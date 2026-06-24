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Tresty platí. Soud potvrdil rozsudky za pojistný podvod se zapálenou vilou

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  14:26
Vrchní soud v Olomouci se zabýval odvoláním čtveřice lidí obžalovaných z...

Vrchní soud v Olomouci se zabýval odvoláním čtveřice lidí obžalovaných z pojistného podvodu za zapálení historické vily v Moravičanech na Šumpersku v září 2023. (24. června 2026) | foto: Daniel Vachek, MF DNES

Krajský soud v Olomouci otevřel kauzu pojistného podvodu, kdy si manželé Crhovi...
Krajský soud v Olomouci otevřel kauzu pojistného podvodu, kdy si manželé Crhovi...
Krajský soud v Olomouci otevřel kauzu pojistného podvodu, kdy si manželé Crhovi...
Krajský soud v Olomouci otevřel kauzu pojistného podvodu, kdy si manželé Crhovi...
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Olomoucký vrchní soud potvrdil tresty čtveřici lidí za pojistný podvod s luxusní vilou v Moravičanech na Šumpersku. Odpykají si šest až 7,5 roku ve vězení. Majitelé si nechali vilu za pomoci známých podpálit, chtěli získat od pojišťovny 55 milionů korun.

Nejvyšší trest dostal vlastník nemovitosti David Crha, sedm let soud uložil jeho bývalé manželce Yvoně Mitrofanové. Jejich známý Jiří Richter, u kterého si požár objednali, dostal sedm let vězení. Muž v domě rozmístil kanystry a propanbutanové lahve a dům zapálil. Jeho ženě Monice soud uložil šest let. Crhovi a Mitrofanové soud také potvrdil peněžité tresty dva a jeden milion korun.

Proti původnímu rozsudku se odvolal žalobce, který požadoval u majitelů vily vyšší trest, Richterovým žádal navíc uložit peněžitý trest. Obžalovaní muži, kteří svou vinu doznali, se domáhali u soudu nižšího trestu. Obhájci žen pro ně žádali zproštění – všichni u soudu tvrdili, že ženy o trestné činnosti nevěděly.

Jsme nevinné, tvrdí ženy. Za požár a pojistný podvod poslal soud oba páry do vězení

Soud již neposuzoval vinu, nýbrž výši trestu. Podle státního zástupce Pavla Komárka měly být na základě předložených důkazů uloženy přísnější tresty. Argumentoval rizikovostí charakteru požáru vily. „Nešlo o papírový pojistný podvod. Tady byla připravena nebezpečná situace, která měla vést k závažným škodám a bezprostředně ohrožovala na majetku, zdraví a životě,“ uvedl Komár.

Naopak obhajoba požadovala snížení. „Tresty, které byly uložené ze strany krajského soudu, jsou nepřiměřeně přísné, byť jsou v zákonné trestné míře,“ uvedl jeden z obhájců Petr Dítě. Podle něj nebyly dostatečně zohledněny polehčující okolnosti, jako je dobrovolné doznání v celém rozsahu.

Majitel vyhořelé vily i žhář u soudu přiznali pojistný podvod, své manželky ale brání

Vadila mu také částka, o které se v souvislosti s údajným pojistným podvodem hovoří. „My se nebavíme o škodě 55 milionů, ale o škodě potenciálně ve výši 26 milionů dohromady. Pojišťovna ve svém vyjádření uvedla, že škoda, která mohla být reálně zaplacena, činila 23 milionů a 3 miliony na zařízení,“ dodal Dítě.

Krajský soud v Olomouci poslal v únoru za úmyslné založení požáru historické vily v Moravičanech na Šumpersku do vězení čtyři lidi na šest let až 7,5 roku. Oba manželské páry se tehdy odvolaly. Obžalovaní rozporovali výpověď spoluvězně, kterému údajně hlavní organizátor David Crha ve vazební věznici prozradil, co zamýšlel.

Manželky o ničem nevěděly, tvrdili obžalovaní

Podle obžaloby požár založil Jiří Richter 6. září 2023 poté, co si ho na to najal jeho známý David Crha. Oba muži se k činu nakonec u soudu přiznali. Rozporovali však, že by do případu byly zapojené jejich manželky Monika Richterová a Yvona Crhová Mitrofanová, nyní jen Mitrofanová, protože manželé se během řízení rozvedli.

Pokud by pojišťovna vyplatila plnění, mohli obžalovaní získat přes 26 milionů korun. Původní záměr přitom byl dostat z pojistky až 55 milionů korun.

Požár luxusní vily byl pojistný podvod. A důmyslně naplánovaný, míní obžaloba

Krajský soud podnikatele Crhu poslal na 7,5 roku do vězení a uložil mu dvoumilionový peněžní trest, Richter dostal sedm let. Právě on podle obžaloby v domě rozmístil kanystry s benzinem, propanbutanové lahve a další hořlavé materiály, které připravili s Davidem Crhou.

Yvona Crhová Mitrofanová, vysoce postavená manažerka nadnárodní kosmetické společnosti, měla jít podle rozhodnutí krajského soudu na sedm let do vězení a zaplatit milion korun. Monice Richterové, která manžela k místu dovezla, soud uložil šest let.

Historická vilu z první poloviny 20. století považována za příklad prvorepublikového moderního funkcionalismu neshořela díky zásahu hasičů celá. Hasiči uvnitř domu našli propan-butanové lahve, kriminalisté poté začali pracovat s možností pojistného podvodu. Ten skončil ve stadiu pokusu, jelikož pojišťovna peníze nevyplatila.

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