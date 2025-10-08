Přerov řeší přemnožené nutrie. Myslivci je nalákají do klecí a pak odstřelí

  11:07
Z vyhledávané atrakce se nutrie říční v Přerově staly přemnoženými škůdci. Kvůli jejich řádění v oblasti přírodní památky Malá Laguna i na dalších místech se zástupci města rozhodli pro razantní opatření. Na tento týden naplánovali jejich odchyt a odstřel.
Na Malé Laguně v Přerově se přemnožily nutrie říční, které devastují vegetaci a narušují stabilitu břehů. Zástupci města s eproto rozhodli pro jejich odchyt a odstřel. | foto: Město PřerovMAFRA

Nutrie v Přerově devastují vegetaci, okusují dřeviny a narušují stabilitu břehů. „Od středy do neděle proto myslivci budou provádět jejich odchyt a odstřel,“ sdělila mluvčí města Lenka Chalupová.

Naplánovaný odchyt počítá s tím, že myslivci zvířata nalákají na žrádlo, které umístí do klecí. Po odchytu nutrie ostřelí.

„Střelba bude směřována mimo zastavěné území města a frekventované pěší stezky, aby byla zajištěna maximální bezpečnost obyvatel i návštěvníků lokality,“ řekl Petr Školoud z přerovského magistrátu.

U mlýnského náhonu v centru Přerova zimuje nutrie, zřejmě utekla chovateli

O likvidaci zvířat se postará Myslivecký spolek Žebračka, jehož členové jsou držiteli loveckých lístků a mají zkušenosti.

Podle informací myslivců, co mají odstřel na starost, budou muset vše podniknout na břehu, protože do vody se střílet nesmí. Odlov se chystají provést v brzkých ranních hodinách, lokalita je totiž oblíbeným místem s velkým pohybem lidí, běžců a cyklistů. A použít zřejmě budou muset tlumiče, aby nerušili lidi bydlící v okolí.

Hon to nebude

Podle informací iDNES.cz to nebude žádná akce v podobě honu, kdy myslivci nastoupí se všemi okázalostmi. „Toto bude probíhat spíše skrytě, abychom lidem nebyli na očích. Nutrie jsou přemnožené a musíme jednat, ale je to přece jenom z hlediska veřejnosti citlivá záležitost, především očima lidí, kteří nutrie na Lagunách potkávají a přikrmují je jako domácí mazlíčky. Bohužel to je také jedním z důvodů, proč jsou přemnožené,“ uvedl Jiří Zemánek, místopředseda Okresního mysliveckého spolku Přerov.

„Regulace se kromě Malé Laguny dotkne také lokality Velká Laguna a městského rybníka – tam bude ale probíhat výhradně formou odchytu,“ doplnil Marek Herman z odboru životního prostředí města, který připomíná, že v České republice nepatří nutrie mezi lovnou zvěř, ale mezi nepůvodní druhy v přírodě nežádoucí.

Před pár lety se Přerov zabýval také přemnoženými bobry, kteří se zabydleli rovněž u Laguny. Některé stromy musely být tehdy po jejich řádění pokáceny, protože představovaly riziko pro okolí.

Letos v lednu se bobři znovu objevili v jiné části města – konkrétně u mlýnského náhonu Strhanec, poblíž panelového sídliště. I tady likvidovali stromy, město Přerov proto přistoupilo k instalaci protiokusového oplocení. Vloni bobři pobývali rovněž u svrčovských rybníků, patřících městu.

Přerov vzdal odlov bobra ničícího stromy i hráze, podle odborníků by nic neřešil

Přerovská Laguna je oblíbeným místem pro relaxaci a vycházky. Stojí tam mimo jiné také dětské hřiště, které vloni zasáhla povodeň a které město opravilo tak, aby mu už velká voda nemohl ublížit.

„Revitalizací prošla po povodni také sportoviště, přibyly stojany na kola, dvacet laviček z jasanového dřeva a patnáct dvojkošů na směsný a plastový odpad,“ vyjmenovala mluvčí města.

5. května 2025
