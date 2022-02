Muž se vloupal do chatky, na majitele marně zkoušel útočit noži i pistolí

Vetřelec na sebe upozornil v pátek dopoledne sám, neboť si v buňce stojící u rybníku poblíž obce Niva zatopil v kamnech. Kouře z komína si ale všiml majitel buňky a přilehlého pozemku, takže vyrazil místo zkontrolovat.

„Do buňky vstoupil ve chvíli, kdy v ní neznámý muž zrovna přikládal do kamen. Zaskočený nevítaný návštěvník zareagoval útočně a vytáhl nůž, který měl na opasku. Majitel se však nezalekl a nůž mu vyrazil z ruky,“ popsala policejní mluvčí Miluše Zajícová.

„Pachatele to ale neodradilo a z blůzy vytáhl další nůž. Ani tentokrát však proti svému sokovi, kterému mířil nožem na krk, nepochodil a o zbraň přišel. Do třetice se sehnul k tašce a vytáhl krátkou střelnou zbraň, ani s ní mu ale majitel buňky nedal šanci a rovněž mu ji vyrazil z ruky,“ dodala.

Protože další zbraně, které by si mohl nechat vyrazit z ruky, už nezvaný host neměl, dal se na útěk směrem do lesa a k obci Žďárná. Majitel buňky vše oznámil na linku 158 a policie vzápětí zahájila rozsáhlé pátrání, do kterého se zapojili vrtulník a psovodi se psy.

Zhruba po dvou a půl hodinách byl osmatřicetiletý útočník vypátrán, zadržen a převezen do cely. Šlo o několikanásobného recidivistu, kterého policisté následně obvinili z pokusu o těžké ublížení na zdraví. Zajištěná pistole byla poslána na odborné posouzení, které se bude mimo jiné zabývat tím, zda byla vzhledem ke stavu funkční.

Policisté také požádali o vzetí muže do vazby, jejich návrhu ale nebylo vyhověno, a agresor tak bude trestně stíhán na svobodě.