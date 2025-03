Přerov představil logo, jehož cílem je nejen spojovat město s obyvateli

Nový vizuální styl považuji lidé podle mluvčí města Lenky Chalupové za povedený. „Vychází z charakteru města Přerova, pracuje s přívětivou typografií, piktogramy i barevností. Koncept spojení a identitu navrhlo trio designérek v rámci soutěže, kterou pro město zajišťovala organizace Czechdesign,“ řekl přerovský primátor Petr Vrána.

„Je to velmi hravé i pro nás kreativce. Stále se dá vymýšlet, co Přerov spojuje. Historii a současnost. Oba břehy Bečvy. Fanoušky a sportovce. Interprety a posluchače. Všechny generace. Zubry a Zubřice,“ vyjmenovala marketingová pracovnice města Jana Pivodová, která připomněla, že se slovo „spojení“ propíše i do měsíčníku města, který od dubna změní svůj název – z Přerovských listů se stane Přerovská spojka.

Nová slovní hříčka se objevila i na sdílených kolech. „Kola vyjela do ulic v nových barvách, ale i s nápisy. Na jednom blatníku je Přerov spojuje, na druhém Sdílej kolo, sdílej město. Nový vizuální styl města pracuje s heslem Přerov spojuje, a právě sdílená kola tuto myšlenku skvěle odrážejí,“ poznamenal náměstek primátora Tomáš Navrátil.

„Proto se nám zdálo přirozené, aby se právě sdílená kola stala jedním ze základních nositelů nového vizuálního stylu. Máme nejkrásnější sdílená kola, která nejen zapadají do nového vizuálu, ale zároveň je vtipně doplňují nové nápisy,“ konstatoval Navrátil.

Spojení

Autorky logotypu navrhly téma spojení a do něj přenesly svázáním znaků „e“ a „r“. „Spojení se následně promítá i do dalších grafických prvků prostřednictvím linek nejrůznějších tvarů a délek. Ozdobný výběh znaku ‚P‘ může připomínat roh zubra, symbol města. Křížení dříku a tohoto výběhu naznačuje křižovatku a odkazuje k Přerovu jako dopravní tepně. V logu a celé identitě se promítá motiv dynamického švihu objevujícího se v hudbě a sportu,“ popsaly své dílo vítězky soutěže, které za to dostaly od města odměnu ve výši 550 tisíc korun.

Porota soutěže Kateřina Přidalová – grafička, teoretička, novinářka, zakladatelka platformy Designeři dětem

Markéta Steinert – grafička, teoretička, zakladatelka Markéta Steinert studio

Roman Černohous – grafik, typograf, zakladatel Typotime

Petr Vrána – primátor města Přerova

Jan Horký – architekt a urbanista, zastupitel města Přerova.

Městu bylo na míru navrženo také písmo Spojka. „Jeho Display řez má ozdobné náběhy a výběhy, v nichž je stylizován zubr do tvaru rohu. Tento řez obsahuje speciální ligaturu „Přerov“, díky které je logotyp součástí psaného textu,“ upřesnila grafička Tereza Drábková.

Vizuální systém

Přerovu chyběl ucelený vizuální systém, a tak se pro komunikaci využívaly prvky jako městský znak s věžemi a zubří hlavou nebo prapor.

„Na jaře loňského roku jsme se rozhodli, že si město zaslouží nový silný grafický symbol. Nehledali jsme jen logo, ale celý grafický systém, který se promítne do života, a to se nám, myslím, povedlo,“ vysvětlil primátor Vrána, který byl za město členem poroty.

Na historické prvky odkazuje i nová identita. „Primárními barvami jsou cihlová a béžová. Doplňkové barvy palety volně navazují na barvy vyskytující se v historickém centru – jde o tmavě modrou, světle modrou a růžovou,“ popsala Jana Pivodová.

Člen poroty Jan Horký zase poznamenal, že spojení a propojení, které nese nové logo, je v době rozdělování společnosti důležitě. „Navíc mě oslovuje návaznost na barevnost hanácké cihly. Už se těším, až budu logo nosit hrdě na tričku,“ prohlásil.

Návrh dokreslují také autorské piktogramy, ilustrace zobrazující motivy dopravy, úřadu, projednání, kultury, sportu nebo rodiny.

„Systém je hravý a zdobný, ale ne folklorní. Autorkám se podařilo pro Přerov navrhnout koncept, který je velmi funkční a dlouhodobě udržitelný,“ podotkla Jana Vinšová, ředitelka organizace Czechdesign, která soutěž pro město za 297 tisíc korun pořádala.