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Měníte svou verzi, soud vám ale neuvěřil, vytkli muži. Za útok v baru dostal pět let

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  17:14

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Jan Fišara je obžalovaný z toho, že před olomouckým barem bodl do břicha jiného muže. (21. září 2026) | foto: Hana DočkalováMF DNES

Pět a půl roku má podle rozsudku ve vězení strávit jednašedesátiletý Jan Fišara za březnové pobodání jiného návštěvníka olomouckého baru Phoenix. Krajský soud v Olomouci jej uznal vinným z pokusu o těžké ublížení na zdraví a výtržnictví. Podle senátu úmyslně zaútočil nožem na téměř o třicet let mladšího muže a jen náhodou mu nezpůsobil podstatně závažnější zranění.

Incident se odehrál 28. března kolem třetí hodiny ráno v baru v Denisově ulici. Fišara se tam dostal do konfliktu s dalším hostem, který následně skončil s bodnou ranou v břiše. Obžalovaný od počátku odmítal, že by jej chtěl vážně zranit. Při zářijovém hlavním líčení připustil, že vytáhnout nůž byla chyba, popíral však úmyslné bodnutí.

Soudní senát se ale přiklonil k obžalobě s tím, že okolnosti byly jednoznačné. „Bodný kanál vedl podkožím a skončil ve svalu břišní stěny. Nezasáhl pobřišnici ani vnitřní orgány,“ zaznělo na středečním jednání.

Nejprve si Fišara podle žalobce na událost nepamatoval, následně popisoval další okolnosti a později přišel i s možností, že se poškozený mohl zranit sám.

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