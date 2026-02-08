Olomoucké arcibiskupství přispěje milionem na opravu vyhořelé ukrajinské školy

Autor:
  7:57
Olomoucké arcibiskupství věnuje milion korun na opravu školy v západoukrajinské Kolomyji, kterou nedávno silně poničil požár. Katolickou základní a mateřskou školu sv. Jana Pavla II. založila tamní charita ve spolupráci s místní diecézí řeckokatolické církve v roce 2019 a v listopadu ji navštívil olomoucký arcibiskup Josef Nuzík.
Školu v západoukrajinské Kolomyji v polovině ledna silně poničil požár,...

Školu v západoukrajinské Kolomyji v polovině ledna silně poničil požár, olomoucké arcibiskupství na její obnovu věnuje milion korun. | foto: ado.cz

Školu v západoukrajinské Kolomyji v polovině ledna silně poničil požár,...
Školu v západoukrajinské Kolomyji v polovině ledna silně poničil požár,...
Školu v západoukrajinské Kolomyji v polovině ledna silně poničil požár,...
Školu v západoukrajinské Kolomyji v polovině ledna silně poničil požár,...
8 fotografií

Požár, který vypukl 13. ledna, kompletně zničil střechu i celé horní patro. Příčinou byl podle Kateřiny Biolkové z Arcidiecézní charity Olomouc (ACHO) zkrat v elektroinstalaci.

„Ten způsobily prudké výkyvy napětí – důsledek každodenního přerušování dodávek elektřiny kvůli ruským útokům – a prudké teplotní změny v místnosti určené ke skladování dřeva. Shořela střecha, podkrovní podlaží budovy bylo vážně poškozeno ohněm a přízemí zase vodou použitou při hašení,“ shrnula.

Školu v západoukrajinské Kolomyji v polovině ledna silně poničil požár, olomoucké arcibiskupství na její obnovu věnuje milion korun.
Školu v západoukrajinské Kolomyji v polovině ledna silně poničil požár, olomoucké arcibiskupství na její obnovu věnuje milion korun.
Školu v západoukrajinské Kolomyji v polovině ledna silně poničil požár, olomoucké arcibiskupství na její obnovu věnuje milion korun.
Školu v západoukrajinské Kolomyji v polovině ledna silně poničil požár, olomoucké arcibiskupství na její obnovu věnuje milion korun.
8 fotografií

Přes šest desítek dětí se od té doby musí učit v provizorních podmínkách, finanční pomoc by měla urychlit opravy.

„Naše solidarita s Ukrajinou stojí také na lidské blízkosti. Když jsme na podzim společně s pracovníky ACHO školu v Kolomyji navštívili, viděli jsme podmínky, ve kterých místní děti i za válečných časů usilují o vzdělání. Pomoc s obnovou školy vnímám jako investici do budoucnosti válkou trápené země. Chceme také lidem na Ukrajině i tímto způsobem ukázat, že v neštěstí nezůstávají sami,“ vysvětlil motivy daru arcibiskup.

Pomoc s energetickou krizí i vánoční dárky

Budovu nyní čeká náročná rekonstrukce, kterou však komplikují současné velmi silné mrazy a také velký nedostatek řemeslníků a odborníků na ukrajinském pracovním trhu, neboť mnozí z nich museli narukovat do armády.

„Celková částka potřebná k přebudování školy se odhaduje na 10 milionů hřiven, což je v přepočtu 4,7 milionu korun,“ upozornila Biolková.

Pomoci na Ukrajině se Arcidiecézní charita Olomouc věnuje už téměř dvacet let, intenzivněji pak v posledních čtyřech letech, kdy země čelí ruské invazi. Vše zajišťuje síť místních partnerů v několika regionech.

Mezi nejvýznamnější projekty patří sbírka Světlo a teplo pro Ukrajinu, která reaguje na energetickou krizi, a program Naplň talíř, díky němuž čeští dárci financují měsíční potravinové balíčky pro konkrétní lidi v nouzi.

Charita rovněž spravuje studijní fond pro znevýhodněné studenty a provozuje dlouhodobý projekt Vánoční balíček, který přináší radost dětem v dětských domovech i chudých rodinách.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

K myslivně nebyly klíče, tak vlezli dovnitř oknem. Konečně našli tu pravou

Chalupa byla dlouho neobývaná a díky tomu si zachovala většinu původních prvků.

Do Jeseníků jsme s manželem jezdili řadu let. Nejprve sami, později i s dětmi. Milujeme hory a kouzlo starých chalup. Často jsme si říkali, že jednou bychom takovou chtěli. Postupem času jsem začala...

Minus 40, mrtvá zvířata, třímetrové závěje. Haná zažila v roce 1929 arktický únor

Premium
Unikátní historický snímek zachycuje arktickou zimu, kterou zažil dnešní...

Letos sice Čechy i Moravu zasáhly silné mrazy, ovšem vůbec se nedají srovnat s tím, co Haná zažila v roce 1929. Teploty tehdy klesaly až k minus 40 stupňům, zamrzaly vodovody, hynula zvěř a umíraly...

Unie ztěžuje rozmnožování ohroženého siky, varují zoologové. Bojují za jeho přežití

Sika vietnamský je mimořádně ohrožený druh, přesto EU komplikuje jeho...

Na světě žije už jen posledních 430 jedinců, evropská legislativa navíc podle zoologů přispívá k jejich vyhubení. Olomoucká zoo se snaží zajistit přežití siků vietnamských, velmi vzácného druhu...

Naprosto ztratil naši důvěru. Ředitel ZŠ v Bohuslavicích odmítl výzvy k rezignaci

Stovka nespokojených učitelů a rodičů vyzvala ředitele Neorala k rezignaci

Jako v šumícím úlu to vypadalo v jídelně ZŠ v Bohuslavicích na Prostějovsku, kam přišla bezmála stovka nespokojených učitelů a rodičů a většina otevřeně vyzvala ředitele Martina Neorala k rezignaci....

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Motorový vůz M152.0617 před výtopnou v Kořenově

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

Olomoucké arcibiskupství přispěje milionem na opravu vyhořelé ukrajinské školy

Školu v západoukrajinské Kolomyji v polovině ledna silně poničil požár,...

Olomoucké arcibiskupství věnuje milion korun na opravu školy v západoukrajinské Kolomyji, kterou nedávno silně poničil požár. Katolickou základní a mateřskou školu sv. Jana Pavla II. založila tamní...

8. února 2026  7:57

Baník - Sigma 2:0, vzepětí a dvě rány po půli, pálila i nová posila domácích

Momentka z utkání mezi Baníkem Ostrava a Olomoucí, kdy domácí skórují.

Byl to zápas dvou rozdílných poločasů. Zatímco v tom prvním fotbalisty ostravského Baníku podržel gólman Jedlička, v tom druhém se probudili a dvěma zásahy uspali olomouckou Sigmu. V jedenadvacátém...

7. února 2026  16:55,  aktualizováno  17:33

Čeští hráči nikoho nezajímají. Pokorný o Řecku, nové Sigmě i odmítnutí Baníku

Sparťanský křídelník Lukáš Haraslín (vpravo) si zpracovává míč před Jakubem...

Na život v Řecku si tak trochu pořád zvyká. Jak sám říká, životní styl na Peloponésu je naprosto odlišný. „Ale já jsem tu kvůli fotbalu,“ upozorní obránce Jakub Pokorný. Loni dovedl olomouckou Sigmu...

7. února 2026

Z někdejší kotelny na sídlišti je v Olomouci knihovna i komunitní prostor

Někdejší kotelna na olomouckém sídlišti nově slouží jako knihovna, ale také...

Novou pobočku s více než 15 tisíci knihami otevřela tento týden Knihovna města Olomouce (KMO) v Trnkově ulici v budově někdejší výměníkové stanice. Kromě půjčování knih nabídne také prostor pro...

7. února 2026  7:56

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Motorový vůz M152.0617 před výtopnou v Kořenově

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  6. 2. 21:48

Šetří srdce i tělo. Olomoucká nemocnice využívá při operacích bypassu robota

Olomoucká fakultní nemocnice začala při operacích bypassu využívat robotický...

Olomoucká fakultní nemocnice zavedla jako první na Moravě do běžné klinické praxe kardiochirurgické operace, takzvané bypassy, při nichž lékaři využívají robotický systém. Jde o moderní způsob léčby...

6. února 2026  17:19

Výměnné programy studentů nemají být levná cestovka, říká nový europoslanec Staněk

Pohled do nové olomoucké regionální kanceláře europoslance Antonína Staňka...

Do Evropského parlamentu se dostal až po loňských sněmovních volbách jako druhý náhradník za Filipa Turka (Motoristé sobě), nyní někdejší primátor Olomouce a ministr kultury Antonín Staněk otevřel v...

6. února 2026  16:52

Sparta v pohárech bez Grimalda. Plzeň vynechala Krčíka, Sigma i s Růskem

Sparťanský křídelník Joao Grimaldo se snaží přejít přes Erika Hunala z Dukly.

Mohla dopsat jen tři posily, a tak mimo soupisku pro evropské poháry zůstal Grimaldo. Sparťanské fotbalisty v Konferenční lize doplní Sonne, Irving a Vojta. Sigma ve stejné soutěži doplnila Šturma,...

6. února 2026  16:17

OBRAZEM: Idea Krásy. Olomoucké muzeum láká na díla italských mistrů

Krásu obrazů vytvořených štětci italských barokních mistrů mohou nově obdivovat...

Krásu obrazů vytvořených štětci italských barokních mistrů mohou nově obdivovat milovníci výtvarného umění v Arcidiecézním muzeu v Olomouci. Výstava nazvaná Idea Krásy – Barokní malířství v Římě...

6. února 2026  11:52

Naprosto ztratil naši důvěru. Ředitel ZŠ v Bohuslavicích odmítl výzvy k rezignaci

Stovka nespokojených učitelů a rodičů vyzvala ředitele Neorala k rezignaci

Jako v šumícím úlu to vypadalo v jídelně ZŠ v Bohuslavicích na Prostějovsku, kam přišla bezmála stovka nespokojených učitelů a rodičů a většina otevřeně vyzvala ředitele Martina Neorala k rezignaci....

5. února 2026  22:15

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Excalibur ze skupiny CSG získal zakázku na bojová vozidla za šest miliard

Vozidlo Patriot

Společnost Excalibur Army, která je součástí zbrojařské skupiny CSG podnikatele Michala Strnada, získala v jihovýchodní Asii zakázku na výrobu přes 100 obrněných vozidel Patriot za více než šest...

5. února 2026  16:35

V hokeji či akrobatickém lyžování. Kteří olympionici z kraje můžou na hrách zazářit?

Tomáš Kundrátek z České republiky v akci na ZOH v Pekingu 2022. (11. února 2022)

Pompézní hudební vystoupení, výpravy oděné do extravagantních souprav a především velká sportovní očekávání. To vše bude doprovázet páteční slavnostní zahájení XXV. zimních olympijských her na...

5. února 2026  15:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.