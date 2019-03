V olomoucké filharmonii vystoupí kytarový mág a držitel Grammy Al Di Meola

Držitel ceny Grammy a čtyřnásobný vítěz ankety časopisu Guitar Player Magazine působící na hudební scéně čtvrtou dekádu se olomouckému publiku představí ve čtvrtek od dvaceti hodin v sále Moravské filharmonie, kde zahraje své nové album Opus. Na něm má kytarista 11 skladeb, ve kterých opět míchá jazz s rockem a world music.

Na koncert v Redutě společně s Al Di Meolou dorazí kubánský klavírista Kemuel Roig, který se podílel na třech skladbách, a akordeonista Fausto Beccalossi.

„Nové album mě charakterizuje více jako skladatele/kytaristu, než kytaristu/skladatele. Současně představuje nové období mého života. Poprvé jsem skládal s takovou radostí, která pramenila z nádherného vztahu s mojí ženou a naší malou dcerou. Má rodina mě inspiruje každý den a já věřím, že se to odráží i v mé hudbě,“ prozradil Al Di Meola před olomouckým koncertem.

Přední světový kytarista svou kariéru nastartoval v 70. letech 20. století díky hraní ve skupině Return to Forever, kterou vedl Chick Corea. S Johnem McLaughlinem a Pacem de Luciou nahráli jedno z nejprodávanějších živých alb v historii Friday Night in San Francisco.

Během své kariéry spolupracoval také s klávesistou Janem Hammerem, jazzovým houslistou Jean-Lucem Pontym, s baskytaristou Stanleym Clarkem a dalšími. Účinkoval jako host na albu Paula Simona Hearts and Bones a koncertoval na turné s Carlosem Santanou.

V posledních letech se Al Di Meola věnuje spíše akustickým projektům. Posluchači si ho oblíbili zejména pro tangovou hudbu. Od roku 1991 interpretuje skladby zesnulého argentinského skladatele Astora Piazzolly, které lze slyšet například na albu Seduction for Solo Guitar z roku 2007.

Al Di Meola v České republice koncertoval již několikrát. V roce 2015 do Plzně přivezl svůj koncertní pořad Beatles & More, jehož jádro tvořily nově aranžované skladby skupiny Beatles z Di Meolova tehdy posledního alba All Your Life: A Tribute to The Beatles Recorded at Abbey Road Studios, London.

Naposledy se českému publiku představil předloni v pražské Hybernii se skladbami dvojice John Lennon – Paul McCartney nebo argentinského skladatele Piazzolly.