Machač, na led! Výstava připomene mistra světa i bodyčeků. Komunisti mu zhatili sen

Výstava se koná k osmdesátému výročí narození slavného hráče a potrvá až do konce února. „Machačův příběh je na výstavě zasazen do dějin prostějovského hokeje. Archivní fotografie, klubové dokumenty a trofeje ukážou proměny místního hokeje od jeho počátků po současnost,“ informovala mluvčí muzea Renata Janečková.
„Výstavu doplní dobové záběry, možnost střelby na branku a interaktivní úkoly, při nichž si návštěvníci vyzkoušejí hokejové pojmy nebo seřadí prostějovské dresy,“ dodala.
Přestože se Machač, který zemřel v roce 2011, do NHL nepodíval, stal se velkou personou českého hokeje. Získal totiž hned tři olympijské medaile a odehrál 293 reprezentačních utkání. Na „stříbrných“ hrách v Innsbrucku v roce 1976 dokonce dělal vlajkonoše celé české výpravě.
A byť na olympijské zlato nedosáhl, z titulu mistra světa se radoval hned třikrát, a to v letech 1972, 1976 a 1977. V roce 1999 byl uveden do Síně slávy Mezinárodní hokejové federace a v roce 2008 do Síně slávy českého hokeje.
„Výstava přiblíží jeho cestu prostřednictvím dresů, hokejky, medailí, pohárů i osobních legitimací z olympijských her a mistrovství světa,“ uvedla Janečková. Machače si hokejoví fanoušci budou pamatovat rovněž z Brna, kde strávil jedenáct ligových sezon. Právě tam dostal přezdívku „Král bodyčeků“.
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