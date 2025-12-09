Po jarním zprovoznění budou na obou tratích ještě pokračovat dokončovací práce. Od loňského záři tam náhradní dopravu cestujících zajišťují autobusy.
„Podle plánu, který vychází z příslibu Správy železnic (SŽ), dojde v průběhu roku 2026 k opětovnému zprovoznění tratí, které byly loni v září poškozeny následkem povodní,“ uvedl Pošta.
Na železniční trať 295 z Lipové Lázně do Javorníku ve Slezsku mají vlaky vyjet 31. března a na trať 318 z Jeseníku do Mikulovic a z Mikulovic do Zlatých Hory 1. března. „ČD jsou plně připravené na návrat vlaků na tyto tratě,“ dodal mluvčí.
Z tratě je po povodni stále torzo, někde jsou paradoxně spokojenější s autobusy
Mluvčí SŽ Nela Eberl Friebová ČTK řekla, že posunutí termínu obnovení provozu vlaků na trati mezi Lipovou a Javorníkem souvisí se složitými geologickými poměry v okolí Žulové.
Zpoždění zavinila geologie a počasí
„Během prací na odtěžení poškozených míst stavbaři odhalili skalní masiv, který museli dále odbourat, aby mohli zajistit založení nové opěrné zdi. To si mimo jiné vyžádalo změnu projektové dokumentace a stavebních postupů,“ uvedla.
Mezi Lipovou a Žulovou stavbaři opravují opěrné zdi podél trati, části mostků včetně zábradlí a také poškozené propustky pro odvod vody. Na tyto práce naváže oprava železničních náspů i stanice Žulová, ve které budou nové koleje a výhybky, postaveno nástupiště a upraveny přístupové plochy pro cestující.
Součástí obnovy je také oprava devíti železničních přejezdů a zprovoznění staničního zabezpečovacího zařízení v Žulové a částečně i ve Velké Kraši. Celkové náklady na opravu této trati činí 437,7 milionu korun bez DPH.
Mezi Písečnou a Mikulovicemi odborníci zajišťují nestabilní svah a obnovují odvodnění trati. Oprava této trati začala v srpnu a bude stát 109 milionu korun.
Poničená železnice i cesty. Následky povodní jsou v kraji patrné dodnes
„Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám na začátku podzimu, omezené přístupnosti lokality i rozsahu nutných prací na svahu a odvodnění skončí sanace později. Podle dosavadního vývoje předpokládáme návrat vlaků na tento úsek v březnu,“ dodala Friebová.
Tyto dvě železniční trati jsou v Olomouckém kraji posledními úseky, kde je provoz vlaků narušený loňskými povodněmi. Zářijové záplavy poškodily také například trať z Hanušovic na Šumpersku do Dolní Lipky v Pardubickém kraji.
Vlaky na podzim nejezdily ani po poškozených tratích do Starého Města pod Sněžníkem či z Hanušovic do Branné na Šumpersku. Souhrnné povodňové škody na železniční infrastruktuře přesáhnou miliardu korun.