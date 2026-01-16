Obchvat za miliardy využívá jen někdo, část Přerova tak dál rozčilují kolony

Václav Havlíček
  11:56
Přerov má od poloviny prosince vytoužený dálniční obchvat kolem města. Jenže úleva v dopravě přesto není taková, jak si přerovský magistrát představoval. Problémy jsou zejména v městské čtvrti Předmostí, kterou řada řidičů stále využívá při příjezdu od Olomouce namísto toho, aby zvolili cestu po novém obchvatu.

Situace nenechala klidným přerovského náměstka primátora pro dopravu Tomáše Navrátila (ANO), jenž obě varianty porovnal s palubovou kamerou. „Bojujeme v místní části Předmostí, narážíme tam na zbytečné sjíždění aut od Olomouce. Vznikají tam kolony, které by tam už při správném využití nových tras být nemusely,“ připustil Navrátil.

„Lidé si na trase od Olomouce možná nevěří nebo si myslí, že je výhodnější. Zkracují si cestu přes ulice Prostějovská, Olomoucká. Možná je to o kilometr kratší, ale nabádáme řidiče, že to rozhodně není rychlejší nebo lepší z pohledu spotřeby,“ netěší náměstka.

První řidiči projeli poslední úsek D1, který byl otevřen 19. prosince 2026 – po 58 letech od zahájení stavby dálnice.
Poslednímu úseku D1 požehnal i kněz.
Slavnostní otevření posledního úseku D1 (19. prosince 2025)
Dálnice D1 je po téměř 60 letech kompletně hotová. Silničáři na Přerovsku otevřeli poslední úsek. (19. prosince 2025)
Mapa posledního úseku D1, který byl otevřený 19. prosince 2025.
8 fotografií

Proč jet raději po estakádě Polní než přes Předmostí? Navrátil zkušební jízdou srovnal obě trasy. „Čísla mluví jasně,“ shrnul.

Trasa přes Předmostí (Velká Dlážka – Komenského):
19 přechodů pro chodce
9 křižovatek
3 kruhové objezdy

Trasa přes MÚK sever (bez poplatku) estakádu Polní (směr Tržní – Komenského):
4 přechody pro chodce
3 křižovatek
2 kruhové objezdy

Mapa posledního úseku D1, který byl otevřený 19. prosince 2025.

„V prvním případě je výsledkem časté zastavování, kolize a neustále změny tempa. V druhém případě jde o kapacitní sběrnou komunikaci o velikosti 2+2 pruhy, která je stabilnější a hlavně o jednu třetinu rychlejší,“ vypočítal Navrátil.

Zvažuje se zákaz pro kamiony

Desetikilometrový úsek dálnice D1 Říkovice – Přerov za sedm miliard korun je v provozu od 19. prosince 2025. Mnoho tisíců aut, které by jinak projížděly Přerovem, se už na svých trasách čtyřicetitisícovému sídlu v Olomouckém kraji vyhýbají.

„Úleva je obrovská. Tranzit přešel na dálnici tak, jak jsme s tím všichni počítali. Kamiony potkáme, jen když mají ve městě cílovou destinaci,“ ocenil ovšem Navrátil nezpochybnitelný přínos obchvatu.

Řidič popelářského auta nezvládl couvání a urazil roh domu, škoda je čtvrt milionu

Město Přerov ovšem stále eviduje připomínky od občanů z Předmostí, kterým v okolí domů jezdí od otevření dálnice více vozidel. „Sešel jsem se zástupci Policie ČR a městské policie. Dohodli jsme konkrétní kroky. Požadujeme úpravu směrových tabulí, zejména od Olomouce, aby jasně naváděly na Brno a Zlín mimo obytné zóny přes MÚK sever,“ řekl Navrátil.

Navrátil chce upravit vjezd na ulici Prostějovská, aby sloužil pouze osobním autům, nikoliv kamionům. Pomoci by mohly chytré semafory. „Sbíráme tvrdá data z provozu. Na jejich základě upravíme signální plány na estakádě i dalších křižovatkách pro maximální průjezdnost,“ poznamenal náměstek.

Podle něj se zvýší i dohled policistů a strážníků přímo v terénu.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Rozkaz zněl jasně, glosují lidé odfláknuté značení. Šlendrián, přitakává radnice

Nové dopravní značení v olomoucké části Nové Sady po právu budí rozpaky.

Tak tohle se nepovedlo. Nové dopravní značení v olomoucké části Nové Sady po právu budí rozpaky. Pracovníci totiž piktogramy označující cyklistický pruh namalovali bez předchozího úklidu na zamrzlý...

Úřednici odsoudili v korupční kauze, dnes jako bezúhonná už zase vede odbor

Premium
Před olomouckým okresním soudem stanula v září 2025 v kauze Autostráda úřednice...

Úřednice krajského úřadu Olomouckého kraje Svatava Špalková, odsouzená v korupční kauze Autostráda, znovu zastává na úřadě vedoucí funkci. Do čela nově vytvořeného odboru se vrátila po dočasné...

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Motorový vůz M131.1515 s přívěsným vozem na točně chebské výtopny

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

Náledí a chvíle hrůzy. Řidič skončil v potoce koly vzhůru, další boural opilý

Řidič auta v Újezdu na Olomoucku se zřítil do potoku. Posádka zůstala zaklíněná...

Složky integrovaného záchranného systému v Olomouckém kraji v neděli řešili krátce po sobě tři závažnější dopravní nehody. Havárie spojovala nezvládnutá jízda na zasněžené a namrzlé silnici. Ve dvou...

Investoři už se hrnou. Z Přerova a okolí může být po dostavbě D1 ekonomický tygr

Slavnostní otevření posledního úseku D1 (19. prosince 2025)

Nedávné dokončení nejstarší a nejdelší české dálnice D1 je dobrou zprávou pro plány investorů, kteří chystají na Přerovsku průmyslové zóny. Přímý dopad to má například i do rozpočtu obce Troubky, kde...

Obchvat za miliardy využívá jen někdo, část Přerova tak dál rozčilují kolony

První řidiči projeli poslední úsek D1, který byl otevřen 19. prosince 2026 – po...

Přerov má od poloviny prosince vytoužený dálniční obchvat kolem města. Jenže úleva v dopravě přesto není taková, jak si přerovský magistrát představoval. Problémy jsou zejména v městské čtvrti...

16. ledna 2026  11:56

Exotická koza se po týdnech toulání našla. Hasiči ji odchytli ve sklepě paneláku

Zatoulaná exotická koza se našla ve sklepě panelového domu v Jeseníku. (leden...

Několik týdnů putovala jesenickými lesy i zastavěnou krajinou exotická koza s himálajskými kořeny, která se loni na podzim zaběhla chovateli v Rychlebských horách. Tento týden se za nevyjasněných...

16. ledna 2026  10:36

Sigma nezastavuje. Chci útočit na první trojku, hlásí nová olomoucká posila Baráth

Nová posila Sigmy Olomouc Péter Baráth (uprostřed) už trénuje s týmem na...

V zasněžené Olomouci rychle podškrábl novou smlouvu, vyfotil se pro klubové kanály a pak s novým týmem odletěl na soustředění do Španělska. Fotbalisté Sigmy mají novou posilu - maďarského...

15. ledna 2026  14:43

Řidič srazil na přechodu školačku, omluvil se jí a odjel. Hledá ho policie

Policie hledá řidiče, který na Olomoucku srazil na přechodu školačku. Z místa...

Policisté z Olomoucka už více než týden marně pátrají po řidiči osobního auta, který v obci Červenka srazil na přechodu nezletilou dívku a odjel. O pomoc s vyšetřováním proto nyní požádali i...

15. ledna 2026  13:55

Řidič popelářského auta nezvládl couvání a urazil roh domu, škoda je čtvrt milionu

Řidič popelářského vozu nezvládl couvání a narazil do domu, kterému urazil část...

Nemalé starosti způsobil na Přerovsku obyvatelům rodinného domu šofér popelářského vozu jedoucí vyvézt odpad. Při couvání totiž nezvládl udržet přímý směr a narazil do rohu nemovitosti, kterou tím...

15. ledna 2026  13:06

Trh s byty v kraji podle makléřů ochladne, poroste zájem o nájemní bydlení

ilustrační snímek

Realitní trh v Olomouckém kraji podle zástupců oboru letos zřejmě nezažije žádný bouřlivý růst. Očekává se spíše stagnace jak v objemech kupovaných nemovitostí, tak v jejich cenách. Podle makléřů...

15. ledna 2026  12:01

Boj o zubaře. Radnice utrácejí miliony, mladí lékaři upřednostňují velká města

Ilustrační snímek

Nová zubařská ordinace slouží od začátku roku lidem v Hanušovicích na Šumpersku a okolí. Aby radnice pozvedla dostupnost stomatologické péče v odlehlém regionu, investovala přes dva miliony korun do...

15. ledna 2026  6:43

Olomouc stojí před otázkou zda a jak podpoří sdílená kola. Jinak zmizí z ulic

Veřejná podpora sdílených kol v Olomouci skončila a cyklisté čekají, jestli...

Veřejná podpora sdílených kol v Olomouci skončila a cyklisté čekají, jestli radnice vypíše výběrové řízení na pokračování služby. Nejhorší scénář je, že by bikesharing z města zmizel, jako se to...

14. ledna 2026  13:43

Od hořícího přímotopu explodovala v bytě tlaková láhev, škoda přesáhne milion

Byt v Olomouci po požáru přímotopu a výbuchu tlakové láhve.

V jednom z bytů v Olomouci explodovala v noci na středu tlaková lahev. Nikdo se nezranil. Událost se stala poté, co začal hořet přímotop, který byl na lahev připojen. Výbuch nastal ve chvíli, kdy...

14. ledna 2026  10:06,  aktualizováno  12:30

Konec Breiteho éry, Sigmě odešel kapitán. Zájem je i o Mikulenku. Na Hanou míří Sejk

Olomoucký kapitán Radim Breite vynadal Slávistovi Davidu Douděrovi.

Když v zimě roku 2020 přestoupil do fotbalové Sigmy záložník Radim Breite, ani o sám si nemohl myslet, že na Hané zanechá tak velkou stopu. V Olomouci nakonec strávil šest let, odehrál 181 ligových...

14. ledna 2026  11:44

Olomoucký kraj se stává mekkou gastronomie, i díky michelinským oceněním

Šéfkuchař olomoucké restaurace Entrée Přemek Forejt

Šéfkuchař a rodák z Jeseníku Jan Knedla získal dvě michelinské hvězdy, špičkové renomé získal také olomoucký kuchař Přemek Forejt, díky němuž a jeho restauraci Entrée se nejvyšší gastronomické...

14. ledna 2026  4:53

V Jeseníkách platí druhý stupeň lavinového nebezpečí, napadlo čtvrt metru sněhu

Ilustrační snímek

Horská služba v Jeseníkách kvůli vydatnému sněžení zvýšila výstrahu před lavinami z prvního na druhý stupeň z pětibodové škály. Na horách napadlo za poslední dny čtvrt metru sněhu, který se hromadil...

13. ledna 2026  15:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.