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Olomouc začne příští rok krotit jízdu na červenou. Přestupek rozpozná kamera

Ondřej Zuntych
  6:00
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Stacionární radar v Olomouci. Ilustrační foto.

Stacionární radar v Olomouci. Ilustrační foto. | foto: olomouc.eu

Křižovatka Velkomoravské a Rooseveltovy ulice v Olomouci je nejrizikovějším...
Křižovatka Velkomoravské a Rooseveltovy ulice v Olomouci je nejrizikovějším...
Křižovatka Velkomoravské a Rooseveltovy ulice v Olomouci je nejrizikovějším...
Křižovatka Velkomoravské a Rooseveltovy ulice v Olomouci je nejrizikovějším...
9 fotografií
Dopravně nejbezpečnějším krajským městem v celém Česku je podle aktuálních statistik Olomouc. Počet nehod sice postupně roste, zároveň není tolik těžkých zranění nebo úmrtí. Na druhou stranu se ty nejvážnější dopady týkají v drtivé většině chodců, cyklistů nebo motorkářů.

V prvním pololetí letošního roku připadlo v zastavěném území Olomouce podle dat Generali České pojišťovny na 687 nehod jedno těžké zranění. Jde o nejpříznivější výsledek ze všech krajských měst. „Lépe na tom byla Olomouc jen ve druhé polovině roku 2022, kdy se dopravní nehody v intravilánu obešly bez smrtelných i těžkých zranění,“ uvedl mluvčí pojišťovny Jan Marek.

Stacionární radar v Olomouci. Ilustrační foto.
Křižovatka Velkomoravské a Rooseveltovy ulice v Olomouci je nejrizikovějším dopravním místem v Olomouckém kraji. Často se tu totiž projíždí na červenou. (4. června 2026)
Křižovatka Velkomoravské a Rooseveltovy ulice v Olomouci je nejrizikovějším dopravním místem v Olomouckém kraji. Často se tu totiž projíždí na červenou. (4. června 2026)
Křižovatka Velkomoravské a Rooseveltovy ulice v Olomouci je nejrizikovějším dopravním místem v Olomouckém kraji. Často se tu totiž projíždí na červenou. (4. června 2026)
9 fotografií

Meziročně se počet nehod navýšil, a to o 70 případů. „Že následky nejsou natolik tragické, může být dané i velkou hustotou provozu. Nicméně je tu poměrně hodně nehod pod vlivem alkoholu, a přestože jde většinou jen takříkajíc o plechy, nadšení bych mírnil,“ podotkl ke statistice krajský koordinátor BESIP Miroslav Charouz.

Olomouc zároveň v minulém půlroce skončila s 68 nehodami druhá za Libercem ve srovnání měst a obcí podle závažnosti dopravních událostí, v nichž figurovali chodci, cyklisté a motocyklisté. Dohromady jsou označovaní jako zranitelní účastníci silničního provozu.

Význam sledování této kategorie ukazují i data pojišťovny za první polovinu roku v celém Česku. Ačkoli podíl zranitelných účastníků na nehodách byl jen 12 procent, v případě obětí představovali tři čtvrtiny, a u těžkých zranění dokonce téměř 80 procent.

Malé krůčky k bezpečí, ale chybí obchvaty

Poslední smrtelná zranění eviduje Olomouc v první polovině předchozího roku, kdy zemřeli tři lidé. Byla mezi nimi i seniorka, kterou v pěší zóně srazila couvající dodávka. Za celý rok 2024 se těžce zranilo sedm lidí, loni šest.

„Z mého pohledu město cíleně dělá malinkaté krůčky k tomu, aby se chodci a cyklisté cítili dobře. Autům se to možná nelíbí, ale to je dané dopravním systémem města. Kdyby existovala východní tangenta a ještě obchvat na severu ve směru od Křelova na Šternberk, bylo by to z hlediska bydlení v Olomouci perfektní,“ řekl Charouz.

Rizikových míst postupně ubývá, podle některých názorů by to nehod se však mohlo jít rychleji. „Radnice v září dokončila světelnou křižovatku s novým přechodem přes Pražskou ulici a vždy řekne, že podobná místa buduje, což ostatně bude pravda. Jde o to, zda tempo, jaké by člověk ve zlepšování komfortu a bezpečnosti očekával, je dostačující,“ nadhodil dopravní expert Petr Daněk, člen olomoucké i krajské dopravní komise (STAN a Zelení) věnující se udržitelné mobilitě.

Končící vedení radnice mělo bezpečnost v dopravě jako jeden z cílů. Konkrétně zmiňovala rada v programovém prohlášení vybudování nových přechodů, zlepšení situace v blízkosti škol nebo zvyšování bezpečnosti v pěší zóně. Snažila se také o jiný pohled.

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„Nejde jen o sólo projekty přechodů, často jsou součástí komplexních rekonstrukcí ulic či oprav. Za jednotlivými stavbami je širší změna Olomouci přístupu k ulicím. Dřívější důraz především na automobilovou dopravu se doplňuje o srovnatelnou pozornost k bezpečnosti a komfortu pěších a cyklistů. A nejde jen o prostý pohyb, ale také o příznivé podmínky pro pobyt ve veřejném prostoru,“ shrnul před komunálními volbami na sociální síti dosavadní náměstek primátorky Tomáš Pejpek (ProOlomouc), který zodpovídal za odbor kanceláře architekta města.

Kromě zmíněné Pražské připomenul Pejpek mimo jiné přechod ve Chválkovicích u pevnůstky přes silnici I. třídy, přechody v ulicích Dlouhá, Pasteurova, Štúrova, U Cihelny nebo změnu původní výšky některých křižovatek. Další jsou v plánu, například „školní náměstí“ u ZŠ Svatoplukova či vyřešení rizikového místa v Hejčíně, kde se kříží frekventovaná cyklostezka k jezeru Poděbrady se silnicí.

Jízdu na červenou ohlídají kamery

„Bezpečnost neovlivňuje jen fyzická podoba veřejného prostoru. Opatřením byly také historicky první instalace radarů na měření rychlosti v Olomouci, které přinesly znatelné zklidnění dopravy. Město nyní podle doporučení dopravních odborníků připravuje automatizovanou kontrolu průjezdu na červenou na několika nejrizikovějších křižovatkách,“ nastínil Pejpek.

Plán zavést systém automatické detekce jízdy na červenou dosud ale žádné radnici nevyšel. „Za to se na politiky zlobím, protože nezodpovědných řidičů je stále obrovské množství. Stačí si stoupnout k silnici ve Velkomoravské nebo Rooseveltově ulici,“ připomenul Charouz. Ostatně právě křižovatku těchto ulic označili experti jako nejrizikovější dopravní místo v celém kraji. Charouz také doporučuje lepší seřízení zelené vlny na vnitřním průtahu.

Postih za jízdu na červenou by mohla Olomouc spustit příští rok. „Momentálně se připravují podklady pro vyhlášení veřejné zakázky, zároveň probíhají jednání a příprava IT systému pro budoucí zpracování takto zaznamenaných přestupků. Systém detekce jízdy na červenou by mohl být zaveden v průběhu roku 2027,“ řekl mluvčí olomoucké radnice Jan Horejš.

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Problém v plynulosti je i na straně řidičů. „Kde se měří rychlost, tam jedou pětačtyřicet, ale jakmile úsek skončí, hned sešlápnou plyn. Chybí tady přemýšlení známé třeba z Rakouska,“ doplnil koordinátor BESIP.

S myšlenkou zklidňování dopravy Daněk souhlasí. „Kde pro chodce vnímám větší potenciál, je širší centrum, to znamená vnitřní okruh vymezený ulicemi Velkomoravská, Albertova, Foerstrova. Tam by šla omezit rychlost, která nijak nesníží kapacity, protože už teď tam auta musí jezdit pomalu a pořád někde čekat. Třeba Wolkerova, Havlíčkova je oblast s hustou zástavbou, supermarketem, kde se lidé chtějí pohybovat a přebíhají silnici, protože přechody jsou daleko,“ řekl s tím, že mnohem více by šly využít i možnosti rozvoje cyklodopravy.

Podle spolku AutoMat je v krajském městě nyní téměř 70 kilometrů cyklostezek. Spolek každoročně uděluje ocenění Cykloměsto Do práce na kole pojmenované podle pravidelné výzvy. Letos ho získala právě Olomouc. AutoMat nicméně v této souvislosti připomenul, že z olomoucké cyklistické strategie se zatím podařilo vybudovat něco mezi třetinou a polovinou jednotlivých tras a koridorů.

5. června 2026
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