Konvoj veteránů pořádá spanilou jízdu, dobude i hrad Helfštýn

Nablýskaná auta a motocykly budou moci lidé sledovat v neděli po zhruba čtyřicetikilometrové trase například v Beňově, Radkově Lhotě či Dřevohosticích.

„Na hrad by měli majitelé veteránů dorazit odpoledne,“ řekl pořadatel akce Jiří Zemánek z Oldtimer Clubu Helfštýn. „Na sraz dorazí stroje vyrobené do roku 1970, nouze nebude ani o historické rarity,“ dodal.

Akce začne v 9:00 setkáním veteránů na Horním náměstí v Přerově, kde setrvají do 11:00. Historické motocykly budou parkovat přímo na zámeckém nádvoří.

„Poté celá kolona vyrazí na trasu do Beňova, kde chystáme výstavu historických vozidel. Kolem 13:00 zamíříme do Dřevohostic a na Radkovu Lhotu, do Oprostovic a Týna nad Bečvou. Na Helfštýn by měla první vozidla dorazit kolem 13:30,“ uvedl Jiří Zemánek.

Pořadatelé očekávají v případě příznivého počasí přítomnost až 120 vozidel. „Odhaduji to půl na půl, tedy 60 motocyklů a 60 automobilů. Předpokládám, že asi 40 procent bude předválečných vozidel. Na akci jezdí lidé z celé Moravy a z Čech,“ doplnil Zemánek.

Akce se pravidelně účastní například majitelé historických vozidel značek Jaguar, Praga Aero, Chrysler či Chevrolet. Na své si přijdou i obdivovatelé historických motocyklů, zastoupeny budou značky například Indian, ale i Harley-Davidson či Omega.

Dobové obleky

Na zahájení sezony se majitelé vozů pečlivě chystají, kromě údržby svých veteránů usedá většina z nich za volant v dobovém oblečení. Akce má velký ohlas, zájem diváků vzbuzuje po celé trati.

Majitelé historických motocyklů a vozidel každoročně v regionu sezonu i zakončují, i tehdy je cílem hrad Helfštýn, na který však vyrážejí z Lipníku nad Bečvou.

Pořadatelé jim každoročně plánují až sto kilometrů dlouhou trasu jiným směrem, loni se vydali přes Oderské vrchy.

Akce pořádá Oldtimer club Helfštýn od roku 2000, kdy byl založen. V prvních ročnících jezdilo po trase 20 až 30 vozidel, nyní se kolona rozrostla až na 120 strojů.