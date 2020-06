Pár měl cenné archeologické nálezy před předáním doma, ukradl je zloděj

Historické cennosti zmizely ze společné sklepní místnosti domu v olomoucké Smetanově ulici v zatím blíže neznámou dobu v úterý či ve středu.

„Archeologické nálezy zde měla uložené žena, která se společně s přítelem zabývá vyhledáváním podobných předmětů pomocí detektoru kovů, a měli si je převzít archeologové k odbornému zkoumání,“ uvedla policejní mluvčí Lenka Vanková.

Mezi ukradenými věcmi je například bronzový keltský závěsek, zhruba čtyři tisíce let stará bronzová šipka, předmět pocházející ze starší doby železné či německé odznaky.

Zloděj nicméně nepohrdl i současnými věcmi a přibalil si ještě cívku k detektoru kovů a pouta i s klíči. Majitelé jejich hodnotu vyčíslili na více než osm tisíc korun. Po zlodějích nyní pátrají policisté, zatím jim vzhledem k relativně nízké vyčíslené škodě hrozí trest maximálně dvou let vězení. To by se nicméně ještě mohlo změnit.

„Je těžké odhadovat hodnotu bez detailní prohlídky předmětů, ale podle popisu mohou mít podle mého odhadu celkově tržní hodnotu až několik desítek tisíc korun,“ nastínil na dotaz iDNES.cz Jan Mařík, ředitel Archeologického ústavu Akademie věd Praha, který se oceňováním archeologických nálezů zabývá.

Současně upozornil, že postup, kdy nálezci předměty vykopou a posléze je odevzdají, je navzdory dobrému úmyslu přivádí do konfliktu se zákonem.

„Do amatérského archeologického hledání by se lidé vůbec neměli pouštět. Pokud už to dělají, tak jedině se souhlasem a ve spolupráci s organizacemi, které mají k průzkumům oprávnění, jako jsou muzea nebo archeologické ústavy,“ nastínil Mařík.

„Nejdůležitější je, že v případě archeologického nálezu je nutné to ohlásit a nevyzvedávat ho. Jednak může dojít k jeho poškození, také je nutné, aby byl odborníky řádně zdokumentován, a hlavně vykopat ho a odnést si domů je nelegální. Jde o zatajení nálezu, který je formálně majetkem příslušného kraje. Je to stejné, jako třeba najít peněženku s penězi a nechat si ji,“ dodal.