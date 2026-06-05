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Odvoz kadmiových kalů ze Šumperska dál nabírá zpoždění. Teď se čeká na povolení

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  15:03
Loni v květnu zahájený odvoz více než tisíce tun nebezpečných kadmiových kalů ze skladu ve Vikanticích na Šumpersku má oproti plánu už desetiměsíční skluz. Další zpoždění zřejmě nabere. Firma AHV ekologický servis odvezla zatím jen malou část kalů. Pak transport pozastavila, protože čeká na souhlas ústeckého hejtmanství s novým zařízením technologické linky na likvidaci kalů.
Ve Vikanticích na Šumpersku zahájili likvidaci toxických kadmiových kalů...

Ve Vikanticích na Šumpersku zahájili likvidaci toxických kadmiových kalů umístěných desítky let v tamní postupně chátrají plechové hale. (12. května 2025) | foto: ČTK

Ve Vikanticích na Šumpersku zahájili likvidaci toxických kadmiových kalů...
Ve Vikanticích na Šumpersku zahájili likvidaci toxických kadmiových kalů...
Ve Vikanticích na Šumpersku zahájili likvidaci toxických kadmiových kalů...
Ve Vikanticích na Šumpersku zahájili likvidaci toxických kadmiových kalů...
5 fotografií

Ve Vikanticích bylo uloženo 1 250 tun kadmiových kalů ve 178 kovových kontejnerech, podle smlouvy měly být odvezeny do konce loňského července.

Firma AHV ekologický servis loni na jaře odvezla prvních 21 kontejnerů, v červenci ale požádala o tříměsíční odklad termínu pro dokončení sanace skladu kvůli komplikacím s uložením upraveného materiálu.

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Následně likvidaci kalů podle mluvčího státního podniku Diamo Tomáše Indreie zpozdila výzva ústeckého krajského úřadu ke změně povolení, která se týká instalace nového zařízení pro likvidaci kalů. Diamo loni odhadovalo, že změnu povolení se podaří vyřešit na začátku letošního roku. Poté měla firma do 75 dnů kadmiové kaly odvézt.

„AHV ekologický servis stále jedná s Ústeckým krajem o vydání integrovaného povolení na instalaci dočasného zařízení na likvidaci kalů. Veškerou potřebnou dokumentaci firma odevzdala dotčeným úřadům. Čekáme na rozhodnutí kraje. Stále platí, že likvidace staré ekologické zátěže ve Vikanticích je pro nás prioritou,“ uvedl Indrei.

Ve Vikanticích na Šumpersku zahájili likvidaci toxických kadmiových kalů umístěných desítky let v tamní postupně chátrají plechové hale. (12. května 2025)
Ve Vikanticích na Šumpersku zahájili likvidaci toxických kadmiových kalů umístěných desítky let v tamní postupně chátrají plechové hale. (12. května 2025)
Ve Vikanticích na Šumpersku zahájili likvidaci toxických kadmiových kalů umístěných desítky let v tamní postupně chátrají plechové hale. (12. května 2025)
Ve Vikanticích na Šumpersku zahájili likvidaci toxických kadmiových kalů umístěných desítky let v tamní postupně chátrají plechové hale. (12. května 2025)
5 fotografií

Mluvčí ústeckého hejtmanství Magdalena Fraňková sdělila, že úřad posuzuje záměr stabilizace a odstranění kadmiových kalů v areálu skládky nebezpečných odpadů Lukavec. Jeho oznámení bylo zveřejněno 4. června a úřad zahájil zjišťovací řízení. Teprve po jeho ukončení bude možné podat žádost o změnu integrovaného povolení, v níž mohou být stanoveny podmínky pro bezpečnou likvidaci kalů.

Starosta: Je to ekologická časovaná bomba

Kadmium je vysoce toxický prvek, který se hromadí v těle, poškozuje ledviny a může způsobovat rakovinu plic a prostaty. Starosta Vikantic Libor Sedlařík podotkl, že přes 40 let stará budova se stovkami tun kadmiových kalů z produkce bývalých Rudných dolů Jeseník je ekologickou časovanou bombou.

„Byla teď poměrně tuhá zima a když jsem šel kolem skladu, tak bylo slyšet, jak stará konstrukce budovy pod tíhou sněhu skřípe. Neměl jsem z toho dobrý pocit. Nechci ani domýšlet, co by se mohlo stát, kdyby naši oblast zasáhla vichřice. Žijeme kvůli tomu v neustálých obavách,“ řekl.

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Podle něj se podařilo zajistit financování likvidace kadmiových kalů, nyní se odvoz zadrhl na problému s povolením.

„Nevím, zda je chyba na straně firmy AHV Ekologický servis nebo se jedná o průtahy způsobené úředníky,“ podotkl. Sklad s kadmiovými kaly tak mimo jiné nadále komplikuje rozvoj obce.

„Například době koronaviru se hodně zájemců dotazovalo na možnost postavit si ve Vikanticích domy. Když se ale dozvěděli, že tady máme sklad s kadmiovými kaly, tak hned zase couvli a rozloučili se. Je to pro nás velký problém,“ popsal Sedlařík.

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