Jeseníky nelákají jen sjezdovkami, areály se předhání ve wellness či gastronomii

Rostislav Hányš
  6:00
Doby, kdy v Jeseníkách vznikaly nové areály a lyžařská střediska se předháněla, kdo rozjede modernější lanovku nebo zasněžovací systém, jsou už asi nenávratně pryč. Letošní novinky pro zimní sezonu se tak jeví o poznání skromněji, nicméně pořád velmi zajímavě. Tou nejdůležitější zprávou pro zákazníky je však shoda většiny provozovatelů areálů na tom, že letos se zdražování neplánuje.
Loni začali v areálu na Dolní Moravě vyrábět sníh 13. listopadu.

Loni začali v areálu na Dolní Moravě vyrábět sníh 13. listopadu. | foto: Horský resort Dolní Morava

Loni začali v areálu na Dolní Moravě vyrábět sníh 13. listopadu.
Loni začali v areálu na Dolní Moravě vyrábět sníh 13. listopadu.
Loni začali v areálu na Dolní Moravě vyrábět sníh 13. listopadu.
Loni začali v areálu na Dolní Moravě vyrábět sníh 13. listopadu.
18 fotografií

Nejočekávanějším horským tahákem je otevření unikátního wellness Melori aqua & spa v Horském resortu Dolní Morava, který vedle centra Kraličák patří k jesenickým areálům s nejdynamičtějším rozvojem. Nové relaxační prostory se mají otevřít v průběhu zimních měsíců a poslouží nejen ubytovaným, ale i ostatním zájemcům.

„Součástí nového wellness budou vnitřní i venkovní relaxační bazény, dětský tematický spray park s tobogány, saunový svět s ochlazovacím jezerem a vodopády, prostorné fitness centrum, privátní wellness zóny a také ty odpočinkové s lehátky a bistrem,“ popsal manažer areálu Karel Keklak.

Jen vodní část zaujímá přes 550 metrů čtverečných. Propojí interiér s exteriérem, panoramatický bazén nabídne dechberoucí výhledy na hřeben Králického Sněžníku.

V horském středisku na Dolní Moravě se rodí nové wellness centrum. (26. října 2025)

Díky inteligentním systémům filtrace a čištění se až 80 procent vody znovu vrátí zpět do oběhu. „Každý litr tu projde procesem znovuzrození. Chceme ukázat, že i velký wellness provoz může být ekologicky šetrný,“ dodal manažer Horského resortu Dolní Morava, který nabízí nejdelší sjezdovku v Česku měřící 3,7 kilometru.

Lyžaře zajímá nabídka jídel či parkování

Jinak lyžařské areály tradičně upravují systémy zasněžování, aby vyráběly sníh efektivněji, a také investují do zabezpečovacích prvků, jako jsou ochranné sítě nebo značení na sjezdovkách.

„Nejde ani tak o nové prvky zasněžovacícho systému, ale aplikace nových trendů. Dnes už je zasněžování vědecká disciplína se vším všudy,“ podotkl majitel horského centra Kraličák Dušan Juříček.

Totéž potvrzuje i Ski Aréna Karlov. „V areálu Myšák máme radar, středisko je nasnímané podrobně z dronu. Díky této technice budeme přesně vědět v čase, jaká je kde výška sněhu a podle toho nasazovat techniku,“ popsal mluvčí Ski Arény Karlov Boris Keka.

Areály zaměřují stále větší pozornost i na gastroprovozy, aby zkvalitnily nabídku jídel. Třeba Kraličák otevře novou moderní samoobslužnou jídelnu. „Tento prvek nám v gastru chyběl. Je totiž hodně lidí, kteří tento druh občerstvení upřednostňují a právě jim chceme vyjít vstříc. Teď máme pokryté celé spektrum,“ objasnil Juříček.

Na zrekonstruovanou restauraci se mohou těšit návštěvníci střediska Kouty nad Desnou. „Bude pohodlnější, nabídne větší komfort a rychlejší obsluhu,“ sdělila manažerka střediska Zuzana Zemková.

Pohled na spodní stanici šestisedačkové lanovky a část zázemí lyžařského areálu v Koutech nad Desnou na Šumpersku

Horská centra také neustále řeší parkovací plochy. Například návštěvníci Kraličáku ocení propojení několika tamních parkovišť. „Nově vznikne jedno centrální, najíždět se bude pouze z jedné strany a rovněž výjezd je jen jeden. Provoz bude plynulejší, zabráníme případným kolizím,“ vysvětlil Juříček.

Reality show a zimní festival

Stále oblíbenější jsou akce na sněhu od kultury po sport. Nechybí testování lyží, zimní koncerty nebo závody. Dolní Morava se znovu zapojí do oblíbené akce „S ČT Sport na vrchol“. Reality show pro amatérské lyžaře v lednu nabídne možnost aktivně se zapojit do vysílání a zároveň poměřit své lyžařské schopnosti s ostatními.

V Koutech nad Desnou kromě řady dalších akcí připravují velký zimní festival, kde se na třech pódiích vystřídá řada zpěváků a DJ. „Akce na sněhu už patří ke standardu, lidé se na horách rádi pobaví,“ podotkla Zemková.

Majitelé a provozovatelé horských středisek mají pro turisty ještě jednu zásadní a potěšující zprávu – ceny permanentek pro zimní sezonu 2025/2026 sice ještě nejsou definitivně stanoveny, většina zástupců nicméně avizuje, že zůstanou stejné. Centra stále víc směřují návštěvníky k on-line platbám. „Eliminujeme tím zbytečné nápory u pokladen. Elektronický nákup permanentek s předstihem navíc nabízí zajímavé slevy,“ poznamenal Keka.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Česko zalité bílým mořem. Fotografové zachytili kouzla inverze v horách

Inverze na Šumavě, hrad Kašperk. (6. listopadu 2025)

Mlhavé ráno následované teplým slunečným dnem. Právě tato kombinace zajistila, že na mnoha místech Česka šlo v tomto týdnu sledovat majestátní jev známý jako inverze, který vzniká smísením teplého...

Řidič na Hané natočil meteor, který pročísl noční oblohu. Astronomové ho pak překvapili

Uničovský bolid letěl do Maďarska, z úlomku komety velikosti pěsti nezbyde nic

Jasný meteor, známý jako bolid, protkl moravskou oblohu dnes nad ránem. Tomáši Molíkovi se jej ráno při cestě z Uničova na Olomouc podařilo zachytit kamerou za čelním sklem svého auta. „Na kameře to...

Při nehodě dvou aut na Olomoucku zemřel mladistvý spolujezdec. Zraněných je sedm

Na silnici u Křelova-Břuchotína na Olomoucku se v sobotu večer srazila dvě...

Srážku dvou osobních aut na silnici u Křelova-Břuchotína na Olomoucku v sobotu večer nepřežil mladistvý, který v jednom z vozů cestoval jako spolujezdec. Dalších sedm lidí utrpělo zranění. Silnice...

Krádež kabelů zastavila u Lipníka nad Bečvou provoz na železničním koridoru

Lipník nad Bečvou. Vyfoceno 29. září 2024.

Kvůli nedělní krádeži kabelů na koridoru v Lipníku nad Bečvou na Přerovsku budou i v pondělí přetrvávat komplikace v železniční dopravě. Provoz byl kvůli incidentu mezi Lipníkem nad Bečvou a...

Noah - Olomouc 1:2, před poločasem rozhodl Sylla. Hosté slaví první vítězství

Daniel Vašulín hlavičkuje v pokutovém území Noahu.

Olomoučtí fotbalisté se dočkali ve třetím kole hlavní fáze Konferenční ligy prvního vítězství v soutěži. Na půdě arménského FC Noah zvítězili 2:1. Brankami v prvním poločase se o to zasloužili...

Jeseníky nelákají jen sjezdovkami, areály se předhání ve wellness či gastronomii

Sněžná děla začala na Dolní Moravě vyrábět technický sníh 13. listopadu.

Doby, kdy v Jeseníkách vznikaly nové areály a lyžařská střediska se předháněla, kdo rozjede modernější lanovku nebo zasněžovací systém, jsou už asi nenávratně pryč. Letošní novinky pro zimní sezonu...

10. listopadu 2025

Olomouc - Pardubice 2:0, Sigma rozhodla v závěru, rozhodčí rozdali hned tři červené

Olomoucký útočník Daniel Vašulín se raduje z gólu proti Pardubicím.

Dlouho to vypadalo, že oba týmy odejdou z 15. kola nejvyšší fotbalové soutěže smírně, nakonec však Olomouc v závěru udeřila. A to hned dvakrát, nejprve se trefil hlavou Vašulín, na něhož z penalty...

9. listopadu 2025,  aktualizováno  18:27

Při nehodě dvou aut na Olomoucku zemřel mladistvý spolujezdec. Zraněných je sedm

Na silnici u Křelova-Břuchotína na Olomoucku se v sobotu večer srazila dvě...

Srážku dvou osobních aut na silnici u Křelova-Břuchotína na Olomoucku v sobotu večer nepřežil mladistvý, který v jednom z vozů cestoval jako spolujezdec. Dalších sedm lidí utrpělo zranění. Silnice...

8. listopadu 2025  20:48,  aktualizováno  9. 11. 10:31

Poutníci i výletníci získali u polských hranic nové útočiště, faru v Travné

Rodiny, skauti i poutníci po jesenických poutních místech získali nové útočiště...

Rodiny, skauti i poutníci po jesenických poutních místech získali nové útočiště v Rychlebských horách. Faru v Travné na Jesenicku má od ledna ve výpůjčce organizace Brontosaurus Slezsko a spolu s...

9. listopadu 2025  6:07

ŘSD do prosince vymění porušený mostní závěr na I/35 vedoucí Olomoucí

Jednu z nejvíce vytížených komunikací v Olomouckém kraji – silnici I/35 čeká...

Důležitá silnice I/35 ve Velkomoravské ulici v Olomouci, kterou projede tisíce aut denně, přišla kvůli opravám mostu o jeden jízdní pruh. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) vyměňuje poškozený závěr...

8. listopadu 2025  7:22

Řidič na Hané natočil meteor, který pročísl noční oblohu. Astronomové ho pak překvapili

Uničovský bolid letěl do Maďarska, z úlomku komety velikosti pěsti nezbyde nic

Jasný meteor, známý jako bolid, protkl moravskou oblohu dnes nad ránem. Tomáši Molíkovi se jej ráno při cestě z Uničova na Olomouc podařilo zachytit kamerou za čelním sklem svého auta. „Na kameře to...

7. listopadu 2025  16:01

Česko zalité bílým mořem. Fotografové zachytili kouzla inverze v horách

Inverze na Šumavě, hrad Kašperk. (6. listopadu 2025)

Mlhavé ráno následované teplým slunečným dnem. Právě tato kombinace zajistila, že na mnoha místech Česka šlo v tomto týdnu sledovat majestátní jev známý jako inverze, který vzniká smísením teplého...

7. listopadu 2025  15:07

Jsem hrdá, jak to zvládá, říká matka hocha, kterého v Bostonu čeká důležitá operace

Čtyřletý Kubík Kouřílek z Mrskles na Olomoucku je v Bostonské nemocnici před...

Malý Kubík z Mrskles na Olomoucku, který trpí vzácným onemocněním cév a kvůli vysokému tlaku mu hrozí infarkt, statečně zvládá na klinice v Bostonu všechna vyšetření. Je to nezbytná příprava na...

7. listopadu 2025  13:15

Po vandalovi zůstala spoušť. Co k tomu střízlivého muže vedlo, ptá se policie

Zadržený pachatel v Jeseníku poškodil více než desítku aut i několik vchodů...

Čtvrteční procházku městem si čtyřiadvacetiletý mladík v Jeseníku bude zřejmě dlouho vyčítat. Střízlivý, přesto velmi agresivní muž poničil více než deset zaparkovaných aut v Tylově ulici. Policisté...

7. listopadu 2025  12:01

Díky wellbeingu máme lepší vztahy. V Prostějově se studenti učí mít se rádi

Ředitel školy Marek Moudrý a garantka projektu Pečuj o sebe a proděkanka...

Na prostějovské střední škole zavedli výuku wellbeingu. Studenti se učí pracovat se stresem, nastavovat si hranice a zvládat své emoce. „Věnujeme se také tématům, která naše žáky a žákyně pálí a o...

7. listopadu 2025  11:01

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Malý Štokr, lokomotiva U57.001, ve stanici Osoblaha je připraven k jízdě do...

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  7. 11. 8:59

Olomouc v Konferenční lize 2025/26: program, soupeři, kde sledovat

Fotbalisté Olomouce slaví gól do sítě Slovácka.

Fotbalisté Olomouce po sedmi letech zase hrají v Evropě. Jak se Sigmě v ligové fázi Konferenční ligy daří, jaké má soupeře, termíny zápasů i kde je můžete sledovat najdete v průběžně aktualizovaném...

20. října 2025  13:50,  aktualizováno  6. 11. 22:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.