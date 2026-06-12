Kriminalisté obvinili strojvedoucího, který řídil vlak opilý. Hrozí mu tři roky

Strojvedoucí při podivné jízdě například zapomněl ve stanici otvírat dveře, nezvykle pomalu se rozjížděl, nabíral zpoždění. Policisté mu naměřili téměř tři promile.
„Dnešního dne zahájil policejní komisař trestní stíhání strojvedoucího vlaku a bylo mu sděleno obvinění z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Dle trestního zákoníku mu za tento trestný čin hrozí trest odnětí svobody od šesti měsíců do tří let,“ uvedla v pátek policejní mluvčí Miluše Zajícová.
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Strojvedoucí měl tři promile, poznali to i cestující. Dráhy rázně zakročily
Případ vyšetřovali jako trestný čin obecné ohrožení z nedbalosti. České dráhy (ČD) strojvedoucího okamžitě propustily. „Takové jednání je naprosto nepřijatelné, v přímém rozporu s profesní odpovědností strojvedoucího a se základním principem bezpečnosti železniční dopravy,“ řekla po incidentu mluvčí národního dopravce Vanda Rajnochová.
Policie hříšníka podle mluvčí kontrolovala na základě podnětu jiného zaměstnance dopravce. „Na základě jeho podnětu byla k vlaku Os 3225 přivolána Policie ČR a České dráhy obratem zajistily náhradního strojvedoucího, aby byl dopad na provoz co nejmenší,“ upřesnila Rajnochová pro iDNES.cz.
Při incidentu se nikdo nezranil ani nedošlo ke škodě na majetku. Zmíněný vlak nicméně na trase Přerov – Lipník nad Bečvou, jehož cesta standardně zabere jedenáct minut, nabral šestiminutové zpoždění. Situace si nakonec vyžádala odřeknutí jednoho osobního vlaku na trase Lipník nad Bečvou - Olomouc.