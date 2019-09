Ohrožujete zdraví dětí, odmítají rodiče ze Šumperska vysílače na škole

Proti vysílačům protestují rodiče dětí i někteří pedagogové. „Vysílače na školu umístili před rokem. Obecní úřad nás o ničem neinformoval, takže jsme proti tomu ani nemohli vznést protest. Už rok se marně snažíme, aby na škole nebyly,“ zlobí se členka školské rady za rodiče žáků Jitka Heclová z Nového Malína.

Rodiče argumentují naměřeným elektromagnetickým zářením, které je sice v normě, ale podle nich překračuje doporučené hodnoty.

„Odborníci ve škole naměřili 3,1 voltu na metr. Doporučené hodnoty jsou přitom 0,6 voltu na metr. Nechceme nechat děti ozařovat něčím, co může mít negativní dopady na jejich zdraví. Vždyť se ve škole pohybují řadu hodin denně,“ uvádí Heclová.

Podle ředitelky školy Jany Švábové k obavám není důvod. „Registrujeme protesty od rodičů a některých vyučujících. Držíme se ale toho, co vzešlo ze závěrů měření, které ukázalo, že vše vyhovuje normám. Věřím, že ty jsou nastaveny tak, jak mají být,“ sdělila Švábová.

Podle ní tak není důvod vysílače z budovy odstraňovat. „Naše škola rozhodně není jediná, která je má,“ podotkla.

Hodnoty jsou hluboko pod hranicí normy, brání vysílače obec

Obec, která školu zřizuje, tvrdí, že záření žádné limity nepřekračuje. „Je to nafouklá bublina. Pro nás jsou rozhodující měření. Zjištěné hodnoty jsou mnohem nižší, než je stanoveno v normách. Rozhodně nikdo z nás nechce ubližovat malým dětem,“ uvádí místostarostka Nového Malína Lenka Tylová.

Demontáž zařízení obec odmítá. „Není k tomu důvod,“ říká Tylová.

Norma se podle starosty Nového Malína Marka Štencla v závislosti na druhu záření pohybuje od 40 do 60 voltů na metr. Za vysílače obec inkasuje desítky tisíc korun ročně.

„Rozhodně ten vysílač není kvůli penězům, ale proto, aby lidé měli dobrý signál,“ uvádí Štencl.

Obec se snaží vyjít rodičům vstříc a chystá opatření. „My nad rámec svých povinností necháme část střechy pod vysílačem pokrýt speciální folií a oplechovat,“ popisuje místostarostka Tylová.

Odborník: Do současných norem se vejde téměř cokoliv

Takové řešení ale nespokojeným rodičům nestačí. „Není možné před tím zavírat oči. I když obec za umístění vysílačů na školní budově inkasuje desítky tisíc, měla by svůj postoj přehodnotit,“ míní Heclová s tím, že rodiče chtějí problém znovu otevřít na příštím zasedání obecního zastupitelstva.

Brněnský odborník Petr Makeš, který se specializuje na elektromagnetické záření, provádí měření na školách a dělá přednášky o jeho škodlivosti, před umísťováním vysílačů na střechy školních budov varuje.

„Naše normy jsou v této oblasti postavené tak, že se do nich vleze prakticky cokoli. Myslím, že bychom se spíš měli držet toho, co doporučují stavební biologové z vyspělých zemí, a to je 0,6 voltu na metr. Zvláště když jsou v budově dlouhodobě děti,“ uvádí Makeš.

Podle něj fólie ani oplechování střechy pod vysílačem nepomohou. „To, co požadují rodiče, je správné. Školní budovy rozhodně nejsou vhodnými objekty pro takové vysílače,“ dodává Makeš.