„Asi bychom byli pod mostem.“ Lidem v nouzi pomáhá nový projekt sehnat bydlení

Ondřej Zuntych
  5:59
Po rozvodu s manželem Jaroslava vážně onemocněla a k tomu ji podvodnice místo zařízení slíbeného bydlení obrala o peníze. Následující tři roky žila s dcerou jen v malé místnosti a dřela, aby se zdravotními omezeními utáhla domácnost. Mezitím přišly další operace a pro matku samoživitelku s invalidním důchodem začínalo být nemožné sehnat podnájem. Přednost dostávali jiní. Nejen jí pomáhá nový projekt Housing First.
Paní Jaroslava našla bydlení v Olomouci díky projektu Housing First, který pro lidi v bytové nouzi spustila v krajském městě nezisková organizace Romodrom. | foto: Eliška Ošťádalová, MAFRA

„Tehdy jsem si myslela, že už to nezvládnu,“ líčí padesátiletá žena původem ze Šumperska.

Od začátku roku bydlí v bytě v Olomouci, k němuž jí pomohla organizace Romodrom a její projekt Housing First (Bydlení především).

Od manžela Jaroslava odešla i kvůli domácímu násilí. Vyhlížené bydlení na jižní Moravě však nevyšlo, protože z nabídky poloviny domku se vyklubal podvod a ztráta skoro 80 tisíc korun.

Bývalý manžel pak nabídl skromné bydlení. „Ať to bylo, jak to bylo, ozval se jako první. Začal tři roky trvající maraton. Hodně jsem pracovala, chodila pořád dokola z práce na brigádu. Tehdy jsem procházela zápaly plic, angínami, zdraví naráz řeklo stop, v práci jsem zkolabovala na celkové vyčerpání organismu,“ ohlíží se žena.

Paní Jaroslava našla bydlení v Olomouci díky projektu Housing First, který pro lidi v bytové nouzi spustila v krajském městě nezisková organizace Romodrom.

Najít bydlení pro sebe a děti ve věku 10 a 15 let se nedařilo. „Měli jsme třeba už přislíbený byt, ale přišel někdo, kdo byl schopný zaplatit několik nájmů dopředu, a nakonec ho získal on. Nebo pronajímatel upřednostnil rodinu se zvířaty před rodinou s dětmi. Takto to bylo pořád dokola,“ popisuje Jaroslava, která pracovala u razicích strojů na náhradní autodíly, jako svářečka, vypalovačka cihel či u lisu.

Neustále se tak potýkala s těžkými břemeny. Není Romka, ale k jejímu znevýhodnění na realitním trhu stačila i trpká životní situace.

Až nedávno sehnala díky Romodromu byt v Olomouci na sídlišti u řeky. Za nevelké 2+1 platí i s energiemi zhruba 21 tisíc korun. O peníze se za pronajímatele stará Sociální realitní agentura.

Trh s byty v kraji podle makléřů ochladne, poroste zájem o nájemní bydlení

„Bojujeme a zatím to řešíme hmotnou nouzí. Každý měsíc si musíme žádat, jsou to miliony papírů. Nájem hradí majiteli agentura a já jí posílám peníze. Dávky mi chodí po dvacátém v měsíci a do té doby musí být nájem. Kdyby nebylo téhle neziskovky, asi bychom byli pod mostem. Už byly chvíle, kdy jsem to chtěla skončit, ale mám děti. Makáte, snažíte se, pak jdete na sociálku a tam vám řeknou: Když nemáte co žrát, běžte na charitu,“ tvrdí se slzami v očích o zážitcích z úřadu.

Projekt garantuje platbu nájemného

Systém funguje tak, že pokud někdo nájem nezaplatí, odešle ho majiteli nemovitosti agentura z garančního fondu a následně s klientem sestaví splátkový kalendář.

Romodrom začal na Olomoucku pomáhat před několika měsíci. Jeho cílem je zajistit stabilní a důstojné bydlení lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci, a teprve následně s nimi řešit další oblasti jejich života jako dluhy, zdraví nebo zaměstnání.

Kromě etnických menšin se věnuje také samoživitelům, seniorům nebo nízkopříjmovým domácnostem. Tito lidé většinou žijí v nevyhovujících prostorách, u příbuzných, známých nebo na ulici a nejsou schopni vyřešit situaci sami. Zároveň potřebují intenzivní a dlouhodobou podporu.

Model známý i ze zahraničí je postavený na tom, že lidé bez domova nebo ohrožení ztrátou bydlení získají standardní nájemní smlouvu a podporu sociálních pracovníků, kteří jim pomáhají udržet si bydlení dlouhodobě.

Byty organizace vyhledává po celém kraji s výjimkou vyloučených lokalit. Majitelům nabízí jistotu pravidelného nájemného, garanci podpory ze strany sociální služby a otevřenou komunikaci, protože výběr vhodných klientů je zásadní.

„Snažíme se napasovat zájemce o byt k vhodnému pronájmu. Bereme ohled na velikost bytu, jeho stav, dostupnost, ale taky zjišťujeme, jací jsou sousedé v domě. V neposlední řadě zohledňujeme přání majitelů, je to přece jen jejich majetek,“ přibližuje realitní zprostředkovatelka Romodromu Lisa Antonetti, která má na starost zejména komunikaci s majiteli a správu nemovitostí.

Byt či nebýt, aneb z ulice do bytu. Mladí filmaři natočili příběh o druhé šanci

Ta zahrnuje garanci nájemného, právní a administrativní servis, kontrolu nebo běžnou údržbu. Služba je díky penězům z Evropské unie bezplatná. „Důležité je pro nás nejen zařídit klientům trvale udržitelné bydlení, ale také zlepšit celkovou kvalitu jejich života od financí, zaměstnání, vzdělání až po rodinné vztahy a psychické pohodlí,“ oznamuje vedoucí krajských týmů organizace Petra Stonišová.

Příkladem, jak to funguje, je i paní Jaroslava, která takto sehnala práci v chráněné dílně.

Mezi prvními zabydlenými pod taktovkou Romodromu je i matka se šesti dětmi. Nově žijí v třípokojovém bytě v městské části Neředín, který vlastní devětadvacetiletý Alois. „Od kamaráda v Praze jsem se dozvěděl o programu Housing First. Hledal jsem, zda je i u nás. S agenturou jsme měli předdomluvené, kdo by v bytě zhruba mohl bydlet. Potom mi představili klientku, seznámili jsme se, na všem se dohodli a zatím bez problémů,“ shrnuje pronajímatel.

Smlouva je uzavřená na rok, cílem je dlouhodobý nájem. Nyní se o vše stará Romodrom, do tří let ale mají úkoly přejít na nájemníky. Pronájem už se tak bude odehrávat bez prostředníka.

Dal kamarádce fentanyl, zkolabovala a zemřela. U soudu dostal 11 let a musí platit

Premium
Adrián Holibka stojí před olomouckým krajským soudem pro výrobu a distribuci...

Jedenáct let má podle rozsudku olomouckého krajského soudu strávit ve věznici se zvýšenou ostrahou devětadvacetiletý Adrián Holibka, který dal své kamarádce dávku drogy fentanyl. Dívka následně...

Benzinka u Olomouce prodělává na každém litru nafty. Prodej přerušily i další pumpy

Čerpací stanice Bot-Oil u Těšetic

Se ztrátou až tři koruny z každého prodaného litru nafty nyní Jaroslav Botek provozuje malou čerpací stanici Bot-Oil u Těšetic na Olomoucku. Kvůli státem stanoveným maximálním cenám totiž musí hlavně...

Bypass aorty, přešití ledvin. Kubík má v USA po klíčové operaci, trvala deset hodin

Premium
Malý Kubík odpočívá po náročné operaci v Bostonu. Zákrok zabral deset hodin.

Zúženou část aorty lékaři obešli bypassem. Vyjmuli ledviny a poté je znovu napojili na cévy tak, aby krev mohla správně proudit do celého těla. Malý Kubík z Mrskles na Olomoucku, který trpí vzácným...

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Lokomotiva T426.003 během zkušební jízdy v obvodu stanice Praha-Zličín

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

Zemřela „tetička Pachtová“. Přímočará žena předávala hanácké lidové tradice

Malérečka Marie Pachtová

Když vypravovala tetička Pachtová, všichni ztichli a hltali její slova, vzpomíná emeritní předsedkyně Hanáckého folklorního spolku Hana Pospíšilíková na Marii Pachtovou, která v sobotu v...

„Asi bychom byli pod mostem.“ Lidem v nouzi pomáhá nový projekt sehnat bydlení

Paní Jaroslava našla bydlení v Olomouci díky projektu Housing First, který pro...

Po rozvodu s manželem Jaroslava vážně onemocněla a k tomu ji podvodnice místo zařízení slíbeného bydlení obrala o peníze. Následující tři roky žila s dcerou jen v malé místnosti a dřela, aby se...

20. dubna 2026  5:59

Zápas Sigmy se Slováckem v režii VAR. Ty prostoje jsou hrozné, reagoval Skuhravý

Patrik Blahút ze Slovácka opouští po červené kartě hřiště v utkání s Olomoucí.

Videoblázinec v Olomouci. Pětkrát šel v neděli odpoledne do akce VAR a až na poslední případ, který skončil nerozhodně, vždy v neprospěch Slovácka. To ve dvojnásobném oslabení statečně vzdorovalo,...

19. dubna 2026  18:33

Olomouc - Slovácko 2:1, úspěšná Hapalova premiéra, hosté dohrávali v devíti

Hráči Olomouce slaví gól proti Slovácku.

Úspěšnou premiéru na lavičce fotbalistů Olomouce má za sebou Pavel Hapal. Ve 30. kole Chance Ligy si jeho svěřenci doma poradili se Slováckem 2:1, když hosté dohrávali v devíti po červených kartách...

19. dubna 2026  15:32

Konec masakru migrujících žab. Přes silnici je u Šternberka přenášejí dobrovolníci

Žábám migrujícím k rybníku u Babic poblíž Šternberka už nehrozí smrt pod koly...

Stovky žab už zachránili dobrovolníci na silnici mezi Šternberkem a jeho místní částí Krakořice. Postavili zde totiž zábrany dlouhé několik set metrů a zachycené obojživelníky chodí denně přenášet do...

19. dubna 2026  7:57

Bypass aorty, přešití ledvin. Kubík má v USA po klíčové operaci, trvala deset hodin

Premium
Malý Kubík odpočívá po náročné operaci v Bostonu. Zákrok zabral deset hodin.

Zúženou část aorty lékaři obešli bypassem. Vyjmuli ledviny a poté je znovu napojili na cévy tak, aby krev mohla správně proudit do celého těla. Malý Kubík z Mrskles na Olomoucku, který trpí vzácným...

18. dubna 2026

Olomoucký volejbal v krizi, klub prý dluží peníze. Skončí? Nemusel by získat licenci

Kapitánka olomouckých volejbalistek Simona Bajusz se raduje z uhraného bodu.

Byla to velká sláva, když volejbalistky Olomouce loni postoupily do extraligového finále. Ačkoliv nakonec podlehly Prostějovu, měly důvod k oslavám. Vždyť po šesti letech získaly medaili. Teď se ale...

18. dubna 2026

Sigma poprvé pod Hapalem: Jsem trochu nervózní. Slovácko? Chceme diktovat hru

Nový trenér Sigmy Pavel Hapal. „Jde o dočasné řešní," řekl.

Fotbalisté Olomouce se v neděli (13.00) pokusí ukončit sérii tří ligových zápasů v řadě bez výhry. V domácím zápase proti Slovácku u toho poprvé bude přímo na lavičce nový dočasný trenér Pavel Hapal,...

18. dubna 2026

Trestala za dopravní nehody, teď opilá soudkyně sama bourala. Hrozí jí vězení

Okresní soud v Prostějově.

Ve své profesi se sama na dopravní nehody specializovala, teď jednu ve Slatinkách na Prostějovsku způsobila, navíc pod vlivem alkoholu. Soudkyni okresního soudu v Prostějově Adéle Pluskalové hrozí...

17. dubna 2026  13:47

Požár v přerovské Meoptě způsobil škody za 50 milionů. Nešlo o útok, uklidňuje firma

Požár přerovského podniku Meopta. Škoda je zhruba padesát milionů korun. (16....

Při požáru rozvodny v přerovském podniku Meopta vznikla škoda 50 milionů korun. Hasiči jej ve čtvrtek likvidovali až do večera, zásah trval pět hodin. „Nikdo nebyl zraněn a nebyla nutná ani...

17. dubna 2026  8:15,  aktualizováno  11:18

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Lokomotiva T426.003 během zkušební jízdy v obvodu stanice Praha-Zličín

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  17. 4. 10:31

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Prostějov nad propastí, před pár lety snil o lize. Hráči nekontrolují těla, všiml si trenér

Ústí nad Labem, 19. 9. 2025, FK Viagem Ústí nad Labem - 1. SK Prostějov, druhá...

Od roku 2018 hrají fotbalisté Prostějova pravidelně druhou ligu. V roce 2021 dokonce tehdejší předseda klubu František Jura, současný primátor města, prohlásil: „Dlouhodobým cílem zůstává baráž o...

17. dubna 2026  7:27

Krátké zimy a nízko položená sjezdovka. Město zkouší pronajmout zakletý areál

Zlaté Hory, sjezdovka - Čtyřsedačková lanovka Doppelmayr funguje po celý rok....

Po letech, kdy stál ladem, by se do kontroverzního skiareálu Příčná ve Zlatých Horách na Jesenicku mohl opět vrátit sportovní život. Město, jemuž se jej doposud nepodařilo prodat, nyní hledá firmu,...

17. dubna 2026  4:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.