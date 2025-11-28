Města opouští ohňostroje a omezují je i lidem, někde jen na šest hodin v roce

Ondřej Zuntych
  4:55
Dříve obvyklý obecní ohňostroj začíná z vánočních programů měst ustupovat. Radnice tím šetří peníze a životní prostředí. Zároveň města zpřísňují vyhlášky k používání zábavní pyrotechniky. Přesto jsou stále místa, kde lze za nočním představením na obloze vyrazit.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: MAFRA

O zařazení ohňostroje na konec letošního roku debatovali už v říjnu například přerovští zastupitelé. Pirátský zastupitel Vojtěch Nezval předložil návrh, aby město prověřilo možnosti ekologičtějších a modernějších forem novoročního programu.

Alternativou by mohla být například dronová show, videomapping nebo světelné projekce. Návrh ale narazil, zastupitelstvo ho drtivou většinou odmítlo.

„Nešlo o žádné revoluční rozhodnutí, jen o první krok, nechat si zjistit, co by bylo možné a kolik by to stálo,“ řekl Nezval.

Připomenul, že v mnoha městech Česka i přímo Olomouckého kraje, včetně Olomouce, Šumperku, Jeseníku nebo Zábřehu, už ohňostroje nahradily modernější formy oslav. Výhodou těchto technologií je podle něj jejich dostupnost, efektivita a zároveň jsou bez hluku, prachu a stresu pro zvířata či lidi.

„Nejde o zákaz tradic, ale o hledání nových, lepších forem, které odpovídají době, v níž žijeme. Věřím, že tahle debata se do Přerova dřív nebo později vrátí,“ uvedl Nezval.

Není to tak škodlivé jako kdysi, hájí se radnice

V Přerově si ale koalice za ohňostrojem stojí. „Zjišťovala jsem, že v poslední době jsou ohňostroje násobně šetrnější k životnímu prostředí, než tomu bylo dříve. Ty používané v Přerově jsou z recyklovatelného papíru, bez plastů, používají se certifikované chemikálie,“ uvedla ředitelka Kulturních a informačních služeb města Přerova a zastupitelka Lada Galová (ANO) na obhajobu městského ohňostroje, který bude 1. ledna.

„Ze spousty zkušeností v evropských metropolích vychází informace, že pořádá-li město jeden cílený, předem ohlášený ohňostroj, kde dohlíží na bezpečnost, vede to k totálnímu úbytku nakupování pyrotechniky ze strany nezkušených lidí,“ dodala.

Mapa zákazu pyrotechniky zbarvila Česko doruda. Platit bude od 1. prosince

Ve městě se nicméně současně chystají zpřísnit vyhlášku a plošně zakázat zábavní pyrotechniku. Povolena by měla být jen 5. a 31. prosince a 1. ledna. Přísnější regulaci má v polovině prosince posvětit zastupitelstvo, nová vyhláška začne platit na přelomu roku. Její dodržování budou hlídat strážníci.

„Za porušení hrozí ve správním řízení pokuta do 100 tisíc korun a na místě pak mohou strážníci uložit pokutu do 10 tisíc,“ upozornil zástupce ředitele Městské policie Přerov Miroslav Komínek.

V Šumperku nově jen šest hodin v roce

Jinde už samosprávy pravidla pro používání pyrotechniky zpřísňují nyní. Například v Šumperku byla dosud omezena pouze na vybrané lokality a její používání bylo možné až 48 hodin. Nově je od prosince zákaz rozšířen na celé území města a povolena je pouze v celkové délce šesti hodin, konkrétně 31. prosince od osmi večer do půlnoci a 1. ledna od půlnoci dvou ráno.

„Chtěli jsme pravidla změnit už dříve, ale legislativa nám to neumožňovala. Věřím, že teď budou probíhat oslavy příchodu nového roku v důstojnější atmosféře a zároveň budou mnohem klidnější pro starší lidi i zvířata, které hluk petard a ohňostrojů trápil nejvíce,“ uvedl starosta Miroslav Adámek (ANO).

Kanonáda u Pradědu. Ochránce pobouřil obří ohňostroj v přírodní rezervaci

Kvůli novele zákona o pyrotechnice upravovala vyhlášku o používání zábavní pyrotechniky i Olomouc. I tam začne změna platit od prosince.

„Nové znění zákona například rozšiřuje ochrannou zónu pro útulek pro zvířata v Neředíně. Naše ochrana městskou vyhláškou byla stanovena na 100 metrů, nyní je to 250 metrů. Nová vyhláška na tyto změny reaguje,“ vysvětlil náměstek primátora pro kulturu Viktor Tichák (Piráti).

Podobné rozšíření platí například i pro fakultní a vojenskou nemocnici či hospic na Svatém Kopečku. Město má naopak svou vyhláškou stanoveno širší ochranné pásmo u zoologické zahrady.

V Prostějově je silvestrovský ohňostroj naplánovaný na 31. prosince ve 20 hodin na náměstí T. G. Masaryka. Svou pyrotechnickou show pořádají i Hranice, ohňostroj bude 1. ledna od 18 hodin na fotbalovém hřišti ve Studánce.

Místo rachejtlí mají třeba přípitek

Už roky nepořádají ohňostroj například v Zábřehu, tradičně ho radnice nahrazuje koncertem v kostele sv. Barbory a novoročním přípitkem v Bezručových sadech.

Velkolepé představení vynechává i Olomouc. „V tuto chvíli město organizované silvestrovské či novoroční představení neplánuje,“ zmínil Tichák.

Stejně je na tom i Uničov. „Žádný oficiální ohňostroj nepřipravujeme,“ potvrdil mluvčí radnice Marek Juráň.

Prostějov se v roce 2023 kvůli pietě po předvánoční střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze uchýlil k videomappingu na budově tamní radnice, zhruba devítiminutová projekce o historii města za 400 tisíc korun ale sklidila kritiku.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Když si žena postaví hlavu, postaví i srub. Jako 25letá Lucie v Jindřichově

Užitná plocha domu je 139 metrů čtverečních.

Lucii bylo 25 let, když se rozhodla pro stavbu srubu v Jindřichově na Šumpersku. Při plnění svého smělého snu předvedla velkou kuráž. „Chtěla jsem vypadnout z paneláku a dívala se po nějaké chalupě –...

O půl roku dřív. Otevřela se spojka na D35, experti čekají méně nehod i úlevu obcím

ŘSD otevřela západní obchvat D35 u Olomouce. Experti očekávají větší bezpečí a...

V kompletní podobě si řidiči měli užívat západní obchvat Olomouce až téměř za půl roku, nicméně děje se tak už od čtvrtka, konkrétně o 158 dní dřív. Novou část dálnice D35 přitom dostali k dispozici...

V Olomouci se porouchalo ruské kolo, hasiči evakuovali lidi z výšky

V Olomouci se porouchalo ruské kolo, hasiči evakuovali lidi z výšky. (22....

V centru Olomouce se v sobotu večer porouchalo 33 metrů vysoké vyhlídkové kolo a v jeho kabinách uvízly tři desítky lidí. Hasiči je v mrazivém počasí pomocí výškové techniky postupně snesli ze...

Mezinárodní ostuda, míní ochránci o zabití ibisů. Do vzácných ptáků se už střílelo

Zastřelený vzácný ibis hnědý na rybníku Velká Choryně

Ornitologická senzace, kdy se na Choryňských rybnících u Hustopečí nad Bečvou na hranicích Olomouckého a Zlínského kraje objevili chránění ibisové hnědí, měla krátké trvání. Pár dnů nato, co výskyt...

Jeseníky oplakávají záchranáře smrtelně zraněného v akci, lidé přispívají rodině

V Jeseníkách se v sobotu naposledy rozloučí s tragicky zesnulým horským...

Velkou vlnu smutku, kondolencí, ale také solidarity vyvolala mezi veřejností i pracovníky záchranných složek tragická smrt jesenického horského záchranáře Romana Fišnara. Ten utrpěl velmi vážná...

Města opouští ohňostroje a omezují je i lidem, někde jen na šest hodin v roce

Pracovník firmy, která se specializuje na prodej zábavní pyrotechniky a...

Dříve obvyklý obecní ohňostroj začíná z vánočních programů měst ustupovat. Radnice tím šetří peníze a životní prostředí. Zároveň města zpřísňují vyhlášky k používání zábavní pyrotechniky. Přesto jsou...

28. listopadu 2025  4:55

Olomouc v Konferenční lize 2025/26: program, soupeři, kde sledovat

Fotbalisté Olomouce slaví gól do sítě Slovácka.

Fotbalisté Olomouce po sedmi letech zase hrají v Evropě. Jak se Sigmě v ligové fázi Konferenční ligy daří, jaké má soupeře, termíny zápasů i kde je můžete sledovat najdete v průběžně aktualizovaném...

27. listopadu 2025  22:46

Olomouc - Celje 2:1, dvěma góly se blýskl Ghali. Hosté trefili dvakrát tyč

V akrobatické pozici je olomoucký Ahmad Ghali, přihlížejí brankář Darko Hrka z...

Olomoučtí fotbalisté v Konferenční lize podruhé za sebou naplno bodovali a zvýšili své šance na play off. V atraktivním utkání 4. kola ligové fáze porazili slovinské Celje 2:1. Oba góly vstřelil...

27. listopadu 2025  20:59

Jeseníky oplakávají záchranáře smrtelně zraněného v akci, lidé přispívají rodině

V Jeseníkách se v sobotu naposledy rozloučí s tragicky zesnulým horským...

Velkou vlnu smutku, kondolencí, ale také solidarity vyvolala mezi veřejností i pracovníky záchranných složek tragická smrt jesenického horského záchranáře Romana Fišnara. Ten utrpěl velmi vážná...

27. listopadu 2025  16:42

Přišel do hospody a měl krvavé ruce. Podle Mírovských podezřelý z vraždy už zabíjel

Premium
Jednatřicetiletá žena zemřela v Mírově na Šumpersku násilnou smrtí v bytovém...

Přítomnost lidí v uniformě není v Mírově na Šumpersku kvůli tamní věznici, kde si trest odpykávají i doživotně odsouzení, ničím zvláštní. Ve čtvrtek ráno však místní nemohli přehlédnout policejní...

27. listopadu 2025  16:06

Galvas dorovnal extraligový počin staršího bratra. Hokej řešíme každý den, říká

Chomutov, 27. 8. 2025. Turnaj pěti zemí U20. Česko U20 - Slovensko U20. Tomáš...

Geny rodinného klanu Galvasů by bylo záhodno zamrazit a uchovat pro další generace. Dnes šestačtyřicetiletý Lukáš Galvas už má kariéru za sebou, jako aktivní hráč stihl více než 1 050 startů v české...

27. listopadu 2025  13:18

Vražda mladé ženy poblíž mírovské věznice. Podezřelého policisté zadrželi

Jednatřicetiletá žena zemřela v Mírově na Šumpersku násilnou smrtí v bytovém...

Kriminalisté od rána vyšetřují násilnou smrt jednatřicetileté ženy v Mírově na Šumpersku. Podezřelým je o pět let starší partner oběti, kterého už policisté zadrželi. V regionu jde letos o jedenáctý...

27. listopadu 2025  10:04,  aktualizováno  10:14

Cenzurujete nás, viní prostějovská opozice náměstka. Ten podal předžalobní výzvu

Šéf hokejového Prostějova Jaroslav Luňák (vlevo) si třese rukou s prostějovským...

Prostějovské opoziční hnutí Na rovinu! obvinilo náměstka primátora Miloše Sklenku (ANO) z cenzury. Členům opoziční strany vadí, že vedení města připravuje k jejich příspěvkům v radničních listech své...

27. listopadu 2025  5:40

Na Olomoucku zemřel zkušený potápěč, uvázl při údržbě vodní turbíny

V Janově Vsi na Mělnicku sjelo auto do rybníka Harasov. Na místě zasahují...

Ve vodní elektrárně Nové Mlýny v Řimicích na Olomoucku zemřel šedesátiletý potápěč. Prováděl prohlídku turbíny, na které se vyskytla závada. Muže museli z vody vyprostit hasiči. I přes rychlý a...

26. listopadu 2025  18:18,  aktualizováno  20:29

Olomouc - Celje v TV: kde sledovat Konferenční ligu živě?

Momentka z duelu Konferenční ligy mezi Olomoucí a Rakówem Čenstochová.

Dalším soupeřem olomouckých fotbalistů v Konferenční lize je NK Celje. Slovinský tým sice nemá v Evropě tak zvučné jméno, ale je velmi nebezpečný a ve skvělé formě. Kde můžete zápas 4. kola ligové...

26. listopadu 2025  17:47

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Mezinárodní ostuda, míní ochránci o zabití ibisů. Do vzácných ptáků se už střílelo

Zastřelený vzácný ibis hnědý na rybníku Velká Choryně

Ornitologická senzace, kdy se na Choryňských rybnících u Hustopečí nad Bečvou na hranicích Olomouckého a Zlínského kraje objevili chránění ibisové hnědí, měla krátké trvání. Pár dnů nato, co výskyt...

26. listopadu 2025  15:54

Po devíti měsících konec omezení. Trať u Hustopečí je opravena, stála 110 milionů

Pohled na místo havárie vlaku vezoucího toxický benzen u Hustopečí nad Bečvou z...

Správa železnic (SŽ) dokončila opravu železniční trati u Hustopečí nad Bečvou na Přerovsku, kterou v únoru poničil mohutný požár cisternového vlaku s benzenem. Letní částečné provizorní zprovoznění...

26. listopadu 2025  15:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.