Odvětrání kanalizace ani lapače nepomohly, pekelný zápach dusí obec dál

Krušné chvíle začaly obyvatelům severního okraje Nezamyslic loni v létě, kdy se na odpadní síť jejich městyse připojila se svou nově vybudovanou kanalizací sousední obec Dřevnovice. Domy obklopil nesnesitelný zápach, který proniká i do domácností a nedá se nijak zastavit.

V zimě se situace sice trochu zlepšila, jenže lidé se děsí léta a naříkají, že s všudypřítomným smradem, byť by byl menší než dřív, se nedá žít. Nemohou větrat, vycházet ven a raději si už ani nezvou návštěvy.

Přes zimu se na jednom místě, kde kanalizace vede, objevila černá trubka trčící ze země. „Je to výsměch,“ rozčiluje se u ní jedna z obyvatelek Jana Pavelková.

„Máme tady kanalizaci za 40 milionů a oni sem dají novodurovou trubku. Má to prý být nějaké odvětrání, ale je to jen další trápení. Ta roura je pro nás v podstatě ještě horší, protože zápach sem naopak přivádí,“ zlobí se žena.

Podle dalšího z obyvatel, Jiřího Přikryla, je kanalizace zřejmě špatně projektovaná.

„Žijeme na vesnici a citliví rozhodně nejsme. Když zemědělci pustí lužu (močůvku) a foukne, chvíli to vydržíme. Ale když to smrdí stále, to přece nejde,“ říká nešťastně. Začíná uvažovat o tom, že se obrátí na právníky, aby místním s řešením celé situace pomohli.

Problém je u sousedů, tvrdí vodárny

Moravská vodárenská, která kanalizaci v Nezamyslicích provozuje, se k problému nehlásí.

„Zápach je způsobován odpadními vodami v kanalizaci obce Dřevnovice, která je zaústěna do kanalizace v Nezamyslicích. K odstranění je potřeba provést technická opatření na kanalizaci obce Dřevnovice. Tu společnost Moravská vodárenská neprovozuje,“ sdělila mluvčí vodáren Markéta Bártová.

Sousední Dřevnovice dokončily kanalizaci předloni na podzim. Včetně dotace od státu přišla na 41 milionů. Vlastní čistička odpadních vod by se malé obci nevyplatila, proto se napojila na Nezamyslice, kde má čistírna dostatečnou kapacitu.

Hned, jak se loni v létě problém objevil, začaly ho Dřevnovice a Nezamyslice společně řešit.

„Už v projektu byla opatření, která doporučovalo životní prostředí a která jsme udělali, bohužel i přesto se objevil zápach,“ přiznává starostka Dřevnovic Bohumila Charvátová.

Přes zimu pak obě obce nechaly udělat odvětrání šachty těsně před napojením na trubky v Nezamyslicích, vyměnily všechny poklopy za poklopy bez děr, sifony v dešťové kanalizaci a instalovaly lapače pachů. Upravily také čerpání v přečerpávací stanici v Dřevnovicích, takže dávkování je dnes úplně jiné než loni v létě, kdy byla situace nejhorší.

„Tehdy k tomu přispělo vedro, byla to extrémní situace. Věc řešíme, je to v běhu, ale je to náročnější,“ ubezpečuje starosta Nezamyslic Vlastimil Michlíček.

Otevřete okno, a máte doma veřejné záchodky, říká místní

V polovině dubna je další jednání se zástupci životního prostředí a projektanty, kde by se měla posoudit dosavadní opatření.

„Nastavili jsme jiné dávkování přečerpávačky. Nyní se nečeká, až se celá naplní, ale vypouští se rychleji a odpady se nenechávají zahnívat v šachtě. Zápach se tím určitě spravil aspoň o polovinu. Je to teď i na straně projektantů, aby vymysleli nějaké konstrukční řešení,“ vysvětluje starosta.

Místní obyvatelé však upozorňují na to, že není čas, protože léto se blíží.

„Představte si třicetistupňové teploty a situaci, že si ani v noci nemůžete vyvětrat. Když otevřete okno, máte doma veřejné záchodky. Jak někdo mohl napojit odpad z celé jedné vesnice na čtyřicet let starou kanalizaci, to nechápu. Přitom se mohlo jít okolo potoka přímo do čističky, akorát by to bylo trochu delší,“ lamentuje Přikryl.