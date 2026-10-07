Incident se odehrál 28. března kolem třetí hodiny ráno v baru v Denisově ulici. Fišara se tam dostal do konfliktu s dalším hostem, který následně skončil s bodnou ranou v břiše. Obžalovaný od počátku odmítal, že by jej chtěl vážně zranit. Při zářijovém hlavním líčení připustil, že vytáhnout nůž byla chyba, popíral však úmyslné bodnutí.
Soudní senát se ale přiklonil k obžalobě s tím, že okolnosti byly jednoznačné. „Bodný kanál vedl podkožím a skončil ve svalu břišní stěny. Nezasáhl pobřišnici ani vnitřní orgány,“ zaznělo na středečním jednání.
Nejprve si Fišara podle žalobce na událost nepamatoval, následně popisoval další okolnosti a později přišel i s možností, že se poškozený mohl zranit sám.