Netopýři zimovali na zámku ve dvojitém okně, málem pomřeli kvůli buzení a žízni

  16:47
Úhynu téměř šesti desítek netopýrů se podařilo v uplynulých dnech zabránit na Olomoucku. Zvířata si totiž k přezimování vybrala tamní zámek, konkrétně vnitřní prostor dvojitého okna, kde ovšem zůstala uvězněná a trpěla. Nebýt zásahu lidí, šlo by o fatální volbu.
Jeden z netopýrů zachráněných na zámku. Kolonie se tam pokusila přezimovat ve dvojitém okně, což mohlo skončit fatálně. | foto: Tomáš Mastík

Desítek netopýrů nejmenších si na přelomu ledna a února všimli pracovníci ústavu sociální péče, který v budově sídlí.

„Zimní kolonie pronikla do zámku a uvízla mezi dvojitými okny orientovanými k jihu. Netopýři se nemohli z této pasti dostat ven a výrazné kolísání teplot jim vůbec nedělalo dobře,“ popsal Jiří Šafář z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Jeden z netopýrů zachráněných na zámku. Kolonie se tam pokusila přezimovat ve dvojitém okně, což mohlo skončit fatálně.
Dvojité okno, v němž se kolonie netopýrů pokusila přezimovat, což mohlo skončit fatálně.
Jeden z netopýrů zachráněných na zámku. Kolonie se tam pokusila přezimovat ve dvojitém okně, což mohlo skončit fatálně.
Jeden z netopýrů zachráněných na zámku. Kolonie se tam pokusila přezimovat ve dvojitém okně, což mohlo skončit fatálně.
Opakované buzení způsobované světlem a teplem podle něj zvířata silně vyčerpávalo, navíc strádala žízní. Pracovníci ústavu ale naštěstí okamžitě kontaktovali odborníky z České společnosti pro ochranu netopýrů (ČESON).

„Díky jejich pohotové reakci se podařilo vysvobodit 57 netopýrů, kteří nyní nabírají síly v záchranné stanici ORNIS v Přerově. Na jaře se pak vrátí zpět do přírody. S údržbou zámku už jsme zajistili, aby se situace neopakovala,“ vyzdvihl Šafář.

Netopýr nejmenší je - jak už název napovídá - nejmenším tuzemským druhem. Váží 3,5 až 6 gramů a dokáže se vměstnat i do štěrbin užších než jeden centimetr. Loví převážně drobný dvoukřídlý hmyz – komáry, pakomáry a pakomárce.

Jde o druh žijící původně ve stromových dutinách, který však v posledních desetiletích, zejména v letním období, vyhledává úkryty v lidských stavbách.

Jak uvádí ČESON, s oblibou obývá různá místa na budovách, často panelových domech. Například pod oplechováním střech, obložením balkonů nebo ve spárách. Letní kolonie může čítat i přes tři stovky jedinců.

