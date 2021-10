Olomoucké „Nitěnky“ lidé považovali za prostitutky, vznikl o nich dokument

„To, čím si v životě prošly, si umí jen málokdo představit. Přes nevyléčitelnou smrtelnou diagnózu syna jedné ze sester, ztrátu maminky, náročné roky v Holandsku, odloučení od rodiny, až po související zdravotní a psychické problémy, které zapříčinily rozvoj mentální anorexie (nemoci, kdy se člověk snaží odmítáním potravy vypořádat s bolestivými životními událostmi),“ popsal nový snímek mluvčí olomoucké Univerzity Egon Havrlant.

Autory snímku zaujal především fakt, že nebylo dne, kdy by se dvojčata nebála vyjít na ulici, kde by se kvůli svému vzhledu sestry nesetkaly s urážkami, posměšky a pomluvami.

„Někteří je mají za narkomanky, jiní za bývalé prostitutky a nezdráhají se jim dokonce do očí říct, že jsou to smrtky a zombie, které už tady dlouho nebudou. A bohužel je tomu jen pár měsíců, co jedna ze sester opravdu odešla,“ přiblížil producent dokumentu Lukáš Hodis.

Dokument vznikal čtyři měsíce a lidé si jej mohou prohlédnout prostřednictvím facebookové stránky Trochu jinak.

„Na dokument navázala také výstava fotografií ze života sester od Emila Pališka na Olodvorku na olomouckém Dolním náměstí v Olomouc,“ přiblížil mluvčí

„Tématu předsudků a společenských stereotypů se autoři námětu Evžen Weigl a Lukáš Hodis věnují v grantových projektech. Na základě konkrétního příběhu známých olomouckých postav chtějí přivést diváky k zamyšlení - ne všechno bývá ve skutečnosti takové, jaké se na první pohled může zdát,“ uvedl Havrlant.

Film a výstava

„Hledali jsme námět, který by se k našemu tématu vztahoval. Prakticky ihned se nám vybavily sestry Rulíškovy, které zná snad celá Olomouc. Každý o nich říká něco jiného, ale vlastně nikdo nezná jejich skutečný příběh. Co jsme se o jejich životě v průběhu natáčení dozvěděli, nám vyrazilo dech. Nečekali jsme, že to bude tak silné,“ popsal začátky natáčení Hodis.

„Nitěnky“ aneb Příběh bez předsudků Snímek je k vidění na facebookovém profilu Trochu jinak. Filmový štáb tvořil Lukáš Hodis a Evžen Weigl (autoři námětu), Lukáš Vojáček (režisér, kameraman), Emil Pališek (fotograf), Patrik Rulíšek (synovec Evy Juroškové).



„To, čím si v životě sestry Rulíškovy prošly, si umí jen málokdo z nás představit,“ prozradil Hodis. „Vážíme si toho, že Eva Jurošková v sobě dokázala najít sílu podělit se o svůj příběh. Popsala nám silné sesterské pouto i předsudky, se kterými se musí vyrovnávat každý den. Život paní Juroškové mnoho šťastných chvil nepřinesl. Proto věříme, že tímto videem můžeme alespoň něco málo změnit a vrátit radost do života člověku, který si to zaslouží,“ dodal.

Dokumentární fotografie obou sester vznikaly poslední dva roky nezávisle na dokumentu. Snímky Emila Pališka jsou rozděleny do několika cyklů, které zachycují život a prostředí sester Rulíškových.

„Výstavu zahájili promítání dokumentu, po němž následovala diskuze s Evou Juroškovou, Josefem Opluštilem (farářem z Velké Bystřice) a také autory dokumentu,“ uvedl mluvčí.