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Machač, na led! Výstava připomene mistra světa i bodyčeků. Komunisti mu zhatili sen

Václav Havlíček
  7:00
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Hokejový reprezentant Oldřich Machač před utkáním se SSSR na MS v Helsinkách...

Hokejový reprezentant Oldřich Machač před utkáním se SSSR na MS v Helsinkách 1974 | foto: Zdeněk HavelkaČTK

Ukázka z výstavy Machač, na led! Na snímku medaile z olympiády v roce 1976 (5....
Ukázka z výstavy Machač, na led! (5. listopadu 2026)
Hokejisté (zleva) Oldřich Machač, Jiří Holík a František Pospíšil s poháry za...
Bývalý olympionik a hokejový reprezentant Oldřich Machač na snímku z dubna 2006
7 fotografií
Otevírala se před ním možnost, o které sní snad každý hokejista na světě. Slavná NHL! Prostějovský rodák Oldřich Machač dostal tuto příležitost v roce 1976, když jej lanařili New York Islanders. Jenže tehdy třicetiletému obránci komunistický režim znemožnil vycestovat. A sen se rozplynul dříve, než vůbec začal. To i celou jeho kariéru nyní připomíná expozice Machač, na led!, jež v Muzeu a galerii v Prostějově odstartovala čtvrteční vernisáží.

Výstava se koná k osmdesátému výročí narození slavného hráče a potrvá až do konce února. „Machačův příběh je na výstavě zasazen do dějin prostějovského hokeje. Archivní fotografie, klubové dokumenty a trofeje ukážou proměny místního hokeje od jeho počátků po současnost,“ informovala mluvčí muzea Renata Janečková.

„Výstavu doplní dobové záběry, možnost střelby na branku a interaktivní úkoly, při nichž si návštěvníci vyzkoušejí hokejové pojmy nebo seřadí prostějovské dresy,“ dodala.

Ukázka z výstavy Machač, na led! Na snímku medaile z olympiády v roce 1976 (5. listopadu 2026)
Ukázka z výstavy Machač, na led! (5. listopadu 2026)
Ukázka z výstavy Machač, na led! (5. listopadu 2026)
7 fotografií

Přestože se Machač, který zemřel v roce 2011, do NHL nepodíval, stal se velkou personou českého hokeje. Získal totiž hned tři olympijské medaile a odehrál 293 reprezentačních utkání. Na „stříbrných“ hrách v Innsbrucku v roce 1976 dokonce dělal vlajkonoše celé české výpravě.

A byť na olympijské zlato nedosáhl, z titulu mistra světa se radoval hned třikrát, a to v letech 1972, 1976 a 1977. V roce 1999 byl uveden do Síně slávy Mezinárodní hokejové federace a v roce 2008 do Síně slávy českého hokeje.

„Výstava přiblíží jeho cestu prostřednictvím dresů, hokejky, medailí, pohárů i osobních legitimací z olympijských her a mistrovství světa,“ uvedla Janečková. Machače si hokejoví fanoušci budou pamatovat rovněž z Brna, kde strávil jedenáct ligových sezon. Právě tam dostal přezdívku „Král bodyčeků“.

Machač vybočil zadkem a hvězdy létaly vzduchem, vzpomíná Pospíšil

Kvůli svojí tvrdé, ale – jak sám vždy zdůrazňoval – férové hře platil za jednoho z nejvíce respektovaných obránců v Československu.

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