Povodně v září 2024 zastavily provoz na železnici na mnoha místech na severu Olomouckého kraje. Správa železnic od té doby postupně poškozené a podemleté tratě obnovovala.
Rok a půl po povodni 1. dubna 2026 vyjely pravidelné vlaky mezi Jeseníkem a Mikulovicemi a současně také mezi Mikulovicemi a Zlatými Horami.
„Trať číslo 318 v úseku Mikulovice – Písečná byla povodněmi vážně poškozena. Správa železnic nyní dokončila veškeré obnovovací práce a vlaky Českých drah se tak mohou vrátit na trať v celé její délce. Po dobu výluky zajišťovaly České dráhy náhradní autobusovou dopravu,“ uvedla mluvčí dopravce Vanda Rajnochová.
Z tratě je po povodni stále torzo, někde jsou paradoxně spokojenější s autobusy
Náklady na opravu dráhy mezi Písečnou a Mikulovicemi činí 109 milionů korun. „Sanace sesuvu a obnova železnice se po průzkumu, vyprojektování a výběru zhotovitele rozběhly začátkem loňského srpna. Na zhruba kilometrové části trati stavbaři snesli kolej a pustili se do sanace nestabilního svahu, budování opěrné zdi a obnovy odvodnění trati. Potýkat se museli s omezenou přístupností lokality a na podzim stavbě příliš nepřálo ani počasí,“ popsal mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.
Nevyhovující stav zůstal, říká starosta
Obyvatelé už návrat vlaků vyhlíželi, například na nádraží ve Zlatých Horách je přivítali muzikanti místní dechovky. Přesto část obyvatel obcí a měst podél tratí neskrývá rozpaky.
„Obnova provozu trvala příliš dlouho, koordinace vázla, výsledek je polovičatý. Řadu měsíců se na trati vůbec nepracovalo a neprobíhaly ani činnosti, které nebyly podmíněny například zpracováním projektu nebo práce s již vydaným stavebním povolením,“ sdělil starosta Hradce-Nové Vsi Pavel Stejskal (nez.), jehož facebookový příspěvek sdílely i sousední Mikulovice.
Stejskal porovnal i obnovu kilometrového úseku s Polskem. „Zhruba za stejnou částku opravili Poláci deset kilometrů trati mezi Glucholazy a státní hranicí na Jindřichov i s možným zvýšením traťové rychlosti až na 120 kilometrů za hodinu. V jejich úseku je přitom unikátní viadukt z roku 1906 u Pokrzywné s délkou 90 metrů, který byl rovněž opraven,“ uvedl starosta.
Vadí mu, že u obce přitom zůstal původní kamenný klenutý propustek pravděpodobně z doby stavby trati v roce 1888 odvodňující podle něj i prostor sesuvu. Stejně tak zůstaly na zastávce původní degradované panely bez vodicího pruhu pro nevidomé a přístřešek nenavazuje na nástupiště.
„’Novostavba’ za desítky milionů korun tak konzervuje stávající nevyhovující stav, který prakticky znemožňuje bezpečné míjení vozidel v prostoru přejezdu. Na kolejích budou nadále jezdit staré soupravy,“ shrnul Stejskal.
Podle Správy železnic by ale zahrnutí dalších prací obnovu prodražilo. „Kompletně nové nástupiště v zastávce Hradec-Nová Ves by neúměrně navýšilo náklady stavby,“ uvedl Gavenda pro Českou televizi.
Poslední trať obnoví v půlce dubna
Stále uzavřená zůstává trať číslo 295 Lipová Lázně – Javorník ve Slezsku. „Na této trati bude železniční provoz obnoven 16. dubna,“ předeslala mluvčí Českých drah Rajnochová.
Oprava těchto dvou tratí v severním cípu Olomouckého kraje se kvůli nečekaným komplikacím zhruba o tři měsíce protáhla. Původní odhady zde počítaly s obnovením provozu loni v prosinci.
Vlaky se na záplavami poničené tratě vrátí v březnu, práce zkomplikovala skála
Posunutí termínu obnovení provozu vlaků na trati na Javorník souviselo se složitými geologickými poměry v okolí Žulové. Stavbaři tam při odtěžení poškozených míst odhalili skalní masiv. Museli ho odbourat, aby mohli založit novou opěrnou zeď. Mezi Lipovou a Žulovou opravovali další opěrné zdi podél trati, části mostků včetně zábradlí a také poškozené propustky pro odvod vody.
Součástí obnovy trati je oprava železničních náspů i stanice Žulová, která zahrnovala položení nových kolejí a výhybek, stavbu nástupišť a úpravu přístupové plochy pro cestující.
V projektu je také oprava devíti železničních přejezdů a zprovoznění staničního zabezpečovacího zařízení v Žulové a částečně i ve Velké Kraši. Celkové náklady na opravu této trati vyšly na zhruba 440 milionů korun.
Záplavy poškodily také například trať z Hanušovic na Šumpersku do Dolní Lipky v Pardubickém kraji. Vlaky po záplavách nejezdily ani po poškozených tratích do Starého Města pod Sněžníkem či z Hanušovic do Branné na Šumpersku. Souhrnné povodňové škody na železniční infrastruktuře přesáhnou miliardu korun.