem jste podpořil projekt společného marketingu a reklamy všech obchodníků v centru, střed města by pro ně soukromá firma propagovala jako jedno velké nákupní centrum pod širým nebem. Může něco takového fungovat?

Ta myšlenka mi přijde dobrá, proto jsem ji podpořil. Ten projekt se teprve rozbíhá, uvidíme, kolik se nakonec zapojí obchodníků a co bude dál. V každém případě, pokud chceme obstát v konkurenci, musíme spolu víc komunikovat, radit se, spolupracovat.

Zvažoval jste někdy vy sám, že byste své podnikání přesunul?

Mám ambici podnikat i jinde, ale zatím na to není čas. V Olomouci se mi líbí, mám to tady rád. Někdy mě ale skutečně napadne, že jinde by byl provoz baru snazší. Přitom by lokalita, kde sídlíme – to znamená třída 1. máje, mohla být tak skvělá. Doslova za rohem je krásné náměstí s chrámem sv. Václava a Arcidiecézním muzeem. Ta místa mají obrovský potenciál, ale v žádném případě není využitý. Podívejte se na současný stav. Na třídě 1. máje nesídlí žádná banka, nejsou tu kvalitní, značkové obchody a také jsou tu častým jevem prázdné nebytové prostory. To je v zahraničí něco nepředstavitelného. Je tu mrtvo. A to i kvůli problémům s lidmi bez domova. Bezpečně se zde necítíte, tak proč byste tu měli nakupovat.

K bezdomovectví v Olomouci se vyjadřujete často. Copak v zahraničí se s tím nesetkáváte?

I v zahraničí jsou bezdomovci, ale nepotkáte je tak často jako v centru Olomouce. V poslední době jde často i o agresivnější mladší skupinky pod vlivem alkoholu. U nás je problém, že strážníci nemají u těchto lidí téměř žádnou autoritu. Není to však jejich vina, je to špatným nastavením legislativy. Konkrétně v Olomouci má svůj vliv i to, že Charita poskytuje denní služby pro lidi bez domova přímo v centru. Několikrát jsme apelovali, aby alespoň vyzkoušeli jinou lokalitu. A sama Charita by se stěhování nebránila. Samozřejmě nejsem proti charitě a uznávám, že bezdomovectví je velký problém. Ale poškozuje to město a jeho obraz.

Jak konkrétně?

Nesčetněkrát se nám stalo, že naši hosté, ať už z České republiky či zahraniční, Olomouc chválili do nebes, ale bezdomovci a jejich obtěžování je skutečně zarazilo. A samozřejmě o tom budou mluvit i jinde. Bohužel mám po všech těch letech a střídání politiků na radnici pocit, že to doopravdy nikdo nechce řešit. Vždy před volbami slyšíme sliby, někteří politici kvůli tomu ruší dovolené, ale konkrétní kroky k řešení problému se zatím neudály. Letos v létě to navíc bylo skutečně kritické. Doslova se tady válely bandy opilých lidí. Vždy, když je nějaká akce či se toto téma veřejně otevře, město pošle do terénu víc strážníků, ale po čase to zase usne. A potřebná změna nepřichází.