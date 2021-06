Majitelka obchodu zakázala vstup očkovaným, podle ní ohrožují neočkované

Inspektoři České obchodní inspekce se začali zajímat o obchod s dětským zbožím „Brouček“ v centru Olomouce. Jeho provozovatelka u vstupu umístila cedule zakazující vstup lidem očkovaným proti nemoci covid-19. Tvrdí, že takoví zákazníci ohrožují neočkované, zejména těhotné ženy. Podle imunologa je to nesmysl a podle inspekce možná diskriminace.

Dvě cedule zakazující vstup lidem očkovaným mRNA vakcínami proti novému typu koronaviru umístila u vchodu do obchodu s dětským zbožím nedaleko centra Olomouce jeho provozovatelka Zuzana Michálková. Zdůvodnila to tím, že má strach o zdraví zákazníků i o to své. | foto: Petr Běhal, ČTK