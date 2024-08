V babyboxu v Hranicích našli zdravého chlapce. Dostal jméno Štěpán

Do babyboxu v Hranicích na Přerovsku v neděli ráno někdo odložil novorozeného chlapce. Dostal jméno Štěpán. Je sedmým dítětem odloženým letos do některé ze speciálních klimatizovaných schránek. Sdělil to zakladatel sítě babyboxů v České republice Ludvík Hess.