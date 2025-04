Dětem i dospělým pomůže Olivie. Nová strategie má ozdravit Olomoucký kraj

Ačkoli medicína postupuje mílovými kroky vpřed, její dopad na zdraví je poměrně malý.

„Vliv pokročilé medicíny je od 10 do 15 procent, genetika má vliv 20 až 30 procent na naše dožití a život ve zdraví. Zbytek je na nás, včetně třeba výběru potravin, životního prostředí, režimových opatření. Dlouhodobě se zaměřujeme na prevenci, vnímáme však, že její dosah je omezený,“ vysvětlil motivaci spoluautor nápadu Roman Havlík, ředitel Fakultní nemocnice Olomouc.

Našel proto další partnery, jako je hejtmanství, hospodářská komora či krajská hygienická stanice, s nimiž asi dva roky pracoval na nyní představené koncepci.

„Jde nám o spolupráci důležitých hráčů v celém kraji. Nechceme jen pasivně sledovat, jak si komplikujeme budoucnost a nejsme šťastní,“ dodal Havlík.

Cílem je vytvořit sdílenou odpovědnost

Projekt má přispět třeba k lepšímu zdraví předškoláků, a to i větším rozšířením už existujícího projektu Sportimáček zaměřeného na pohybovou gramotnost.

„Vyrůstali jsme v jiné době, kdy jsme se hýbali daleko více, nebylo tolik lákadel pro trávení volného času jinak. Sportimáček nabízí pomůcky, které děti kreativně podporují ve vytváření různých drah, jež rozvíjejí pohybový rozsah a vytrvalost,“ uvedl příklad ředitel olomoucké fakultní nemocnice.

Náklady na jednu školku představují 60 tisíc korun, polovinu stojí pomůcky, zbytek zaškolení personálu. Cílem je vtáhnout více stran, aby byla zodpovědnost sdílená, takže kromě mateřinky se může zapojit kraj s dotací i místní obyvatelé a podnikatelé, kteří dohromady poskládají potřebné peníze.

V plánu proto nejsou ani větší investice. „Část podpory může jít z krajských dotací, jež lze rozvinout. Chceme dosáhnout na finance veřejné, obecní, soukromé, nicméně nebudeme vytvářet hromady zdrojů. Protože dnes všichni partneři dělají plno různých projektů a je třeba je zaevidovat a vytvořit mezi nimi synergii,“ řekl hejtman Ladislav Okleštěk (ANO).

Rozhodovat o podpoře bude koordinační rada. „Je to seskupení, které bude přijímat podněty, vyhodnocovat ty nejsmysluplnější a nejpraktičtější a ty maximálně podporovat. Když někdo podá projekt třeba k duševnímu zdraví dětí, můžeme připravit půdu, aby se to dostalo v širší míře do praxe,“ nastínil Havlík.

Úsměv mámy i aktivní senioři

Výkonným ředitelem Olivie bude ředitel krajského úřadu Lubomír Baláš. Pilíři projektu jsou podle jednoho ze spoluautorů, olomouckého vědce Radka Zbořila, prevence, zdravá společnost, zdravé prostředí a hi-tech medicína.

„Už se třeba rozjel projekt Úsměv mámy nabízející pomoc ženám v období mateřství a po porodu, které se setkaly s úzkostmi a psychickými problémy. Další je iniciativa podnikatelské sféry, nazýváme ji Stárneme společně. Chce nabídnout aktivní život domovům seniorů nebo pečovatelským službám,“ prohlásil Zbořil.

„U hi-tech medicíny chceme využít dlouhodobé spolupráce fakultní nemocnice a lékařské fakulty, případně vysokoškolského ústavu CATRIN, a vývoje nových technologií pro léčbu bakteriálních infekcí, což je dnes obrovský problém ve všech zdravotnických zařízení. Nebo nabídnout například chytré senzory, které by monitorovaly míru stresu nebo hladinu vitamínů či minerálů,“ dodal.

Koordinační rada má podle něj hlavně rozvinout potenciál projektů, jež třeba stojí na mrtvém bodě. Pro Úsměv mámy je například důležité propojení fakultní nemocnice, lékařské a filozofické fakulty Univerzity Palackého, očekává rovněž silné zapojení firem.

Hejtmanství zařadilo Olivii mezi své priority a chce k ní vztahovat související výdaje z dotčených oblastí, které letos dosáhnou zhruba 467 milionů korun.