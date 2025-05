Experti však nález v Bystřici prozkoumali a zjistili, že se jedná o velkou nutrii, jež nebyla přimrzlá, pouze se odmítala hnout od dvou igelitek plných jablek a mrkví.

„Tehdy byl výskyt tohoto nepůvodního invazního hlodavce v Olomouci spíše sporadický, jednalo se o ojedinělé úniky z chovů na kožešinu a maso. Dnes už je nutrie téměř všude,“ shrnul Jiří Šafář z olomouckého pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK).

Podle vedoucího odboru životního prostředí olomouckého magistrátu Petra Loyky se nutrie vyskytují v ramenném systému řeky Moravy i na přítocích a lidé si je někdy pletou s bobry. Roztomilí hlodavci s milými čumáčky jsou vítanými objekty k pozorování a lidé je chodí přikrmovat.

„Býložravá nutrie je vděčný konzument, denně sežere kilo až dvě potravy a lidem se líbí, jak do nich doslova padá vše, co jim přinesou. Bohužel často, zejména v centru města na březích Mlýnského potoka, současně přikrmují i potkany nebo holuby,“ upozornil Loyka.

Dodal, že cílené krmení nepůvodních nutrií narušujících a znečišťujících břehy si vyžádalo svou daň.

„Samice v jednom vrhu může rozšířit kolonii o tři až šest jedinců, přitom může mít mláďata i třikrát ročně. Tak se nemůžeme divit, že v příznivých podmínkách s dostatkem potravy jejich počty rostou a my musíme začít připravovat cílený odchyt alespoň v centru města,“ konstatoval Loyka.

Ačkoliv se v mysliveckých statistikách v posledních letech odlovené nutrie objevují po stovkách, nestačí to.

„Nepůvodní druhy konkurují a ničí naši přírodu, zásahy proti nim jsou proto namístě a musíme je nekompromisně likvidovat. Olomoucká ‚polodivoká‘ populace nutrií není výjimkou,“ uvedl Loyka.

Odchytovou akci ve spolupráci s odborníky připravuje magistrát na září, součástí má být rovněž kampaň, která má lidem vysvětlit, že přikrmování nutrií je nežádoucí.

Pozor na vzteklinu či tasemnici

Nebývalý populační boom hlodavce původem z Argentiny, který v české krajině nemá přirozeného nepřítele a začal se nekontrolovaně množit, potvrzují i experti.

„Není to jen problém Olomouce, s nutriemi se potýkají i další velká města jako Otrokovice či Kroměříž. Můžou za to i mírné zimy, které jim umožňují přežít, a pak také fakt, že je lidé berou jako atrakci a v zimě je přikrmují. Když mají dost potravy, daří se jim,“ přiblížil Ondřej Mikulka z Ústavu ochrany lesů a myslivosti Mendelovy univerzity v Brně.

Početné skupiny nutrií mohou napáchat značné škody a dokážou zdevastovat celé území, kde žijí. Poškozují vodní ekosystémy, dřeviny a polní plodiny, mají na svědomí narušení hrází, i těch protipovodňových, vytlačují ohrožené druhy živočichů.

A mohou roznášet i některé nemoci. „Je tady riziko zavlečení tularémie, může to být kokcidióza a vzácně i vzteklina. V rámci parazitologického vyšetření nutrií z Povodí Moravy i přímo z Olomouce jsme našli mimo jiné i obávanou tasemnici liščí, která napadá játra. Přenos přímo z nutrie na člověka není pravděpodobný, ale třeba přes psa, který napadne nutrii, by možný byl. Osobně vím za posledního čtvrt roku o třech případech, kdy ke konfliktu psa s nutrií došlo,“ přiblížil

Mikulka, jenž nutrii považuje za nejinvazivnější druh na světě. Zmiňuje případ z Lousiany v USA, kde až brutálním způsobem nutrie spásaly mokřady, takže ptáci najednou neměli kde hnízdit, hmyz se neměl kde vyvíjet a narušily i vodní režim obojživelníků.

„Nic podobného a v takové míře se u nás zatím neděje, ale už pozorujeme první náznaky takového chování v několika mokřadních lokalitách v sousedství Litovelského Pomoraví v okolí Moravičan a Mohelnice na Šumpersku,“ informoval Mikulka.

Ne bobři, ale nutrie

Ochránci přírody potvrzují, že nutrie se v CHKO Litovelské Pomoraví vyskytuje dlouhodobě. A tropí tam neplechu, která je často svalovaná na bobry.

„Bobr alespoň staví hráze a zadržuje vodu v krajině, zatímco nutrie nic z toho nedělá a její činnost žádný přínos nemá,“ porovnal Šafář z AOPK.

Rozdíl je podle odborníků rovněž v tom, že zatímco bobr žije v teritoriích, kdy se na dva až pět kilometrů vyskytují maximálně tři až pět jedinců, nutrie žije v obrovských rodinách a až čtyřicetihlavých koloniích.

„Takto se vyskytují po celém toku. V poslední době také sledujeme, že jim nejvíc vyhovuje zemědělská krajina, kde jsou vodní toky, a příměstské lokality, kde mají dostatek potravy. Kvůli invazi nutrií evidujeme velké škody na polních plodinách na jižní Moravě v okolí Hodonína, ale i Olomouc je pro ně ideální,“ varoval Mikulka.

Zredukovat populaci, která se šíří geometrickou řadou, je podle něj velký oříšek. I když je nejefektivnějším způsobem odstřel, pro města, kde nikdo nemá odvahu kvůli bezpečnosti lovit, je schůdnější variantou odchyt.

„Je možný pouze do živolovných pastí, nabízí se tedy klasický sklopec, ale zkoušíme vyvíjet i skupinové pasti, do kterých by se chytlo víc jedinců naráz. Tak či tak je tu pak otázka, co s živým zvířetem, legislativně je problém je usmrtit,“ upozornil expert.

Nutrie, bobr, nebo ondatra?

Podle ochránců přírody nemusí být pro laika úplně jednoduché rozeznat nutrii, lidé si ji často pletou s bobrem nebo ondatrou. To je i případ Ladislava Kozáka z Olšan na Šumpersku, který pozoroval nutrie na své zahradě u potoka obehnaného vysokým rákosem.

„Natočil jsem celou rodinu se třemi mláďaty, jak mi na pozemcích spásají jetelinu. Myslel jsem, že to jsou ondatry. Až jsem video ukázal kamarádům, ti mě vyvedli z omylu,“ usmívá se muž.

Od bobra lze nutrii poznat podle ocasu, který má nutrie kulatý, kdežto bobr placatý.

„Pokud však plave ve vodě a vidíme pouze hlavu, vodítkem může být, že bobří hlava je vždy jednobarevná, kdežto nutrie má po stranách tlamičky světlé licousy,“ poradil Šafář.

Lidé se také mohou zapojit do monitoringu výskytu chlupatých vetřelců a hlásit svá pozorování do volně dostupných aplikací BioLog nebo iNaturalist. Monitoring začal loni a potrvá ještě dalších pět let.

Aktuálně je za poslední dobu v aplikaci iNaturalist vloženo na pět desítek pozorování, z toho nejvíce je právě z Olomouce.

Podle ochránců přírody by si obyvatelé měst měli také všímat pobytových znaků, jako jsou stopy s plovací blánou nebo protáhlý černý trus, který vypadá, jako by jej zde zanechalo obří morče. To vše ukazuje na nutrii.