Běž domů, Ivane, zazní opět na Malé Moskvě. Zahraje i Pražský výběr

Blíží se 35. výročí zahájení odsunu Sovětské armády z Československa. Na Libavé proto při této vzpomínce zahraje i kapela Pražský výběr, jejíž zpěvák Michael Kocáb měl začátkem 90. let coby tehdejší politik zásadní podíl na tom, že okupační vojska po víc než dvou desetiletích odešla.

Kocáb vzpomíná, že v někdejším Federálním shromáždění nenacházel začátkem roku 1990 podporu pro svůj návrh, aby byla „ostudná“ smlouva o dočasném pobytu sovětských vojsk v Československu anulována.

„V březnu ale můj iniciativní návrh schválili a Sověti se tedy stali opět okupanty,“ líčil někdejší poslanec při představení festivalu.

S Václavem Havlem měli záměr dostat cizí vojáky pryč do roka.

„Sověti ale říkali, že to nezvládnou, ačkoli tady předtím byli za 24 hodin. Domluvili jsme se nakonec na roce a půl. To je rekordní doba. Musíme si uvědomit, že tehdy se z celého východního bloku odsunovalo 800 tisíc vojáků plus rodiny a služby, celkem asi milion lidí,“ zmínil Kocáb.

I s ohledem na současné dění na Ukrajině ho těší, že celá operace proběhla rychle.

„Bylo to dobře, protože jsme skončili 30. června 1991 a už v srpnu byl puč proti Gorbačovovi. Vedli ho jestřábi, kteří rozporovali odsun, prohlašovali jeho politiku za zmatkářskou a uvádějící celou říši SSSR do chaosu. Pokusili se ho sesadit, díky Jelcinovi to nakonec dopadlo dobře. Ale kdyby převrat udělali třeba o půl roku rok dřív, měli jsme tu sovětskou armádu dodnes,“ dodal Kocáb.

Běž domů, Ivane Hudební festival k 35. výročí začátku odsunu sovětských vojsk z Československa se koná v sobotu 24. května ve Vojenském újezdu Libavá na cvičišti zvaném Malá Moskva. Zahrají kapely Ingott (13.00), Gang Ala Basta (15.00), The Plastic People of the Universe (17.00) a Pražský výběr (19.30). Vstupenky do konce března stojí 899 korun, pak 1 099 korun a na místě 1 229 korun. Prodávají se online a v informačním centru ve Velké Bystřici. Na místě lze zaparkovat auto, dá se také koupit jízdenka na autobus z Olomouce. Podrobnosti nabízí web bezdomuivane.eu.

„Výběr kapel je přizpůsoben lidem, kteří minulé časy pamatují. Bude to mít celorepublikový záběr, určitě dojedou i lidé z Čech, Slovenska. Město Libavá bylo tenkrát součástí vojenského prostoru, všechno je to propojené,“ řekla autorka nápadu a starostka Oldřiška Valtošová (nez.). Od roku 1950 nebylo Město Libavá na Olomoucku obcí ani součástí žádné jiné, samostatnost znovu nabylo až v roce 2016.

Zákaz vstupu do lesa

S velkou akcí pomáhá malé vesnici nedaleká Velká Bystřice, kde hrál Pražský výběr předloni a předběžně už byl dohodnutý další koncert k výročí odsunu.

„Nejprve to mělo být na pozorovatelně Velká Střelná, ale je tam zima, navíc se tam nesmí auty. Našel se ale ještě prostor takzvané Malé Moskvy a je z toho festival. Bude také otevřený kostel ve Staré Vodě, spolupracujeme se spolkem Lubavia, pořídíme panely od Paměti národa. Pěšky se dá také dojít na takzvanou Točku sever,“ zmínil starosta Marek Pazdera (ODS) bývalou pohotovostní raketovou základnu sovětské armády.

Malá Moskva je dnes rozlehlé volné obdélníkové prostranství v jinak nepřístupné části vojenského újezdu nedaleko Staré Vody.

„Původně tady všude byla pole, která patřila k obci Stará Voda, žili tu téměř výlučně Němci. Když na Libavou přišli Sověti, potřebovali někde uskladnit techniku a tady vznikl prostor, který jsme my místní nazvali Malá Moskva, protože Libavá nám přišla jako malý Sovětský svaz,“ vylíčil předseda Okrašlovacího spolku Lubavia Jindřich Machala, jenž na Libavé strávil celý život.

„Byl tu obrovský areál se zděnými objekty, sklady i malým vězením pro zběhy. Stál tady také ohromný stanový tábor. Stany ve dvou řadách obyvatelné i v zimě byly po osmi lidech. Když probíhalo cvičení, pohybovalo se tu několik tisíc lidí,“ dodal.

Pořadatelé zatím netuší, kolik může dorazit zájemců. Pro začátek počítají se třemi tisíci vstupenkami, budou ale reagovat podle předprodeje, který už začal. V první vlně do konce března jsou lístky za 899 korun. Prostor je pro tisícovku aut, lze si také koupit jízdenku na svozový autobus z Olomouce.

Elektřinu zajistí agregáty, vodu cisterny, spolu se stánky bude plocha vypadat jako na běžném festivalu. Jen nebude povoleno se volně pohybovat mimo ni.

„Bude možné pobývat jenom v místě koncertu, nelze sbírat lesní plodiny nebo se procházet po lese. Je nutné dodržet určený čas 12 až 22 hodin a respektovat nařízení Vojenské police. Jde o oblast mimo hlavní výcviky, takže nepředpokládám, že by někdo našel vojenský materiál,“ uvedl přednosta újezdního úřadu Ladislav Zakuťanský. Stanování bude možné u starovodského kostela.