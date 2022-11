Jste hrdinové, chválil majitel Nutrendu dezinformátory. Teď zarytě mlčí

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet tři měsíce zdarma

„To jsou borci, kteří bojují za naši svobodu. Za to, aby bylo vše, jak má být, a aby tady nebyly takový prasárny, co se na nás hrnou.“ Těmito slovy mimo jiné velebil na říjnovém firemním večírku majitel známé olomoucké společnosti Nutrend vyrábějící sportovní výživu Richard Zedník dvojici mužů kontroverzní pověsti – Pavla Zítka a Libora Malého. A čelí za to kritice.