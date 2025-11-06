Vánoční trhy v Olomouci jsou známé svou nabídkou horkých nápojů. I letos jich lze ochutnat desítky v podobě punčů, svářených vín či horkých čokolád.
Kdy jsou vánoční trhy v Olomouci
- 21. listopadu 2025 až 23. prosince 2025.
- Slavnostní rozsvícení vánočního stromu se uskuteční 23. listopadu v 18 hodin a zahájí tak program letošních olomouckých Vánoc. Trhy mohou lidé navštěvovat už od 21. listopadu, kdy poběží zahřívací provoz.
- Provozní doba adventního městečka je na Horním (110 stánků) i Dolním (20 stánků) náměstí vždy od pondělí do neděle v době od 10 do 20 hodin. Stánky s občerstvením budou v provozu do 22 hodin. Hlavní část trhů končí 23. prosince, některé stánky zůstanou v omezeném provozu ještě v období 26. až 31. prosince.
Program vánočních trhů v Olomouci
- Bezplatné ledové kluziště na olomoucké tržnici je v provozu od 4. listopadu 2025 do 5. ledna 2026. Od pondělí do čtvrtka má pro veřejnost otevřeno v čase od 13 do 20 hodin. V pátek se bruslí od 13 do 22 hodin, v sobotu od 10 do 22 hodin a v neděli od 10 do 21 hodin. K dispozici je půjčovna bruslí.
- Povozit se na vyhlídkovém kole je možné od pondělí do čtvrtka mezi 11. a 20. hodinou. V pátek od 11 do 22 hodin, v sobotu od 10 do 22 hodin, v neděli od 10 do 21 hodin.
- Vánoční trhy nabízejí regionální dárky, rukodělné výrobky, české sklo, keramiku a poctivé hanácké speciality od místních řemeslníků. Představí se prodejci zvonků, andílků, francouzských, tyrolských či hanáckých specialit, čokoládovny, vánočních dekorací, dřevěných hraček.
- Děti potěší historický kolotoč a Ježíškova zvonička, kde si mohou potichu přát svá vánoční přání. Z Ježíškovi dílničky si zase mohou odnést vlastnoručně vyrobené maličkosti.
- Na pódiu vystoupí například Richard Pachman a Dita Hořínková s adventním koncertem, Kamelot Romana Horkého nebo Big Band Žerotín.
- Přístřešek s betlémem od řezbáře Vinckera, který se skládá z vyřezávaných dřevěných soch životní velikosti.
Novinky vánočních trhů v Olomouci
- Novinkou vánočních olomouckých trhů je další vyhlídka v podobě věžičky u podia. Doplní vyhlídku ze dvou lodních kontejnerů u radnice.
- Punčová stezka se sběratelskou kartičkou.
- Suvenýr z trhů v Olomouci.
- Na stáncích s horkými nápoji můžete zakoupit buď plecháček v modré či červené barvě s motivem historické radnice a Sloupu Nejsvětější Trojice anebo taktéž porcelánové hrnečky s logem Vánoční Olomouc či výše zmíněných památek a to v červené, zelené nebo bílé barvě.
Kde zaparkovat a jak se na trhy dostat
- Pokud přijedete vlakem na hlavní nádraží v Olomouci, následně se můžete vydat na asi dva kilometry dlouhou procházku na místa Vánočních trhů nebo přesednout na MHD.
- V případě cesty autobusem svou cestu začnete buď na hlavním autobusovém nádraží a tedy dál budete pokračovat například tramvajovou linkou číslo 4, která vás zaveze až na náměstí Hrdinů, případně pokud to linka autobusu dovolí, vystoupíte přímo na zastávce Tržnice (staré autobusové nádraží).
- Pro cestu MHD je to nejblíže od zastávek Tržnice (tramvaje č. 1, 5, 3, 7) anebo náměstí Hrdinů (linky č. 16, 18, 4, 5, 7) a odtud pokračovat pěšky na náměstí.
- Pro parkování auta je nejlepší využít velká parkoviště na ulici Legionářská či Aksamitova. Použít můžete též podzemní parkoviště pod budovou magistrátu na Hynaisově ulici nebo parkovací dům na ulici Koželužská. Lze parkovat taktéž v nákupním centru Šantovka. K dispozici jsou tam i velká venkovní parkoviště P5 a P6. V Šantovce můžete ve všední dny parkovat první dvě hodiny zdarma, o víkendu a ve svátky jsou zdarma první čtyři hodiny.
- Toalety (za poplatek)
Horní náměstí – dřevem obložené kontejnery, dámské a pánské toalety
Ul. Pavelčákova – veřejné WC na začátku ulice směrem z Horního náměstí vlevo
Restaurační provozovny na Horním a Dolním náměstí
ToiToi na tržnici či kryté IBC buňky s toaletami