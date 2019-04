Vlivný exradní, který loni dočasně zmizel, začal radit s velkou zakázkou

„Já s panem Petříkem spolupracuji, pomáhá mi jako poradce,“ potvrdil zjištění MF DNES ředitel muzea Břetislav Holásek.

V olomouckých kuloárech se již pár týdnů šíří informace, že se Petřík stal zaměstnancem muzea. Holásek to však odmítá a tvrdí, že Petřík je čistě jeho osobním poradcem a není k muzeu nijak smluvně vázaný a ani nepobírá plat.

„Není zaměstnancem muzea ani není placen z muzea. Nemá ani žádnou dohodu o spolupráci ani žádnou smlouvu,“ říká ředitel.

Sociální demokrat Miroslav Petřík bezpochyby patřil k nejvlivnějším mužům olomoucké komunální politiky, a to nejen v rámci ČSSD. Roky řídil Technické služby města Olomouce (TSMO), ale zároveň platil za šedou eminenci politického zákulisí – bývá označován za muže, jenž měl výrazný podíl na politické kariéře bývalého primátora a dnes ministra kultury Antonína Staňka.

Dočasné „zmizení“ stálo Petříka místo ve firmě i na kandidátce

Loni v létě však Petřík za doposud ne úplně vyjasněných okolností ze dne na den zmizel. Zbyl po něm jen kamerový záznam z brněnského bankomatu, ze kterého v pro něj netypickém ležérním outfitu vybral peníze. A dál už nic.

Několik týdnů po něm nebyla žádná stopa, živě se spekulovalo o tom, proč a kam uprchl. Jako pohřešovaného ho hledala policie, která jej nakonec našla v rakouském hotelu.

Po návratu Petřík o důvodech „útěku“ mnoho neřekl, ve stručném prohlášení pouze zmínil starosti spojené se zdravotními problémy svých blízkých a také jeho vlastní zdravotní stav.

Během doby, po niž byl nezvěstný, přitom přišel o všechny posty a funkce. Odvolán byl z místa ředitele technických služeb, ztratil pozici radního a ČSSD ho škrtla i z kandidátky do podzimních voleb. Na veřejnosti sice občas k vidění byl – například s fotbalisty olomoucké Sigmy vyrazil na utkání Evropské ligy do španělské Sevilly – ale jinak o něm v posledním půlroce slyšet nebylo.

V muzeu Petřík radí u přípravy digitalizace sbírek za 66 milionů

S ředitelem muzea Holáskem Petříka pojí dlouholeté přátelství. Byl to právě on, kdo komunikoval s novináři v době, kdy se Petřík vrátil z Rakouska, a jeho prostřednictvím také politik odmítal žádosti o rozhovory a avizoval, že svůj „útěk“ vysvětlí pouze v jednostranném prohlášení, což také učinil.

Jeho aktuální – podle Holáska neoficiální – angažmá v muzeu se týká ambiciozního projektu digitalizace sbírek muzea.

„Je to projekt, který jsme vyhráli v EU. Je to celé teprve na začátku, takže teď začínáme s přípravami dokumentace,“ vysvětluje Holásek. Projekt počítá s rozpočtem okolo 66 milionů korun, většinu má poslat Evropská unie.

„V podstatě to bude první digitalizace sbírkových předmětů. Ty se budou skenovat, fotit, popisovat, dávat na web a vše se bude zpřístupňovat veřejnosti. Měla by na to navázat další etapa, a to zpřístupnění těchto věcí pro školy,“ vysvětluje Holásek s tím, že Petřík mu pomáhá s přípravou dokumentace.

„Budou to velké soutěže, které za nás budou dělat firmy. Pan Petřík mi teď pomáhá s tou přípravou podmínek, protože má zkušenosti po té odborné právnické stránce,“ vysvětluje ředitel muzea.

MF DNES se pokoušela promluvit i přímo s Petříkem, ale telefon nebral, nereagoval na žádosti o rozhovor prostřednictvím SMS a nepodařilo se jej zastihnout ani přímo v muzeu, kam podle zaměstnanců často, ale nepravidelně dochází.