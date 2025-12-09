Vlaky se na záplavami poničené tratě vrátí v březnu, práce zkomplikovala skála

  16:32
Vlaky se na poslední dvě železniční tratě na Jesenicku, které v polovině loňského září poškodily povodně, mají vrátit příští rok v březnu. Informoval o tom mluvčí Českých drah Petr Pošta. Původní odhady počítaly s tím, že provoz na těchto dvou tratích bude obnoven letos v prosinci.
Tak vypadaly ještě letos v červenci tratě na severu Jesenicka poničené loňskou...

Tak vypadaly ještě letos v červenci tratě na severu Jesenicka poničené loňskou povodní. | foto: Rostislav Hányš, MF DNES

Koleje ve Velké Kraši směrem na Kobylou nad Vidnavkou podemlela při povodni...
Koleje ve Velké Kraši směrem na Kobylou nad Vidnavkou podemlela při povodni...
Koleje ve Velké Kraši směrem na Kobylou nad Vidnavkou podemlela při povodni...
Koleje na nádraží v Žulové podemlela při povodni rozvodněná říčka Vidnavka.
Po jarním zprovoznění budou na obou tratích ještě pokračovat dokončovací práce. Od loňského záři tam náhradní dopravu cestujících zajišťují autobusy.

„Podle plánu, který vychází z příslibu Správy železnic (SŽ), dojde v průběhu roku 2026 k opětovnému zprovoznění tratí, které byly loni v září poškozeny následkem povodní,“ uvedl Pošta.

Na železniční trať 295 z Lipové Lázně do Javorníku ve Slezsku mají vlaky vyjet 31. března a na trať 318 z Jeseníku do Mikulovic a z Mikulovic do Zlatých Hory 1. března. „ČD jsou plně připravené na návrat vlaků na tyto tratě,“ dodal mluvčí.

Z tratě je po povodni stále torzo, někde jsou paradoxně spokojenější s autobusy

Mluvčí SŽ Nela Eberl Friebová ČTK řekla, že posunutí termínu obnovení provozu vlaků na trati mezi Lipovou a Javorníkem souvisí se složitými geologickými poměry v okolí Žulové.

Zpoždění zavinila geologie a počasí

„Během prací na odtěžení poškozených míst stavbaři odhalili skalní masiv, který museli dále odbourat, aby mohli zajistit založení nové opěrné zdi. To si mimo jiné vyžádalo změnu projektové dokumentace a stavebních postupů,“ uvedla.

Tak vypadaly ještě letos v červenci tratě na severu Jesenicka poničené loňskou povodní.
Koleje ve Velké Kraši směrem na Kobylou nad Vidnavkou podemlela při povodni rozvodněná říčka Vidnavka.
Koleje ve Velké Kraši směrem na Kobylou nad Vidnavkou podemlela při povodni rozvodněná říčka Vidnavka.
Koleje ve Velké Kraši směrem na Kobylou nad Vidnavkou podemlela při povodni rozvodněná říčka Vidnavka.
Mezi Lipovou a Žulovou stavbaři opravují opěrné zdi podél trati, části mostků včetně zábradlí a také poškozené propustky pro odvod vody. Na tyto práce naváže oprava železničních náspů i stanice Žulová, ve které budou nové koleje a výhybky, postaveno nástupiště a upraveny přístupové plochy pro cestující.

Součástí obnovy je také oprava devíti železničních přejezdů a zprovoznění staničního zabezpečovacího zařízení v Žulové a částečně i ve Velké Kraši. Celkové náklady na opravu této trati činí 437,7 milionu korun bez DPH.

Mezi Písečnou a Mikulovicemi odborníci zajišťují nestabilní svah a obnovují odvodnění trati. Oprava této trati začala v srpnu a bude stát 109 milionu korun.

Poničená železnice i cesty. Následky povodní jsou v kraji patrné dodnes

„Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám na začátku podzimu, omezené přístupnosti lokality i rozsahu nutných prací na svahu a odvodnění skončí sanace později. Podle dosavadního vývoje předpokládáme návrat vlaků na tento úsek v březnu,“ dodala Friebová.

Tyto dvě železniční trati jsou v Olomouckém kraji posledními úseky, kde je provoz vlaků narušený loňskými povodněmi. Zářijové záplavy poškodily také například trať z Hanušovic na Šumpersku do Dolní Lipky v Pardubickém kraji.

Vlaky na podzim nejezdily ani po poškozených tratích do Starého Města pod Sněžníkem či z Hanušovic do Branné na Šumpersku. Souhrnné povodňové škody na železniční infrastruktuře přesáhnou miliardu korun.

