Obětí nehody na Olomoucku je patnáctiletá dívka, řidič vjel do protisměru

  13:44
Obětí sobotní nehody u Křelova-Břuchotína na Olomoucku je 15letá dívka. 22letý řidič vozu, v němž cestovala, vjel do protisměru. Při srážce utrpělo zranění dalších sedm lidí. Nehodu nyní vyšetřuje policie jako usmrcení z nedbalosti. Dívka je už dvacátou obětí letošních dopravních nehod na silnicích v Olomouckém kraji. Za celý loňský rok při tom na olomouckých silnicích vyhaslo 21 lidských životů.
Na silnici u Křelova-Břuchotína na Olomoucku se v sobotu večer srazila dvě osobní auta. | foto: Hasiči Olomouc/ X

V BMW, které vyjelo do protisměru, cestovalo pět mladých lidí. Kromě řidiče to byli spolujezdci ve věku 21 a 22 let a dvě dívky ve věku 15 let. Jedna z nich i přes poskytnutou pomoc na místě zemřela. „Ve volkswagenu cestovaly další dvě osoby ve věku 50 a 19 let,“ doplnila policejní mluvčí Ivana Skoupilová.

Při nehodě dvou aut na Olomoucku zemřel mladistvý spolujezdec. Zraněných je sedm

U řidiče volkswagenu policisté dechovou zkouškou vyloučili přítomnost alkoholu. U řidiče druhého vozidla byl kvůli jeho zranění nařízen odběr krve.

Dalších sedm zraněných zůstává hospitalizovaných s vážnějšími zraněními, řekl dnes mluvčí Fakultní nemocnice Olomouc Adam Fritscher. Jestli řidič pil alkohol, policisté na místě s ohledem na jeho zranění nemohli zjistit. Nařídili proto odběr krve.

Vážná nehoda se stala okolo 19. hodiny. Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému.

„Za pomoci hydraulických rozpínáků jsme rozevřeli prostor pod přístrojovou deskou a vyprostili dvě osoby. Dále jsme ustřihli zadní dveře, B sloupky a vytáhli další dvě osoby na páteřní desce a předali je záchranářům,“ popsal zásah mluvčí krajských hasičů Josef Koláček.

Sedm zraněných převezli lékaři do nemocnice, tři těžce zraněné pacienty napojili na umělou plicní ventilaci. Další čtyři lidé utrpěli lehčí zranění, mezi nimi zlomeniny končetin, řezné rány nebo otřes mozku.

„Všech sedm hospitalizovaných ve Fakultní nemocnici v Olomouci mají vážnější četná poranění a čekají je další výkony. Hospitalizováni jsou na neurochirurgické, traumatologické klinice a klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny,“ řekl Fritcher.

Řidička si spletla brzdu s plynem, vjela na chodník a narazila do stromku

Kvůli odstraňování následků havárie a zjišťování jejích příčin zůstala silnice II/365 několik hodin uzavřena. Motoristé museli až do nočních hodin využívat objízdnou trasu.

Podle dostupných údajů je dívka dvacátou obětí letošních dopravních nehod na silnicích v Olomouckém kraji. Za celý loňský rok si vyžádaly 21 lidských životů.

