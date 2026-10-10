Spojil je David Stypka
Kateřina Marie Tichá se s Bandjeez potkala díky skupině Jelen, se kterou dlouhodobě spolupracovala. David Stypka s Bandjeez tehdy vystupovali jako předkapela Jelenů a Tichá později vzpomínala, že si s muzikanty rozuměla prakticky od prvního večera.
Blízký vztah si vytvořila také se samotným Stypkou. Mluvili spolu o její vlastní tvorbě a právě on ji podle jejích slov povzbuzoval, aby své písně skutečně nahrávala a hrála. Po smrti Davida Stypky v lednu 2021 zůstali Bandjeez bez svého frontmana. Kapela ještě dokončila jeho rozpracované album Dýchej, na kterém se podílela už také Kateřina Marie Tichá. Nebyla pro ně novou tváří, už dříve zpívala doprovodné vokály na Stypkových nahrávkách a s muzikanty se dobře znala.
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Právě po dokončení alba Dýchej přišel nápad zkusit společné hraní. „Hned po prvních společných hraních do sebe vše zapadlo,“ vzpomínal později bubeník Bandjeez Matěj Drabina. V roce 2021 už Tichá a kapela spolupráci potvrdili oficiálně. Od začátku zdůrazňovali, že David Stypka & Bandjeez a Kateřina Marie Tichá & Bandjeez jsou dva samostatné hudební světy.
Z prvních zkoušek vznikl Plamen
Jednou z prvních skladeb, kterou Kateřina Marie Tichá a Bandjeez dali společně dohromady, byl Nový dům. Tichá ji napsala krátce po Stypkově smrti. S vydáním nespěchali – podle zpěvačky nejprve potřebovali zjistit, jak spolu hudebně fungují.
Postupně se jejich spolupráce posunula od společných koncertů k vlastnímu tvoření. Výsledkem bylo album Plamen, vydané v únoru 2024. Už při jeho vzniku nebyli Bandjeez jen doprovodnou kapelou. Podíleli se na aranžích i výsledném zvuku jednotlivých skladeb.
Tichá jejich fungování popsala jako symbiózu. Muzikanti podle ní umějí sloužit písni místo vlastního ega, zároveň respektují její konečné rozhodnutí jako autorky.
Album Plamen přineslo Tiché další výrazný posun. Na Cenách Anděl 2024 získala ocenění v kategorii Sólová interpretka a samotné album se dostalo mezi trojici nominovaných na Album roku. Titulní skladba se v české rádiové hitparádě ČNS IFPI vyšplhala až na třetí místo.
Společná kapitola pokračuje
Nejsilněji je ale spojení Tiché a Bandjeez patrné na pódiu. Turné k Plameni bylo vyprodané a koncertní etapa později vyvrcholila vystoupením v pražském O2 universu.
Tichá letos potvrdila, že s Bandjeez pracuje také na dalším albu, které má podle aktuálních plánů vyjít v první polovině roku 2027.
Ještě předtím je čeká další koncertní podzim. V říjnu vystoupí:
- 22. října – Brno, Sono Music Club
- 23. října – Hradec Králové, PETROF Gallery
- 24. října – Liberec, Dům kultury
- 25. října – Olomouc, Clarion Congress Hotel
Stypkova odkazu a vlivu si Tichá s Bandjeez stále cení. Ukazují to i letošní vzpomínkové koncerty, na kterých se podílela olomoucká Moravská filharmonie. Pocty Davidu Stypkovi v pražském O2 Univerzu se v lednu 2026 účastnila i Ewa Farna a Mirai Navrátil.
Obsah vznikl ve spolupráci s agenturou Brnokoncert.