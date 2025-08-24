„Některé mladé samice v dobré kondici jsou schopny mít potomky, tedy první vrh od osmého měsíce života, až třikrát ročně, a to tři nebo i šest mláďat,“ vysvětlil vedoucí odboru životního prostředí Petr Loyka.
Lidé je cíleně krmí a jejich počet v Olomouci narostl natolik, že v srpnu začal jejich cílený odchyt v centru města.
Jen v loňském roce myslivci na Olomoucku odstřelili 312 nutrií. Podle Petra Loyky to však nestačí.
„Nepůvodní nutrie konkurují našim původním druhům a poškozují nejen vodní a mokřadní biotopy, protože nutrie v Česku v některých lokalitách škodí například původnímu hryzci vodnímu, vodním ptákům a ničí prostředí potřebné pro obojživelníky,“ zdůraznil.
Odchyt je profesionální
Úbytek vegetace rovněž ovlivňuje hnízdění ptáků, na podhrabaných březích hrozí pády stromů. „Proto s nimi nemůžeme mít slitování, i když nás za to někteří kritizují a snaží se do čistě biologického problému vnášet emoce,“ řekl Loyka.
Odchyt v Olomouci provádějí oprávnění lidé a vše je řádně evidováno. Místo je následně očištěno a vydezinfikováno. „Na akci postupně vyčleníme více než 200 tisíc korun, situaci v žádném případě nepodceňujeme,“ uzavřel Petr Loyka.