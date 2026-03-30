Konflikt opilců v baru. Recidivista při hádce tasil nůž a pobodal soka

Vyhrocené chvíle se odehrály o víkendu v jednom z barů v Olomouci. Dva opilí muži se tam pohádali a jeden následně zaútočil na druhého nožem. Posléze vyšlo najevo, že násilného zločinu se nedopustil poprvé.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Martin Veselý, MAFRA

Oznámení o pobodaném muži zaznělo na tísňové lince v sobotu po třetí hodině v noci. Do baru v blízkosti olomouckého centra následně vyjela záchranná služba a policie.

„Policisté po příjezdu zadrželi jednašedesátiletého útočníka, který měl v baru po předchozí hádce nožem napadnout dvaatřicetiletého muže. Zraněný byl ihned převezen do Fakultní nemocnice Olomouc,“ uvedl policejní mluvčí Libor Hejtman.

„Oba muži byli v době incidentu pod vlivem alkoholu. Kriminalisté zjistili, že útočník byl v minulosti opakovaně odsouzen pro výtržnictví a ublížení na zdraví, ale v roce 2024 také pro zločin těžkého ublížení na zdraví ve stádiu pokusu,“ dodal.

Zadrženému muži, který je nyní opět obviněn z výtržnictví a těžkého ublížení na zdraví, hrozí pět až dvanáct let vězení. Na soud bude čekat ve vazbě.

