Nutrie ničí břehy i parky, v Olomouci začal jejich odchyt

Rostislav Hányš
  6:37
V Olomouci začal odchyt nutrií. Tento v naší přírodě nepůvodní býložravec znečišťuje a ničí břehy Moravy, Mlýnského potoka i Bystřice a poškozuje také trávníky v parcích. Lidé navíc nutrie krmí, čímž často podporují i množení potkanů a holubů. Nutrie se velmi snadno množí.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

„Některé mladé samice v dobré kondici jsou schopny mít potomky, tedy první vrh od osmého měsíce života, až třikrát ročně, a to tři nebo i šest mláďat,“ vysvětlil vedoucí odboru životního prostředí Petr Loyka.

Lidé je cíleně krmí a jejich počet v Olomouci narostl natolik, že v srpnu začal jejich cílený odchyt v centru města.

Vlk proměnil chování zvěře v Jeseníkách, myslivci se bojí o kamzíky

Jen v loňském roce myslivci na Olomoucku odstřelili 312 nutrií. Podle Petra Loyky to však nestačí.

„Nepůvodní nutrie konkurují našim původním druhům a poškozují nejen vodní a mokřadní biotopy, protože nutrie v Česku v některých lokalitách škodí například původnímu hryzci vodnímu, vodním ptákům a ničí prostředí potřebné pro obojživelníky,“ zdůraznil.

Odchyt je profesionální

Úbytek vegetace rovněž ovlivňuje hnízdění ptáků, na podhrabaných březích hrozí pády stromů. „Proto s nimi nemůžeme mít slitování, i když nás za to někteří kritizují a snaží se do čistě biologického problému vnášet emoce,“ řekl Loyka.

Hnízdí nezvykle brzy. Na rybnících v Tovačově se objevila první housata

Odchyt v Olomouci provádějí oprávnění lidé a vše je řádně evidováno. Místo je následně očištěno a vydezinfikováno. „Na akci postupně vyčleníme více než 200 tisíc korun, situaci v žádném případě nepodceňujeme,“ uzavřel Petr Loyka.

24. srpna 2025  6:37

