Olomoucký kraj cyklistům zaslíbený. Milník 500 kilometrů stezek je na dosah

Po cyklostezce mezi Olomoucí a Chomoutovem se první kola projedou příští rok. Národní cyklokoordinátor Jaroslav Martinek, shodou okolností obyvatel Chomoutova, je přesvědčený, že jakmile bude hotovo, počet cyklistů zde ihned vzroste.

„K tomu se zvedne i jízda na inlinech a vycházky. Je to jednoduchá rovnice, postav stezku a uvidíš, co se začne dít. Podívejte se na novou cyklostezku Černovír – Štěpánov. Ještě v lednu v zimě tam bylo narváno, lidé si to okamžitě najdou,“ odkazuje na nový úsek zkolaudovaný na konci minulého měsíce. Patří k němu i odbočka na Chomoutov kolem Hromova dubu.

Zhruba čtyřkilometrová stezka za přibližně sto milionů, na níž spolupracovaly čtyři obce a investičně ji zastřešil Mikroregion Šternbersko, vede souběžně s železniční tratí a cestou překonává Trusovický potok, říčku Grygavu a Sitku.

Lze se z ní rovněž napojit na nadregionální trasu na Šternberk, a proto vznikly kromě mostků i dva podjezdy pod vlakovým koridorem na Prahu. U odbočky na Chomoutov stojí posilovací stroje a nedaleko staré vodárny u Chomoutovského jezera doplňuje cestu i pumptracková dráha.

Nejočekávanější investice Štěpánova posledních let sice skončila už loni, proces ale zdržely komplikace s digitalizací stavebního řízení.

„Stejně tak se po letech čekání dočkala bezpečného protažení i cyklostezka do Benátek,“ připomenul starosta Jiří Šindler (nez.).

Olomouc získá trasu od sadů až na kraj města

V Olomouci pak vzniká další část trasy napojující předměstí Týneček, staví se „za humny“ v Pavlovičkách. V létě naváže úsek přes rušnou Chválkovickou skrze Veverkovu do ulice Na Zákopě.

„Letos bude též vybudována cesta od krematoria přes neředínský kopec kolem fakulty tělesné kultury a pevnůstky k lávce přes dálnici,“ uvedl olomoucký cyklokoordinátor Stanislav Losert.

„Dojde i na poslední úsek bezbariérové trasy na Dolní Novosadské, zhruba od železničního přejezdu směrem k poslední křižovatce do Holice,“ dodal a zmínil rovněž chystaný piktogramový koridor v Rooseveltově, kterou letos čeká velká rekonstrukce. Vznikne tak trasa od Smetanových sadů až na jižní okraj města.

Krajské město též postaví cyklopřejezdy u chválkovické pevnůstky ve Chválkovické ulici, přes Pražskou k Erenburgově a na Polské v křižovatce u konce hlavní aleje ve Smetanových sadech.

Postupně v regionu rovněž vznikají dílčí úseky cyklostezky Romže propojující Prostějov a Konici. Léta očekávaná bezpečná cesta by mohla být hotová příští rok.

Přírůstky nemusí být vždy jen nové asfaltky

Krajští cyklokoordinátoři průběžně jednají se Státním pozemkovým úřadem s cílem využít pozemkových úprav. Takto se například podařilo přijít s trasami mezi Náměští na Hané a Těšeticemi či u Křelova na Olomoucku. Stejně tak by z nich mělo těžit posunutí dálkové cyklostezky Bečva, kterou podemílá řeka.

„Na dořešení pozemkových úprav čekáme také například v úseku od Šumperku přes Nový Malín, Dolní Libinu až do Uničova. Pak by se mohla vyznačit perfektní cyklotrasa,“ zmínil Martinek. Podobně podle něj s kolegy jednají s projektanty vysokorychlostních tratí, jež by měly přispět ke vzniku cyklodálnic.

Nové cyklostezky v kraji Cyklisté už mají k dispozici nové bezpečné spojení mezi olomouckým Černovírem a částí Štěpánova Březce. Z cesty lze též sjet na Chomoutov nebo Bohuňovice. Letos vznikne i ucelený průjezd z centra Olomouce na konec Nových Sadů či napojení Týnečku. Uničov dokončuje spojení s Troubelicemi, pokračují práce na cyklostezce Romže mezi Prostějovem a Konicí.

I na příkladech pozemkových úprav Martinek připomíná, že je potřeba opustit myšlenku cest pro kola jen jako vyasfaltovaných silniček a pracovat také s místním terénem. Cílem by měla být propojená síť.

„Nedávno jsme byli na Javornicku, kde se vůbec nebavíme o cyklostezkách, ale o polních, lesních cestách a jak je případně opravit. Je to ukázka toho, jak se buduje bezpečná dopravní síť pro cyklisty, nikoli jen výstavba cyklostezek,“ odkazuje i na znalost místních samospráv, odkud přicházejí přínosné podněty na zkratky či smysluplná spojení.

Na severu sice plány zkřížily povodně, nicméně kraj tam projekčně připravuje úseky u Jindřichova, Hanušovic, Bohdíkova a jižněji z Moravičan na Řimice. Jde o místa na okrajích katastrů nebo položená daleko od zástavby, do nichž není pro obce prioritní investovat.

Uničov je lídrem Česka

Na vybudování cyklostezky se v regionu dohodly také radnice Přerova a Bochoře. Memorandum musí ještě posvětit přerovské zastupitelstvo. Jde o využití přeložené silnice.

„Už před zahájením dostavby dálnice D1 se počítalo s tím, že původní komunikace II/436 bude sloužit jako smíšená cyklostezka s chodníkem. Kvůli tomu také vzniká nový podjezd,“ vysvětlil náměstek přerovského primátora Tomáš Navrátil (ANO).

Ukázkou, jak může postupné budování i krátkých úseků vytvořit ucelenou síť, je Uničov. Od prosince tam mají lidé k dispozici dalšího půl kilometru stezky pro chodce a cyklisty podél ulice Sadová ke koupališti, staví se také navazující 1,6 kilometru dlouhá trasa do místních částí Dolní a Horní Sukolom.

„Cyklostezka do Dolní Sukolomi je pouze první částí podstatně delší komunikace. Projekt rozložený do několika let počítá s napojením na cyklostezku vedoucí z Horní Sukolomi do Dlouhé Loučky,“ zmínila loni radnice ve svém zpravodaji.

V Uničově nyní dokončují rovněž cyklostezku směrem k Troubelicím, hotová má být na jaře. Jde tak o město s nejhustší sítí cyklostezek v Česku, loni tam délka této infrastruktury činila 52 kilometrů.

I díky tomu je podle Martinka Olomoucký kraj první v celkové délce cyklostezek při přepočtu na hustotu obyvatelstva. Letos by mohl region překonat hranici 500 kilometrů.