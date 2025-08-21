„Všechno za nás vyřešil pan Van Ding Nguyen, který si zrušenou prodejnu v centru obce pronajal a obchod znovu otevřel,“ popisuje místostarostka Supíkovic Radka Hečková (nez.).
Za několik let se provozovatel s obcí zcela sžil. „Je velice vstřícný a ochotný. Nic pro něj není problém. Když tady důchodci, kteří nemají jak se dostat do města, potřebují třeba ponožky nebo spodní prádlo, požadované věci jim sežene. Stejně tak různé domácí potřeby, které v obchodě běžně nemá,“ pochvaluje si místostarostka.
„Obchod je centrum všeho. Pokud na vesnici není obchod nebo hospoda, tak na ní, lidově řečeno, chcípl pes.“