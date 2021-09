Noční věž či tanec v papučích. Dny památek nabídnou řadu nevšedních zážitků

Na co se lze vypravit Výběr z programu DED OLOMOUC Sloup světla – živá modlitba za konec pandemie

Kdy a kde: pátek 10. září, Horní náměstí 20:00

Vstupné: stání zdarma, na místa k sezení 50 Kč, předprodej v Informačním centru

– živá modlitba za konec pandemie Kdy a kde: pátek 10. září, Horní náměstí 20:00 Vstupné: stání zdarma, na místa k sezení 50 Kč, předprodej v Informačním centru Koncerty

Kdy a kde: sobota 11. září, Horní náměstí od 10 do 21 hodin, vstup zdarma

Kdy a kde: sobota 11. září, Horní náměstí od 10 do 21 hodin, vstup zdarma Pohádkový svět Divadla Tramtarie – výtvarné dílničky s pohádkou, fotokoutek s herci, malování na obličej a další aktivity

Kdy a kde: sobota 11. září, Horní náměstí u Caesara 11:00 až 16:30

– výtvarné dílničky s pohádkou, fotokoutek s herci, malování na obličej a další aktivity Kdy a kde: sobota 11. září, Horní náměstí u Caesara 11:00 až 16:30 Oživ centrum III – festival designu, jídla a zábavy, letní kino a food zóna

Kdy a kde: 10.–11. září, Horní náměstí od 10 do 22 hodin, vstup zdarma

– festival designu, jídla a zábavy, letní kino a food zóna Kdy a kde: 10.–11. září, Horní náměstí od 10 do 22 hodin, vstup zdarma Pohled do radnice – otevření reprezentativních prostor: věže, kaple sv. Jeronýma, obřadní síně, zasedací místnosti, kanceláře primátora, výstavy o historii města, radnice a orloje, expozice představitelů města od pol. 19. století a historických leteckých snímků Olomouce

Kdy: sobota 11. září od 10 do 16 hodin, vstup zdarma

– otevření reprezentativních prostor: věže, kaple sv. Jeronýma, obřadní síně, zasedací místnosti, kanceláře primátora, výstavy o historii města, radnice a orloje, expozice představitelů města od pol. 19. století a historických leteckých snímků Olomouce Kdy: sobota 11. září od 10 do 16 hodin, vstup zdarma Noční výstup na radniční věž

Kdy: pátek 10. září od 21:30 do 24:00, vstup zdarma

Kdy: pátek 10. září od 21:30 do 24:00, vstup zdarma Vila Primavesi – komentované prohlídky

Kdy: v pátek 10. září ve 14, 15 a 16 hodin, v sobotu 11. září ve 13, 14, 16, 17, 18, 19 a 20 hodin

Vstupné: 50 Kč

– komentované prohlídky Kdy: v pátek 10. září ve 14, 15 a 16 hodin, v sobotu 11. září ve 13, 14, 16, 17, 18, 19 a 20 hodin Vstupné: 50 Kč Historické odpoledne o středověku – středověká kuchyně, ukázky historických řemesel, šermířská vystoupení, ukázka zbraní a repríza divadelní inscenace Václav III. – O historii jedné královraždy

Kdy a kde: neděle 12. září, Václavské náměstí od 14 hodin, vstup zdarma PŘEROV Muzeum Komenského – komentované prohlídky expozic

Kdy: v neděli 12. září v 9:30, 11:00, 13:30 a 15:00, vstup zdarma

– komentované prohlídky expozic Kdy: v neděli 12. září v 9:30, 11:00, 13:30 a 15:00, vstup zdarma Hrad Helfštýn – celodenní bezplatný vstup do areálu

Kdy: v neděli 12. září

– celodenní bezplatný vstup do areálu Kdy: v neděli 12. září Prohlídky Kina Hvězda

Kdy: v neděli 19. září

Program: od 10 hodin prohlídka krytu a technického zázemí (vstupné 60 Kč), od 13 hodin promítací kabiny s výkladem (vstup zdarma), vstupenky na kinohvezdaprerov.cz