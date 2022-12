Obce odmítají slučování, mají špatnou zkušenost s přerozdělováním peněz

Ústín je malá obec se čtyřmi stovkami obyvatel nedaleko Olomouce. Od roku 1990 je samostatný a takový stav si na obecním úřadě pochvalují.

Stejně jako řadu dalších je proto nepotěšil návrh Národní ekonomické rady vlády (NERV) na slučování malých obcí.

„Sloučení by pro nás byla katastrofa. Už jsme si to zažili, když jsme byli pod Těšeticemi a dvacet let se u nás nic neudělalo. Od roku 1990, kdy jsme se osamostatnili, jsme spravili a postavili kdeco. Rozšířili jsme školku, opravili obecní úřad, vybudovali komunitní centrum a další věci,“ shrnula místostarostka a předtím dlouholetá starostka Ústína Jana Chalupová.

Revize samosprávy jsou součástí listopadových návrhů NERV na snížení výdajů a zvýšení příjmů veřejných rozpočtů v Česku.

„Česká republika má dlouhodobě neobyčejně zbytnělý sektor samospráv a místních vlád, který téměř nemá srovnání se zbytkem Evropy. Dle počtu obyvatel má nejmenší průměrnou velikost obce ze všech zemí Evropské unie, zhruba 1 700. Celkový počet obcí je naopak zcela extrémní, 6 254, a s výjimkou Slovenska a Francie nevídaný,“ stojí v dokumentu představeném vládě.

60 tisíc volených politiků

Přes 60 tisíc volených politiků je podle ekonomů zcela disproporční počet. Personální a další náklady na samosprávu jsou tak v poměru k celkovým výdajům vládního sektoru silně nadprůměrné.

„Kvůli existenci velkého počtu malých obcí dochází k neefektivnímu násobení činností, neexistenci úspor z rozsahu, kumulaci volných zdrojů na úrovni každé obce tak, aby každá měla svůj polštář, velkým nákladům na samotný provoz obcí a k neúměrné zátěži tohoto systému pro celé veřejné finance, neboť obce nemají vlastní zdroje,“ konstatovali členové pracovní skupiny Veřejné finance.

Aspoň tisíc obyvatel

Nově vznikající obce musejí mít od roku 2000 alespoň tisíc obyvatel. NERV tento počet zmiňuje i při možných administrativních a ekonomických opatřeních. Chtěl by jimi vesnice přimět k postupnému slučování, přičemž složitější činnost by za ně vykonávaly obce s rozšířenou působností. Motivační má být i případná změna v rozdělování daní.

„Je možné i stanovit minimální velikost obce administrativně, například na úrovni tisíc obyvatel či výše s tím, že menší obce by dostaly možnost přechodného období ke svému spojení s jinými obcemi,“ uvedla rada vlády.

Výrazná redukce obcí do tisíce obyvatel má přinést ročně úsporu ve výši deseti miliard. Takové úvahy vyvolaly odpor například ve Sdružení místních samospráv.

„Zásadně vystupujeme proti. Je to naše kulturní a historická hodnota, že máme tolik samospráv. Chtějí na to tlačit, ale věřím, že návrh neprojde. Vždy po jistém čase se takový návrh od úředníků na slučování obcí objeví. Říkám ovšem, udělejme opak, měla by se snížit hranice pro vznik nové obce z tisíce na 500 obyvatel. Spousta městských částí tím trpí,“ řekl místopředseda krajského shromáždění Tomáš Šulák.

Obecní zastupitelé navíc zpochybňují uváděné úspory. „Už to tady bylo, dělali to komunisté. Možná slučování něco ušetřilo, ale nadělalo to spoustu problémů a pro malé obce to bylo de facto likvidační. Protože vždy byly sloučené s nějakou velkou obcí a ta všechny peníze použila pro sebe,“ podotkl starosta Sušice na Přerovsku Bohumil Gibala.

Nelíbí se mu ani odkazování na jiné evropské státy. „Nelze srovnávat něco, co je dáno místním vývojem, historií. Jak jsme se pasovali na sovětské vzory, teď se budeme snažit o jiné, ale je to stejný nesmysl. Musí se vycházet z věcí historicky daných v určité oblasti. I když to jinde může třeba fungovat,“ dodal starosta třísethlavé obce.

Návrh vyvolal debatu, od členů vlády se mu ale přílišné podpory nedostalo. Například ministr financí Zbyněk Stanjura ho označil za slepou cestu.

V Olomouckém kraji je 402 obcí, z nichž třicet je městy a dvanáct městysy. Nejmladší obce vznikly v lednu 2016 se zmenšením vojenského Újezdu Libavá. Jde o Město Libavá, Kozlov a Luboměř pod Strážnou.

Mezi změny za posledních dvacet let patří i oddělení Petrova nad Desnou od Sobotína v roce 2010 a osamostatnění někdejší prostějovské části Držovice v roce 2006.

Dohromady v regionu žilo ke konci června přibližně 623 tisíc obyvatel. Rozlohou je kraj osmý z celkových čtrnácti. V návrhu NERV se objevila i úvaha o snížení počtu krajů na osm.