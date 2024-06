„To sem nepatří.“ Veřejný rozbor odpadu ukázal, že lidé stále špatně třídí

Odpad byl namíchaný ze sídlištní zástavby, aby se vyloučila odchylka, pokud by pocházel například jen z jednoho panelového domu. Některá sídliště mohou třídit i jedlé tuky, oleje a gastroodpad.

I tak bylo na první pohled po otevření kontejneru patrné, že ne každý takové možnosti využívá.

„Už ze začátku bylo vidět, že je tam celá řada materiálů, které do směsného komunálního odpadu nepatří. Spousta plastu, papír, nápojové kartony, kovy, biologicky rozložitelný odpad,“ řekl manažer komunikace společnosti Eko-kom Josef Mojžíš.

Nezisková akciová společnost vytvořila a provozuje celorepublikový systém zajišťující třídění, recyklaci a využití obalového odpadu.

„Tyto základní frakce má člověk běžně odložit do barevných kontejnerů nebo na sběrné dvory či do výkupen,“ dodal Mojžíš a připomenul, že obecní systémy sběrů umožňují separovat i textil, elektroodpad či baterie.

Nová linka umožní lepší využití odpadu

Za běžných okolností by odpad použitý k rozboru skončil v brněnské spalovně.

„Normálně by se s ním nedělo vůbec nic, přeložil by se do nákladních aut, slisoval a jel do Brna. Tam by byl alespoň energeticky využit, ale je to škoda, protože část materiálu tam končí naprosto zbytečně,“ podotkl Mojžíš.

Hejtmanství nyní spolu s městy a obcemi připravuje stavbu třídicí linky v olomoucké místní části Chválkovice, která by zpracovávala odpady z celého regionu. Ta má umět z odpadu vytřídit obchodovatelné komodity vhodné k recyklaci a ze zbytku vyrobit palivo pro multipalivové kotle.

„Automatická dotřiďovací linka má zpracovávat separované i směsné komunální odpady. Když to dobře půjde, do dvou let startujeme. Čím víc budeme vědět o složení obou složek, tím lépe mohou být nastaveny technologické procesy,“ řekl k rozboru odpadu krajský radní pro životní prostředí a odpady Martin Šmída (Piráti za PirSTAN).

„Přestože Olomoucký kraj je díky občanské vybavenosti v třídění nejlepší ze všech krajů, pořád v něm máme rezervy,“ dodal.