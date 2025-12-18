Odpadoví premianti z Olomouckého kraje vsázejí na třídění, motivují i slevy

Rostislav Hányš
  16:31
Do Jeseníku putovala v uplynulých dnech prestižní cena Odpadový Oskar, kterou uděluje organizace Arnika obcím s nejnižší produkcí směsného komunálního odpadu na počet obyvatel. Město bylo v roce 2024 jediným sídlem nad pět tisíc obyvatel v Olomouckém kraji, jež se dostalo pod hranici 150 kilogramů zmíněného odpadu „na hlavu“. Skvěle je na tom rovněž další zástupce okresu – Bílá Voda.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: MMPV.cz

„Jeseník s necelými jedenácti tisíci obyvateli vykazuje dlouhodobě velmi dobré výsledky odpadového hospodářství. Za ty byl oceněn Odpadovým Oskarem jako příklad dobré praxe,“ sdělil mluvčí Arniky Luboš Pavlovič.

Ve městě se do barevných kontejnerů třídí papír, sklo, plasty, kovy, nápojové kartony, textil a elektroodpady, dále jsou tu vyčleněné nádoby na rostlinné oleje a tuky či bioodpady. Lidé jsou motivováni i tím, že získají slevu, pokud si nechají odpad vyvézt jen jednou za dva týdny.

„Byli jsme jedním z prvních měst v republice, která spustila třídění, a patříme dlouhodobě ke špičce v nakládání s odpady. Vzhledem k tomu, že jsme loni zažili povodeň, jsou to nečekaně skvělá čísla. Je to proto, že jsme se ihned po záplavách rychle snažili opět začít třídit,“ řekla starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová (Jeseník srdcem).

Lidé v Hanušovicích zaplatí za odpad podle množství. Ušetří téměř dvě stovky ročně

„Odpadové hospodářství budujeme koncepčně řadu let. Lidé si na systém zvykli, věří mu a berou ho za svůj. Snažíme se o neustálou osvětu a zpětnou vazbu, kterou občanům poskytujeme,“ doplnila. Místní nyní za svoz platí 840 korun ročně.

Arnika oceňuje především komplexní přístup, jenž kombinuje chytrý evidenční systém s přímou finanční motivací, kdy poctivé třídění přináší slevu na poplatku.

„Úspěch města stojí na maximálním komfortu door-to-door systému, díky němuž se třídění papíru, plastu i bioodpadu děje přímo u prahu domů, což vedlo k poklesu produkce směsného odpadu,“ vysvětlil Pavlovič.

Nejlepší ves má pod 40 kilogramů na obyvatele

Podle něj Jeseník představuje ideální příklad dobré praxe, kdy se namísto pasivního svážení s odpady aktivně pracuje, což dlouhodobě potvrzuje pozice lídra v žebříčku měst nad pět tisíc obyvatel.

Hranice 150 kilogramů směsného odpadu na jednoho obyvatele vychází primárně ze standardů vyspělých sousedních zemí a zároveň přímo koresponduje s českým zákonem o odpadech, jenž tuto hranici stanovuje jako klíčovou podmínku pro dosažení na takzvanou třídicí slevu v roce 2026. Jde tedy o ekonomicky nezbytnou metu, která obcím umožňuje vyhnout se drastickému zdražování skládkování.

Byznys s odpadem nám ničí zdraví i studny, bojí se lidé z okolí úpravny

U vesnic se pak hodnoty pohybují ještě níže, mohou se dostat i pod 50 kilogramů na osobu.

„V Olomouckém kraji bychom určitě mohli vyzdvihnout obec Bílá Voda, jež je skutečným fenoménem a opakovaně kraluje kategorii nejmenších obcí do tisíce obyvatel. Místním se zde daří dosahovat fantastických výsledků, kdy produkce směsného odpadu klesá i hluboko pod 40 kilogramů na osobu,“ vyzdvihl Pavlovič.

Zrušili „hnízda“ a rozdali kontejnery

Úspěch obce ležící na severu Jesenicka tkví podle něj v kombinaci perfektně zvládnuté osvěty a vysoké disciplinovanosti obyvatel.

„Místní dokazují, že k radikálnímu snížení množství odpadu není potřeba složitých technologií, ale především důsledné třídění přímo u zdroje,“ zdůraznil mluvčí Arniky.

Starosta Bílé Vody Miroslav Kocián (nez.) nevidí za vynikajícími výsledky obce s pouhými pár stovkami obyvatel žádnou vědu.

Místo skládky u Mohelnice vyrostl park. Černá můra skončila

„My jsme před lety zrušili separaci v hnízdech, protože se moc neosvědčila. Nakoupili jsme všem lidem kompostéry a nádoby na papír, sklo a plast, přístupné jsou tu i nádoby na tuky či kovy, máme též sběrné místo na nebezpečný a objemný odpad,“ shrnul Kocián.

„Lidé třídí poctivě, směsného odpadu je i vzhledem k tomu, že místní mají zahrádky a zvířectvo, opravdu minimum,“ dodal.

Obyvatelé mají speciální lístky na směsný odpad, takže platí za odvezenou popelnici 80 korun. K tomu hradí roční paušál 300 korun za likvidaci všech separovaných odpadů.

„Cena 80 korun za jednu popelnici na směsný odpad je nastavena záměrně poměrně vysoko, aby lidi nutila co nejvíc třídit, což se daří,“ uzavřel starosta.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Outlet Lidlu zavírá po Praze také v Olomouci. Už se chystá třetí prodejna

Nákupní šílenství v outletu společnosti Lidl v Olomouci

Outletová prodejna Lidl v nákupní zóně na okraji Olomouce, jejíž otevření provázely před půl rokem fronty od tří ráno, ale i strkanice a hádky, má před sebou poslední tři týdny provozu. Naposledy...

Michelin vydal prvního celorepublikového průvodce. Hvězdou ocenil devět podniků

Michelin Guide představil prvního českého průvodce. Hvězdou ocenil 9...

Michelin představil prvního gastronomického průvodce, který zahrnuje restaurace z celé České republiky. Do výběru zařadil 83 podniků, z čehož 9 dosáhlo na ocenění hvězdou. Největší úspěch zaznamenal...

Nemocnice zachránila nedonošené dítě, otec po 20 letech věnoval štědrý dar

O Tomáše Zllínského (druhý zleva) pečovali zdravotníci ve Fakultní nemocnici...

Po dvaceti letech se vrátil do Fakultní nemocnice Olomouc se svým synem Tomášem Petr Zlínský, aby poděkoval lékařům a zdravotníkům za záchranu svého dítěte. Dnes dospělý mladík se narodil jako...

Olomouc předvedla s Dynamem nevídaný obrat, Hradec vyhrál v Třinci. Slaví i Plzeň

Potyčka v zápase mezi Dynamem a Olomoucí.

Středeční program hokejové extraligy nabídl dvě předehrávky a jednu dohrávku. Do čela tabulky mohly poskočit Pardubice, Dynamo si ovšem na vlastním ledě nechalo trestuhodně utéct vedení 3:0 a v...

Dojemné video, roztomilá rozlučka s Pálou. A co dál? Nikam nespěchám, říká Kvitová

Petra Kvitová se na slavnostním vyhlášení ankety o nejlepší české tenistky a...

Záři reflektorů na pódiu v Přerově si během skvostné kariéry užila mnohokrát, v anketě Zlatý kanár třikrát získala hlavní cenu. Ve čtvrtek večer se Petra Kvitová na místo, kde se tradičně vyhlašují...

Odpadoví premianti z Olomouckého kraje vsázejí na třídění, motivují i slevy

Tašky si mohou Prostějované vzít zdarma.

Do Jeseníku putovala v uplynulých dnech prestižní cena Odpadový Oskar, kterou uděluje organizace Arnika obcím s nejnižší produkcí směsného komunálního odpadu na počet obyvatel. Město bylo v roce 2024...

18. prosince 2025  16:31

Podvodníci nabízejí lístky na zápas Slavie s Barcelonou, muž přišel o 22 tisíc

ilustrační snímek

Velkého zájmu o jeden z vrcholů tuzemské fotbalové sezony, lednový zápas pražské Slavie se španělskou Barcelonou v Lize mistrů, už zneužívají podvodníci. Naletěl jim muž ze Šumperska, který si chtěl...

18. prosince 2025  13:43

Policejní manévry v Olomouci. Na večerní fotbal přijedou polští chuligáni

ilustrační snímek

Ulice Olomouce budou odpoledne a večer plné policistů, od 21 hodin se tu hraje fotbalové utkání Evropské konferenční ligy mezi domácí Sigmou a polským Lechem Poznaň. Zápas na Andrově stadionu je...

18. prosince 2025  10:22

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Sváteční nazdobený motorový vůz M152.0604 Kolej-klubu před turnovskou výtopnou

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  18. 12. 7:54

Negativní být nemůžeme, ví v Sigmě před klíčovým mačem. Naskočit může i Kliment

Tomáš Janotka na předzápasové tiskové konferenci před utkání Sigmy s polským...

Fotbalovou Sigmu Olomouc čeká nejdůležitější zápas podzimu. V Konferenční lize (KL) ve čtvrtek (21.00) nastoupí do zápasu proti Lechu Poznaň, ve kterém bude hrát především o postup do jarní fáze KL,...

17. prosince 2025  19:32,  aktualizováno  22:14

Olomouc předvedla s Dynamem nevídaný obrat, Hradec vyhrál v Třinci. Slaví i Plzeň

Potyčka v zápase mezi Dynamem a Olomoucí.

Středeční program hokejové extraligy nabídl dvě předehrávky a jednu dohrávku. Do čela tabulky mohly poskočit Pardubice, Dynamo si ovšem na vlastním ledě nechalo trestuhodně utéct vedení 3:0 a v...

17. prosince 2025  16:50,  aktualizováno  21:31

Nenechavci drancují kontejnery s obnošenými oděvy, poničili desítky nádob

ilustrační snímek

Desítky kontejnerů na obnošený textil už v Prostějově poškodili nenechavci, kteří se násilím dostávají do nádob a vybírají zachovalé oblečení určené potřebným. Podle zástupců města už nájezdy...

17. prosince 2025  16:45

Olomouc - Lech Poznaň: kde sledovat Konferenční ligu v TV

Michal Beran sleduje balón v utkání proti Noahu.

Fotbalisté Olomouce se v posledním kole ligové fáze Konferenční ligy pokusí napravit fiasko z Gibraltaru. Doma přivítají polský Lech Poznaň a ve hře je postup do play off. Kde můžete zápas sledovat...

17. prosince 2025  15:45

Oblíbený novoroční ohňostroj u řeky v Přerově musejí přemístit, rušil by včely

Prahu ozářil velkolepý novoroční ohňostroj.

Přerov letos přemístí tradiční a oblíbený novoroční ohňostroj z břehů řeky Bečvy na střechu bývalého hotelového domu Strojař. Důvodem je podle primátora Petra Vrány (ANO) úprava vyhlášky o odpalování...

17. prosince 2025  15:04

Srnka uvázla na rybníku, z tenkého ledu ji zachránil hasič na paddleboardu

Hasiči v Jeseníku zachránili srnu ze zamrzlé vodní plochy, odkud se nedokázala...

K záchraně zvířete uvězněného na zamrzlé vodní hladině vyjížděli ve středu ráno hasiči v Jeseníku. Srnka se tam dostala téměř doprostřed plochy, jenže z tenkého ledu už se vlastními silami nedokázala...

17. prosince 2025  12:51

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Rod Bukůvků zanechal na Moravě zámky, náhrobky i píseň. Zůstal ale druhořadý

Portrét Jana Bukůvky na portálu zámku v Třemešku u Šumperka. Iva Tylová.

Významným šlechtickým rodům, jako byli například Žerotínové, se nemohli v urozenosti rovnat. Přesto se do dějin Moravy zapsali tito vladykové, jak se tehdy nižší šlechta označovala, velmi významně....

17. prosince 2025  10:22

Sigma reaguje na varování policie. Do domácích sektorů nevpustí žádné cizince

Fotbalisté Lechu Poznaň se omlouvají fanouškům po zaváhání v Konferenční lize.

Nejsi Čech? Nejdeš na fotbal. Poslední zápas fotbalové Sigmy v roce 2025 doprovází nevšední logistické manévry. Olomoucký celek v závěrečném kole hlavní fáze Konferenční ligy hostí ve čtvrtek od...

16. prosince 2025  15:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.